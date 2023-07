Comment John Smoltz voit les courses d’AL West, NL Central après une série passionnante

Une paire de batailles de division inattendues au début de la saison a conduit à certains des matchs les plus excitants du baseball la semaine dernière.

À Houston, les Astros ont remporté une paire de matchs en une manche contre les Rangers pour les aider à prendre la tête de la division du Texas par un match. Les Brewers, quant à eux, ont remporté deux matchs dans leur série de trois matchs contre les Reds, les aidant à étendre leur avance dans le NL Central par un match entrant dans le week-end.

John Smoltz, analyste principal de la MLB sur FOX, estime que les résultats de ces séries entre les meilleures équipes de l’AL West et de NL Central indiquent qui finira par gagner chaque division.

« Compte tenu de la liste, des blessures et de certaines des choses qui se passent, je pense que le Texas a une meilleure liste en ce moment. Mais je ne sais pas s’ils finiront par être la meilleure équipe », a déclaré Smoltz à propos de la course AL West lors des « Flippin’ Bats » de samedi. « Encore une fois, Houston est tout aussi implacable et ils savent comment gagner. »

Remarque: Smoltz a fait part de ses réflexions avant l’annonce de la nouvelle que les Rangers étaient faire un échange pour le lanceur des Mets Max Scherzer.

Les Astros ont dû faire face à des blessures pendant une grande partie de la saison, bon nombre de leurs joueurs clés de l’équipe du titre de l’an dernier ayant raté pas mal de temps. Jose Altuve n’a disputé que 34 matchs cette saison. Yordan Alvarez a raté la majeure partie de juin et juillet avant de revenir dans l’alignement mercredi. Michael Brantley n’a pas encore joué cette saison et la saison de Luis Garcia s’est terminée début mai lorsqu’il a été décidé qu’il avait besoin d’une intervention chirurgicale de Tommy John.

Pourtant, ils ont une fiche de 58-46 et se sont assis à seulement deux matchs des Rangers pour prendre la tête de AL West samedi. Et c’est avec les Rangers ayant un différentiel de meilleurs points de la ligue (+151) et marquant le plus de points au baseball cette saison (606).

Smoltz a souligné la victoire 10-9 des Astros lundi comme « l’exemple parfait » de la résilience de Houston. Les Astros ont été menés par plusieurs points à deux reprises dans ce match avant de marquer quatre points au cours des septième et neuvième manches pour remporter une victoire sans appel.

« Même s’il leur manque beaucoup de gars, il leur manque Altuve et Alvarez, et pourtant ils trouvent toujours des moyens de gagner des matchs de baseball », a déclaré Smoltz. « Ils avaient [Monday’s] jeu perdu à plusieurs reprises. Mais ils ont pu revenir et gagner ce match qui vous montre de quoi ils sont capables, malgré leurs blessures.

« Donc, je pense qu’en fin de compte, Houston l’emporte, mais les deux vont être en séries éliminatoires. »

Alors que Smoltz a laissé entendre que l’AL West pourrait se résumer à une bataille de volonté, il pense que le NL Central se résumera à l’expérience, ce qui manque actuellement aux Reds parvenus.

« Il y a un avantage psychologique qui revient à Milwaukee », a déclaré Smoltz. « J’ai toujours dit que l’expérience, c’est quand vous vous mettez en position de l’utiliser. Cincinnati apprend à gagner. Un talent passionnant. Ils ont déjà eu une année mouvementée avec des types de séquences de victoires et de défaites. Je pense que Milwaukee a été là et fait cela. Ils savent comment gagner même s’ils ont une liste différente. Ils ont un léger avantage sur moi à cause de cette expérience, ils savent comment gagner des matchs serrés.

Les Reds sont l’équipe qui a la moyenne d’âge la plus jeune (27,7 ans) parmi les équipes qui détiennent une place en séries éliminatoires entrant dans la liste de samedi. Presque tous les meilleurs joueurs des Reds sont plus jeunes que cela, Matt McLain, Spencer Steer, Will Benson, Jonathan India et Elly De La Cruz portant une grande partie de la formation.

Smoltz pense que la jeunesse des Reds pourrait finir par être un avantage, rappelant une course que l’une de ses équipes Braves a faite au début de sa carrière.

« Quand vous êtes jeune, vous pouvez dire que c’est le bonheur, comme si vous ne saviez pas ce qui se passe et allez-y », a déclaré Smoltz. « En 1991, nous ne savions rien. Nous n’avions pas d’expérience. Nous avons pu diriger le tableau en seconde période. Ce n’est pas comme si nous avions une formule écrite où une fois qu’une équipe a de l’expérience sur vous, elle est une garantie. »