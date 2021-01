Comme Swifties le sait trop bien, Taylor Swift aime le thé, les histoires de l’université et du West End.

La chanteuse et son « London Boy » préféré, Joe Alwyn, semblent s’être encore rapprochés pendant la pandémie tout en profitant de promenades dans Londres – sans parler de la co-écriture de plusieurs chansons pour folklore et toujours.

Le lundi 11 janvier, les amants ont été aperçus en train de se promener dans le parc public du nord de Londres, avec la mère de Joe. Elizabeth Alwyn. Joe et Taylor se tenaient la main alors qu’ils étaient tous emmitouflés dans des masques et des manteaux. Naturellement, Tay était de Stella McCartney.

Bien que ce soit une observation rare de la paire privée, E! News a appris que c’était loin d’être leur première sortie en Grande-Bretagne pendant la quarantaine.

On nous dit que les co-scénaristes «en exil» ont sonné le Nouvel An avec la famille de Joe en Angleterre, où Taylor est restée quelques semaines.

Une source proche de la superstar le dit en exclusivité à E! News, « Elle fait des allers-retours entre Nashville et l’Angleterre et passe du temps avec sa famille et avec la famille de Joe. Ils se promènent dans le quartier et font des randonnées pour prendre l’air. » (Pas de scooter à signaler, cependant).