Comment Joe Manchin a façonné le projet de loi sur le changement climatique

Interrogée pour commenter, la porte-parole de M. Manchin, Sam Runyon, a souligné ces dispositions ainsi que 5 milliards de dollars supplémentaires dans le paquet qui permettraient aux centrales électriques au charbon existantes d’améliorer leur efficacité et d’adopter des contrôles environnementaux comme des épurateurs, qui éliminent les polluants des cheminées. . Ces mesures pour aider l’industrie du charbon, a-t-elle noté, s’ajoutent aux 8,5 milliards de dollars pour le captage et le stockage du carbone que M. Manchin a obtenus dans le cadre d’un projet de loi bipartite sur les infrastructures l’année dernière.

Il y a plus de dix ans, M. Manchin a diffusé une annonce de campagne dans laquelle il a tiré une balle dans le plan climatique du président Barack Obama, qui a finalement échoué. Ainsi, lorsque M. Biden a pris ses fonctions, il savait que M. Manchin serait son plus grand obstacle à l’adoption d’un projet de loi ambitieux sur le changement climatique.

À chaque étape du processus, M. Manchin a façonné la législation.

De nombreux démocrates voulaient une norme d’énergie propre qui paierait les services publics d’électricité pour remplacer les centrales électriques au charbon et au gaz par de l’énergie renouvelable et qui pénaliserait ceux qui ne le feraient pas. Mais M. Manchin s’est opposé à la mesure, elle a donc été abandonnée. Il a opposé son veto à un plan visant à accorder des crédits d’impôt plus importants aux consommateurs qui ont acheté des véhicules électriques fabriqués par des syndicats, une mesure à laquelle s’est opposé Toyota Motor, qui exploite une usine non syndiquée en Virginie-Occidentale. Et il a assuré que les crédits d’impôt pour les véhicules électriques ne pourraient pas être utilisés par les Américains les plus fortunés.

M. Manchin a réduit mais n’a pas éliminé une redevance imposée aux opérateurs pétroliers et gaziers pour les fuites de méthane, un puissant gaz à effet de serre, provenant de puits, de pipelines et d’autres infrastructures. Il a rejeté un premier plan des démocrates visant à interdire définitivement le forage pétrolier dans l’Atlantique et le Pacifique et il a veillé à ce que les allégements fiscaux de longue date pour l’industrie des combustibles fossiles, que de nombreux démocrates voulaient abroger, ne soient pas touchés.

Alors que les négociations se poursuivaient et que la guerre éclatait en Ukraine, faisant monter en flèche les prix du pétrole dans le monde entier, M. Manchin a parlé de la nécessité d’augmenter le forage pour faire baisser les prix de l’essence et réduire les dépenses gouvernementales. Le prix de ce qui était autrefois une facture de 2,2 billions de dollars a chuté et plus de 200 milliards de dollars de dépenses en provisions climatiques ont été rejetés.

En fin de compte, le sénateur Chuck Schumer de New York, le chef de la majorité démocrate, était prêt à inclure plusieurs dispositions qui obligeraient le gouvernement fédéral à ouvrir davantage de terres publiques au forage. En même temps, le projet de loi augmenterait les taux de redevances que les sociétés énergétiques doivent payer pour extraire les combustibles fossiles dans ces régions.