Comment John Fetterman s’est hissé au sommet de la primaire du Sénat démocrate de Pennsylvanie

Qui remportera la primaire du Sénat démocrate de Pennsylvanie le mardi 17 mai n’est pas vraiment un mystère. John Fetterman, le lieutenant-gouverneur de l’État, est en tête des sondages depuis des mois dans l’une des courses les plus importantes des démocrates pour garder le contrôle du Sénat.

Fetterman s’est rétabli après avoir eu un accident vasculaire cérébral vendredi – un qu’il dit être mineur et ne lui a laissé aucun dommage durable. Mais même le temps passé hors de la campagne électorale semble peu susceptible d’assombrir ses perspectives. Des sondages récents le montrent devant son challenger le plus proche, le représentant Conor Lamb – le genre de démocrates modérés généralement mis en avant dans les courses au Sénat de Pennsylvanie – de 30 points.

Sa domination peut sembler surprenante. Mais derrière cela se cache son succès dans la résolution de deux problèmes urgents avec lesquels les démocrates ont lutté à l’échelle nationale. Que leurs électeurs primaires ont tendance à favoriser les politiques progressistes plus que les électeurs des élections générales, et que leur parti semble incapable de définir clairement ce en quoi il croit et à qui il s’adresse : il veut faire avancer des idées progressistes sans être qualifié de gauchiste, et trouver un équilibre entre l’élite priorités et préoccupations des cols bleus.

Les bizarreries de sa candidature signifient que Fetterman est capable de trouver un équilibre entre les extrêmes. Politicien de longue date, il a promu des causes progressistes dans l’État tout en se pliant à des préoccupations pratiques et populistes. Et il a fait beaucoup de cela en portant Sweats à capuche Carhartt et short de basket.

Cela ne veut pas dire que Fetterman a un verrou sur les élections générales. Mais si Fetterman gagne mardi, lui et les électeurs démocrates feront un pari : un candidat non conventionnel, mais authentique, suffisamment progressiste pour remporter une primaire démocrate ne condamnera pas le parti lors d’élections générales.

Qui est John Fetterman ?

Les parents de Fetterman étaient des républicains conservateurs, qui sont passés d’« extrêmement pauvres » à riches en raison de la petite entreprise de son père. Il s’est intéressé à la fonction publique après que la mort d’un ami proche a réorganisé sa vie et ses objectifs de carrière. Il a travaillé dans des organisations de mentorat avant d’obtenir une maîtrise à la Kennedy School de Harvard et a finalement dirigé un programme GED à Braddock, une ville industrielle ouvrière majoritairement noire à l’est de Pittsburgh.

En 2005, il a remporté sa première course à la mairie de Braddock par une voix et a dirigé la ville pendant une décennie avant de lancer sa première course à l’échelle de l’État lors de la primaire du Sénat démocrate de 2016 pour défier le sénateur républicain Pat Toomey (dont il essaie maintenant de renverser le siège ). Bien qu’il ait perdu ce concours, il a réussi à se présenter au poste de lieutenant-gouverneur en 2018.

Le sénateur Bernie Sanders (qu’il a soutenu en 2016) l’a soutenu dans cette course, renforçant les références progressistes de Fetterman. Un bureau pour la plupart impuissant, il lui a néanmoins donné une large reconnaissance de nom, et il a utilisé le poste pour défendre la légalisation de la marijuana, les droits des homosexuels et des trans (il a fait la une des journaux pour avoir pendu un drapeau de fierté de son bureau à Harrisburg) et la réforme des prisons.

Ce dernier domaine était celui où il pouvait réellement faire une différence en tant que chef du conseil des grâces. Sous sa direction, le conseil a supprimé les frais de demande pour ceux qui demandent la clémence, a encouragé davantage de personnes à postuler et a considérablement augmenté le nombre de recommandations de grâces et de commutations.

Les électeurs primaires démocrates ne sont pas les mêmes que les électeurs des élections générales

Résolument progressiste, bien qu’hésitant à utiliser l’étiquette « progressiste », Fetterman occupe une position inhabituelle dans la compétition démocrate.

