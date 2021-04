Mardi, la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé de suspendre l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson COVID-19 «par précaution» en raison de rapports faisant état d’une combinaison rare de caillots sanguins et de faibles numérations plaquettaires. sur six des plus de sept millions de personnes qui auraient reçu le vaccin. Une personne supplémentaire a ressenti un effet secondaire similaire dans les essais cliniques J&J, et un huitième cas est en cours d’investigation.

Les caillots se sont développés dans les deux semaines suivant la réception du vaccin. Aucun incident de cet effet secondaire n’a été signalé pour les vaccins Moderna ou Pfizer, qui utilisent un type de technologie vaccinale différent.

La pause recommandée ralentira probablement le rythme de l’administration du vaccin dans les semaines à venir, mais les États-Unis sont toujours sur la bonne voie pour vacciner chaque adulte qui souhaite un vaccin avec au moins une dose d’ici cet été.

Combien de vaccins J&J ont été administrés?

Le CDC a commencé à publier des informations sur les fabricants incluant les vaccins Johnson & Johnson à la mi-mars.

La moyenne hebdomadaire des nouvelles premières doses signalées chaque jour pour les vaccins Moderna et Pfizer a commencé à baisser vers le 6 avril. Le rythme a continué de baisser jusqu’au 11 avril, atteignant un point bas dans sa moyenne hebdomadaire de 1,52 million de premières doses déclarées administrées par jour.

Au fur et à mesure que les premières doses de Moderna et Pfizer rapportées quotidiennement diminuaient, le nombre de vaccins J&J rapportés administrés augmentait. Pour la semaine se terminant le 14 avril, les vaccins J&J représentaient 21,4% des nouvelles premières doses administrées signalées, aidant les États-Unis à atteindre en moyenne près de deux millions de nouvelles premières doses déclarées par jour.

Y compris les deuxièmes doses, les vaccins J&J représentaient 12,8% des nouvelles doses déclarées administrées la semaine se terminant le 14 avril.

L’utilisation du vaccin J&J a augmenté lorsque la FDA et le CDC ont recommandé de suspendre son utilisation. Cependant, les vaccins J&J ont été autorisés environ trois mois après les vaccins Moderna et Pfizer, et représentent une part relativement faible des doses administrées depuis le début du déploiement du vaccin.

Le CDC ne publie pas de données sur les fabricants de vaccins à la date à laquelle le vaccin a été réellement administré, de sorte que ces chiffres sont basés sur le nombre de vaccins déclarés par le CDC chaque jour. Le rapport d’une journée peut inclure des informations à partir de n’importe quelle date depuis le début de l’administration du vaccin, mais comprend principalement les vaccins administrés au cours des cinq derniers jours.

A quoi pouvons-nous nous attendre maintenant?

Les vaccins J&J représentaient environ un cinquième des nouvelles premières doses déclarées administrées et environ 1 sur 8 de toutes les nouvelles doses signalées administrées au cours de la semaine où la pause a été recommandée, nous pouvons donc constater une diminution du nombre de nouvelles personnes vaccinées par jour.

Cependant, le déploiement du vaccin américain progresse à un rythme rapide, même sans le vaccin J&J. Si le nombre de nouvelles personnes vaccinées par jour diminuait de 20%, les États-Unis seraient toujours sur la bonne voie pour pouvoir vacciner chaque adulte qui souhaite un vaccin avec au moins une dose d’ici juillet.

Jeff Zients, coordinateur de la réponse COVID-19 à la Maison Blanche, a publié mardi une déclaration disant que la pause J&J n’aurait pas un « impact significatif » sur le rythme des vaccinations.

Combien de temps la pause vaccinale J&J durera-t-elle?

La commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock, a déclaré que la recommandation de suspendre le vaccin devait durer « quelques jours », mais que cela dépendrait du résultat de l’examen. Lorsque le comité d’experts du CDC s’est réuni pour la première fois pour examiner les cas mercredi, ils ont décidé qu’il n’y avait pas suffisamment de données pour prendre une décision sur la façon d’aller de l’avant. Le comité se réunira à nouveau pour discuter du vaccin J&J le 23 avril, et la recommandation de pause devrait rester en place au moins jusque-là.

Pourquoi le CDC et la FDA ont-ils recommandé de suspendre l’utilisation du vaccin J&J?

La pause vise à permettre au comité d’experts du CDC d’examiner les cas, de mieux comprendre les raisons possibles et les mécanismes qui les sous-tendent et de faire des recommandations. Cela laisse également du temps pour que les détails atteignent la communauté des soins de santé afin que les prestataires de soins sachent comment détecter et traiter les futurs cas probables.

Que signifie la pause vaccinale J&J pour les vaccins Moderna et Pfizer?

Les combinaisons de caillots sanguins et de faibles numérations plaquettaires signalées chez les six personnes ayant reçu des vaccins J&J sont similaires à celles rapportées en association avec le vaccin AstraZeneca, qui n’est pas encore approuvé aux États-Unis. Les vaccins J&J et AstraZeneca sont des vaccins contre l’adénovirus, qui est un type de technologie vaccinale différent de celui utilisé par Pfizer et Moderna. Il n’y a eu aucun rapport de cette combinaison de caillots sanguins et de faible numération plaquettaire associée aux vaccins Pfizer et Moderna, qui utilisent la technologie de l’ARNm.

Que dois-je faire si j’ai reçu le vaccin J&J?

Le risque de développer un caillot sanguin et une faible numération plaquettaire en association avec le vaccin J&J est très faible. Cependant, si vous avez reçu le vaccin au cours des dernières semaines et que vous présentez l’un des symptômes suivants, consultez un médecin dès que possible:

Maux de tête sévères

Vision floue

Évanouissement

Saisies

Douleur dans l’abdomen

Douleur ou gonflement des jambes

Essoufflement

Pour en savoir plus sur les symptômes possibles de cette maladie, consultez notre guide sur la marche à suivre si vous avez récemment reçu le vaccin.