Comment Joe Manchin a condamné le plan climatique des démocrates

Puis, en décembre, M. Manchin s’est complètement retiré des négociations, affirmant qu’il ne pouvait pas voter pour l’ensemble des dépenses. Les pourparlers étaient morts depuis des mois.

M. Manchin et d’autres démocrates ont laissé ouverte la possibilité d’un futur accord basé sur les 300 milliards de dollars de crédits d’impôt pour les énergies renouvelables et les véhicules électriques. Mais M. Manchin a également insisté pour que les dépenses soient réduites et que les combustibles fossiles – charbon, gaz et pétrole – soient inclus. Ces demandes sont devenues plus bruyantes alors que l’hiver s’est transformé en printemps et que la guerre de la Russie contre l’Ukraine a secoué les marchés de l’énergie et que les prix du gaz ont grimpé en flèche.

“L’invasion de l’Ukraine par la Russie a donné à Manchin une énorme nouvelle autorité de négociation, tout comme l’inflation record”, a déclaré Paul Bledsoe, conseiller stratégique au Progressive Policy Institute. Cela, a-t-il dit, “a changé la dynamique”.

Ces dernières semaines, les démocrates pensaient enfin approcher d’un accord sur le paquet climat avec M. Manchin. Mais il avait encore des revendications : il voulait éliminer des milliards de dollars en crédits d’impôt pour les véhicules électriques. Il voulait retravailler le paquet fiscal sur l’énergie propre qu’il avait élaboré avec M. Wyden, en supprimant un plan visant à donner aux développeurs d’énergie propre des paiements directs à l’avance au lieu de crédits d’impôt qu’ils pourraient récupérer après leur investissement.

M. Schumer a cédé à toutes les demandes et plus encore, ont déclaré les membres du personnel. Jusqu’à jeudi soir, le chef de la majorité pensait qu’un accord était possible, selon des militants du climat qui se sont entretenus avec M. Schumer plus tard dans la nuit.

La Maison Blanche a également fait des concessions à M. Manchin.

Ce mois-ci, le ministère de l’Intérieur a offert la possibilité de 11 nouvelles ventes de concessions pétrolières et gazières offshore dans le golfe du Mexique et en Alaska – malgré la promesse de campagne de M. Biden de mettre fin aux nouveaux forages dans les eaux fédérales – que deux responsables de l’administration ont décrit comme un effort pour apaiser Monsieur Manchin. La Maison Blanche réfléchissait également à l’opportunité d’autoriser une voie pour d’autres projets de combustibles fossiles, comme un gazoduc en Virginie-Occidentale, afin d’obtenir le vote de M. Manchin.