Il n’est pas aussi à gauche que son rival idéologique le plus proche, Malcolm Kenyatta, le représentant noir et homosexuel du nord de Philadelphie, ou un centriste déclaré, comme Lamb, le Marine à la retraite né à DC. Mais le progressisme des cols bleus que Fetterman représente associe différents éléments : les préoccupations centristes de la vieille école pour la classe ouvrière – souvent axées sur la classe ouvrière blanche – et les priorités militantes d’un électorat plus jeune et plus diversifié.

À première vue, Lamb, qui a remporté un siège à tendance républicaine lors d’une élection spéciale de 2018 par seulement mille voix et a réussi à occuper le siège en 2020, semblerait être le candidat idéal pour gagner dans tout l’État. Fréquemment décrit comme étant “directement du casting central”, il est plus modéré que Fetterman ou Kenyatta, et pendant la campagne électorale, il a été prêt à critiquer les propositions de dépenses importantes qui pourraient aggraver l’inflation. Son soutien des modérés et des centristes n’a pas encore été suffisant pour rivaliser avec Fetterman dans la primaire, même si ces électeurs seront cruciaux pour gagner dans tout l’État.

Lamb « ne fait pas peur aux républicains. Il n’est pas exagéré, il n’est pas controversé, c’est un Marine. Dans un général, c’est le gars », m’a dit Mustafa Rashed, un stratège basé à Philadelphie. “Mais il est plus difficile de passer les primaires en étant proche du milieu.”

L’ascension de Fetterman et le déclin de Lamb montrent une tension dans l’électorat démocrate de l’État qui se reproduit également dans tout le pays. Le parti s’est déplacé vers la gauche et a éloigné les candidats de l’ancien centre politique.

Dans le même temps, les démocrates doivent améliorer leur soutien parmi les électeurs de la classe ouvrière, non diplômés de toutes les races, qui pourraient être rebutés par un message trop radical. Seulement 23 % des électeurs primaires démocrates de Pennsylvanie se décrivent comme très libéraux ; 44 % se disent modérés. Et ils sont presque également répartis entre vouloir que les modérés ou les progressistes contrôlent Washington, selon un récent sondage de l’Université de Monmouth. Ces luttes internes se produisent alors que de plus en plus de démocrates de l’État changent leur affiliation au Parti républicain et que les républicains comblent l’écart d’inscription des électeurs qui avait donné aux démocrates un avantage lors des élections précédentes.

“Le sort des démocrates en Pennsylvanie en 2022 dépend fortement du maintien de leurs modestes gains parmi les électeurs blancs de la classe ouvrière et de l’arrêt de l’hémorragie parmi les électeurs non blancs de la classe ouvrière”, écrit l’analyste démocrate de longue date Ruy Teixeira. « Alors, comment vont-ils ? Pas bien, pas bien du tout.

Un super PAC pro-Lamb a semblé insister sur ce point lorsqu’il a diffusé une publicité qualifiant le lieutenant-gouverneur de « socialiste démocratique autoproclamé » (bien que Fetterman ne s’appelle pas ainsi). Et cette attaque, ainsi que des questions de Kenyatta sur un moment en 2013 où le maire de l’époque a confronté un jogger noir avec un fusil de chasse après avoir pensé avoir entendu des coups de feu, abordent une question centrale de la candidature de Fetterman : s’il est suffisamment progressiste pour gagner une primaire démocrate. mais trop progressiste et non conventionnel pour gagner une élection générale.

La campagne de Fetterman soutient qu’il a réussi en partie grâce à sa capacité à transcender cette dichotomie idéologique.

« John va dans certains des comtés les plus rouges. Il parle aux gens des comtés les plus rouges et des comtés les plus bleus. Il va partout », m’a dit Joe Calvello, le directeur des communications de la campagne. «John est un autre type de démocrate, qui peut attirer les habitants de ces villes oubliées – des endroits où l’on votait démocrate, mais que les démocrates ne visitent même plus. Il peut faire appel à ces gens, parce qu’il se présente et qu’il écoute.

