Comment Joe Biden peut éviter une guerre plus large au Moyen-Orient.

Le président Biden marche sur une corde raide politico-militaire depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et le bombardement ultérieur de Gaza par Israël. Mais il est sur le point de parcourir une corde encore plus étroite. Il doit répondre de manière décisive et puissante à l’attaque de drone d’une milice soutenue par l’Iran qui a tué trois militaires américains – sans élargir davantage la guerre.

Certains, notamment Le sénateur Tom Cotton et un peu commentateurs-sont exhortant lui pour élargir la guerre. L’Iran fournit l’ensemble du réseau des milices qui alimentent les guerres dans la région – le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et quelle que soit la branche qui a lancé le drone qui a tué trois Américains – il est donc temps, disent-ils, de frapper dans le ventre de la bête.

C’est une mauvaise idée. Premièrement, l’Iran est trois fois plus grand que l’Irak, ce que certains de ces mêmes crieurs de guerre pensaient être une « promenade de santé » en 2003, avant que l’invasion de George W. Bush ne déclenche une insurrection qui a maintenu les troupes américaines là-bas pendant huit ans et déstabilisé le pays. tout le Moyen-Orient. Deuxièmement, même si de nombreux citoyens iraniens, en particulier les jeunes instruits des villes, aiment les États-Unis et détestent leur régime islamique, la balance changerait probablement si les États-Unis attaquaient ou envahissaient leur pays. Troisième, L’Iran a nié avoir joué un quelconque rôle dans l’attaque (tout comme il a également nié toute implication dans les meurtres brutaux du Hamas le 7 octobre), et il n’y a aucune preuve suggérant que l’Iran y ait joué un rôle – pas directement en tout cas.

Mais les Iraniens marchent sur leur propre corde raide, une corde audacieuse et dangereuse. Ils ont fourni, et dans certains cas formé, leur réseau de milices mandataires – les «axe de résistance» et, que les forces iraniennes aient ou non pris part aux attaques, les dirigeants iraniens à Téhéran n’ont pas fait grand-chose pour arrêter le chaos et beaucoup pour l’encourager.

Depuis le 7 octobre, ces milices ont lancé plus de 150 des drones ou des missiles contre les forces américaines dans la région. La grande majorité a été abattue par des armes anti-aériennes. Les autres n’ont causé que peu ou pas de dégâts. Mais aujourd’hui, avec les morts et les blessés en Jordanie, les Iraniens sont sortis de la corde raide – le jeu est devenu mortel – et ils doivent en payer le prix.

D’une certaine manière, les dirigeants iraniens doivent en prendre conscience. Mardi, ils ont publié une déclaration niant non seulement toute implication dans l’attaque contre la base américaine en Jordanie, mais aussi exhortant le président Biden à répondre à l’attaque par la diplomatie. (Oh, maintenant ils veulent en discuter paisiblement.)

Mardi matin, alors qu’il se rendait à un événement de campagne en Floride, Biden a déclaré aux journalistes qu’il avait décidé d’une réponse à l’attaque fatale du drone. Lorsqu’on lui a demandé si l’Iran était responsable de la frappe, Biden a répondu qu’il ne voulait pas élargir la guerre, mais a ajouté : « Je les tiens pour responsables, dans le sens où ils fournissent les armes à ceux qui l’ont fait. »

Un navire espion iranien moderne, le Behshad, géré par le Corps des Gardiens de la révolution islamique, est considéré comme une plate-forme de commandement et de contrôle fournissant des renseignements, de la navigation et d’autres formes d’assistance aux opérations des Houthis dans la mer Rouge. Bombarder le Behshad est une possibilité. L’embarquer pour capturer tous les équipements informatiques pourrait être une suite appropriée. Le CGRI dispose de nombreuses bases et conseillers en Irak et en Syrie. Ils pourraient aussi être touchés. (La frappe de drone sur la base américaine en Jordanie aurait été une mesure de représailles à la mort d’un officier du CGRI dans une base en Irak à partir de laquelle des missiles avaient été pointés sur une base américaine, ce qui était à son tour une mesure de représailles à une autre attaque.)

Pourtant, dans le même temps, Biden doit mettre beaucoup plus de dynamisme et de pression dans ses efforts diplomatiques déjà ardus. Les points chauds du conflit au Moyen-Orient couvent, couvent ou font rage depuis un certain temps déjà, pour la plupart bien avant le 7 octobre, certains étant générés par des forces et des tensions qui n’ont pas grand-chose à voir avec Israël ou les Palestiniens. Pourtant, les événements survenus depuis le 7 octobre ont intensifié tous ces conflits, imprégné leurs combattants d’une passion plus féroce et de l’attrait du soutien ou de la tolérance internationale. Les conflits distincts s’entremêlent. La perspective d’une guerre à l’échelle régionale est bien réelle. Les résultats d’une telle guerre – en effusion de sang, destruction physique et instabilité géopolitique – seraient gargantuesques et totalement contraires aux intérêts américains.

C’est pourquoi un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas est une nécessité urgente – à la fois pour son propre bien et pour empêcher la propagation de la guerre dans la région et éventuellement au-delà.

