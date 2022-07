Comment Joe Manchin a laissé un accord fiscal mondial dans les limbes

Le renversement de M. Manchin, formulé dans le langage utilisé par les opposants républicains à l’accord, est un coup dur pour Mme Yellen, qui a passé des mois à rallier plus de 130 pays. C’est également une défaite pour le président Biden et les dirigeants démocrates du Sénat, qui ont fait pression pour augmenter les taux d’imposition de nombreuses sociétés multinationales dans l’espoir de diriger le monde dans un effort pour empêcher les entreprises de déplacer des emplois et des revenus afin de minimiser leurs factures fiscales.

L’accord aurait introduit les changements les plus radicaux de la fiscalité mondiale depuis des décennies, notamment en augmentant les impôts de nombreuses grandes entreprises et en modifiant la façon dont les entreprises technologiques sont imposées. L’approche à deux volets impliquerait que les pays adoptent un impôt minimum de 15% afin que les entreprises paient un taux d’au moins autant sur leurs bénéfices mondiaux, quel que soit l’endroit où elles s’installent. Cela permettrait également aux gouvernements de taxer les entreprises les plus importantes et les plus rentables du monde en fonction de l’endroit où leurs biens et services ont été vendus, et non de leur siège social.

Le fait de ne pas parvenir à un accord à la maison crée un gâchis à la fois pour l’administration Biden et pour les sociétés multinationales. De nombreux autres pays vont probablement aller de l’avant pour ratifier l’accord, mais certains pourraient maintenant être encouragés à tenir le coup, fracturant la coalition et ouvrant potentiellement la porte à certains pays pour continuer à se présenter comme des paradis fiscaux pour les entreprises.

Pour l’instant, la situation permettra à des entreprises comme le géant pharmaceutique AbbVie de poursuivre l’utilisation agressive de stratégies mondiales d’évasion fiscale. Un rapport du Comité sénatorial des finances de ce mois-ci a révélé que la société avait réalisé les trois quarts de ses ventes à des clients américains en 2020, mais n’avait déclaré que 1% de ses revenus aux États-Unis à des fins fiscales – une décision qui lui a permis de réduire son impôt effectif. à environ la moitié du taux américain de 21 % de l’impôt sur le revenu des sociétés.