Les sondages suggèrent que les électeurs primaires croient également que Fetterman n’aura pas de problème avec un électorat général plus modéré, puisqu’il tire plus de soutien d’eux que l’un ou l’autre de ses rivaux. Il a des racines profondes dans l’État, se sent comme un étranger même s’il occupe un poste politique depuis 16 ans, peut bénéficier de son franc-parler pour le droit à l’avortement et est un exemple de progressiste populiste : quelqu’un qui est resté fidèle à ses convictions pendant années, même si certains d’entre eux, comme le soutien à la fracturation hydraulique et la suspension de la taxe sur l’essence, donnent la priorité à l’économie par rapport aux objectifs climatiques plus larges de gauche.

Le paysage changeant de la Pennsylvanie mettra à l’épreuve la lutte des démocrates pour l’identité

Ce concours de Pennsylvanie s’intensifie alors que les démocrates sont aux prises avec une crise d’identité à l’échelle nationale. Ils contrôlent à peine Washington et ont tâtonné leur plan législatif de signature. Ils ne savent pas s’ils doivent faire pression pour atténuer le changement climatique, s’il faut étendre le filet de sécurité sociale pour les familles ou comment parler d’inflation. Les Américains sont frustrés, et ils blâment surtout un seul parti : celui au pouvoir.

Cela représente un défi majeur pour les démocrates, y compris en Pennsylvanie, où les sondages des derniers mois montrent que l’économie est la première préoccupation des électeurs. Une majorité croissante d’électeurs se disent moins bien lotis qu’il y a un an, et seulement un quart pensent que le pays est sur la bonne voie. En ce qui concerne spécifiquement les électeurs démocrates, la tendance générale reste la même : les démocrates sont mitigés quant à savoir si le pays se dirige dans la bonne direction. À Washington, les démocrates ne sont pas unis sur la meilleure façon de résoudre ce problème – et il est possible, voire probable, qu’aucune législation traitant des préoccupations économiques ne soit adoptée avant novembre.

Fetterman n’a aucun pouvoir législatif fédéral. Mais il a fait preuve d’une discipline de messagerie qui suggère aux électeurs qu’il entend leurs préoccupations et qu’il a un plan à suivre au Congrès si les démocrates détiennent leur majorité. Il a souvent parlé de créer plus d’emplois, d’augmenter le salaire minimum et d’abolir l’obstruction systématique pour le faire si nécessaire.

Les électeurs semblent également faire confiance à Fetterman sur d’autres questions qui, selon les sondages, intéressent les démocrates, comme la guerre russo-ukrainienne, les coûts des soins de santé et le droit de vote. Et après un projet de décision de la Cour suprême annulant Roe contre Wade fuite, il a également mis les droits à l’avortement au premier plan de sa campagne. La Pennsylvanie autorise l’avortement jusqu’à la 24e semaine de grossesse par la loi, et un gouvernement d’État dirigé par les républicains pourrait adopter des restrictions plus strictes, voire une interdiction, même si les Pennsylvaniens sont de plus en plus favorables à l’avortement.

Son authenticité se manifeste également dans son pragmatisme, quelque chose que les démocrates progressistes et nationaux traditionnels ont tendance à mettre au second plan par rapport à la pureté idéologique. Il n’est pas en ligne avec beaucoup de membres du flanc gauche de son parti sur les questions climatiques, par exemple, où il défend la fracturation comme source d’emplois et de revitalisation des communautés industrielles.

Sur la base de sa campagne, Fetterman semble avoir réussi jusqu’à présent en raison de sa compréhension du paysage de Pennsylvanie; il s’est frayé un chemin entre la gauche politique et le centre, et a développé une marque personnelle forte en tant qu’outsider pragmatique. Sa victoire aux élections primaires testera si cette marque de progressisme populiste est suffisante pour maintenir ensemble la coalition Biden-Obama d’électeurs urbains modérés de banlieue et progressistes, tout en réduisant le soutien modéré et conservateur à l’éventuel candidat républicain en novembre.

Mise à jour, 16 mai, 9h30: Mis à jour pour refléter les nouvelles de l’AVC de John Fetterman.