Ensuite, ceux qui dire leurs actes violents récents sont strictement une réponse aux bombardements israéliens contre les Palestiniens – les Houthis, le Hezbollah et les diverses milices soutenues par l’Iran en Irak et en Syrie – doivent également être pressés de cesser le feu. Cela implique en partie d’ouvrir un canal de communication secondaire avec les dirigeants iraniens, en leur assurant que les États-Unis n’ont pas l’intention d’attaquer l’Iran en soi, et en s’engageant à mettre un terme aux attaques contre les mandataires de l’Iran tant que ces mandataires cesseront également de tirer des missiles.

Et puis, pendant la pause dans les combats, les puissances de la région doivent entamer des négociations en vue d’une trêve plus durable et, à long terme, d’un règlement politique du conflit qui tourmente la région depuis plus d’un siècle : le le partage ou le partage des terres que revendiquent deux peuples – les Juifs et les Palestiniens.

Depuis plus d’une semaine, les diplomates américains, égyptiens et qataris – avec une certaine implication des Saoudiens – élaborent un plan de cessez-le-feu de plusieurs semaines, au cours duquel le Hamas libérera tous les otages israéliens restants et Israël libérera un nombre encore indéterminé de prisonniers palestiniens. Les négociateurs revendiquent des progrès. L’Égypte et l’Arabie saoudite, ainsi que d’autres pays arabes sunnites de la région (notamment Bahreïn, les Émirats arabes unis et la Jordanie), aimeraient beaucoup reprendre (ou, dans certains cas, restaurer) des relations « normalisées » avec Israël. Le Qatar entretient des relations problématiques avec Israël, mais il aimerait renouer avec de bonnes relations avec Washington. (Il accueille le 5ème Fleet, a des accords de coopération avec les services de renseignement américains et a été déclaré «un allié majeur non-OTAN. »)

Le problème est que les deux combattants, Israël et le Hamas, ne veulent pas s’y rallier. Les dirigeants du Hamas affirment que le cessez-le-feu doit être permanent. (Sinon, ils savent qu’une fois le dernier otage libéré, Israël bombardera leurs tunnels en mille morceaux.) Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et les membres d’extrême droite de sa coalition gouvernementale affirment qu’ils ne mettront pas fin à la guerre tant que le Hamas ne sera pas écrasé. Il existe également un désaccord sur la question de savoir qui contrôlera la sécurité de Gaza après la guerre. Pendant ce temps, les Saoudiens affirment qu’ils ne normaliseront pas leurs relations avec Israël à moins qu’Israël ne s’engage au moins sur la voie de la création d’un État palestinien. À cela, Netanyahu dit qu’il s’oppose à une telle entité.

Depuis le début de la guerre, Biden a marché sur la corde raide en apportant son plein soutien à Israël, tout en faisant pression sur Israël pour qu’il minimise les pertes civiles à Gaza. Sa stratégie a eu des résultats mitigés. Sans la pression de Biden, Israël n’aurait probablement pas ouvert de couloir humanitaire ni participé à l’échange d’otages contre prisonniers d’une semaine de novembre à décembre. Mais son influence s’est révélée moins efficace qu’il ne l’espérait, et il s’est montré réticent à en exercer davantage. Il n’a pas, par exemple, refusé une aide militaire ni menacé de voter en faveur de résolutions critiquant Israël au Conseil de sécurité de l’ONU.

Il est temps pour Biden d’accroître son influence et de durcir sa politique à l’égard du gouvernement israélien. Cette semaine, plusieurs membres de la coalition d’extrême droite de Netanyahu, dont quelques ministres du gouvernement, ont pris part à une manifestation endiablée. conférence– plein de chants et de danses – qui appelait Israël à annexer tout Gaza. (Israël a effectivement occupé Gaza après la guerre de 1967, mais s’en est retiré – expulsant même 8 000 colons juifs, dont certains par la force, en 2005.) Même Netanyahu n’a pas appelé à la réoccupation. Il doit condamner, voire expulser – en tout cas, se dissocier complètement – ​​ceux qui ont participé à la convention.

Mais Netanyahu n’a aucune envie de s’accommoder, même avec un allié essentiel comme les États-Unis, sur tout cela. Entre autres choses, il craint que s’il se montre trop accommodant, certains de ses partenaires de coalition les plus extrémistes quittent le gouvernement – ​​suffisamment pour qu’il perde sa majorité, après quoi de nouvelles élections auront lieu et son parti ne gagnera pas. (Il se peut que ses partenaires d’extrême droite bluffent : ils doivent savoir que quelle que soit la coalition qui réussira, celle de Netanyahu ne les inclura pas. Quitter son gouvernement signifie quitter le pouvoir pour toujours.) Dans un sens, Netanyahu a donc besoin que la guerre continue pour pouvoir continuer. pour que son régime continue.

Au moment même où Biden fait pression sur Netanyahu, le Qatar doit faire pression sur le Hamas. Bien qu’allié de l’Occident à bien des égards, le Qatar a également été le principal fournisseur du Hamas, acheminant au mouvement de l’argent, des armes et des conseillers, tout en fournissant de somptueuses maisons à ses dirigeants. Il est temps pour les Qataris de décider de quel côté ils se rangent.

