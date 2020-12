Joe Biden a perdu une mer de votes latinos, asiatiques et d’immigrants aux élections après avoir été accusé de les prendre pour acquis et de ne pas avoir déployé suffisamment de campagnes électorales avant le 3 novembre.

Une analyse détaillée des électeurs par le New York Times, publiée vendredi, a révélé comment les quartiers où les Latinos et les Asiatiques représentent au moins 65% de la population dans des villes comme Los Angeles, New York, Chicago, Miami et Philadelphie, se sont éloignés de Biden.

Il a quand même remporté le vote global latino et asiatique, mais pas autant que les années passées.

L’analyse des électeurs du New York Times montre que les quartiers où les Latinos et les Américains d’origine asiatique représentent au moins 65% de la population se sont tournés vers le président Trump en 2020

Biden a légèrement mieux fait dans les circonscriptions à majorité noire, mais dans beaucoup de ces domaines, le taux de participation et les marges de victoire étaient tous deux en baisse par rapport à 2016.

Dans les comtés où la population est à 65% Latino ou d’origine asiatique, Trump a fait de gros gains.

Par exemple, à Los Angeles, une étude portant sur 1544 circonscriptions électorales a révélé que les votes pour Trump avaient augmenté de 78%.

Trump a également enregistré des gains majeurs à New York, où 38% des résidents sont des immigrants. Comme à Los Angeles, les votes pour le titulaire dans les circonscriptions densément peuplées de Latinos et d’Américains d’origine asiatique ont augmenté de 78% par rapport à 2016, Biden n’ayant augmenté que de 2% dans ces domaines, par rapport aux résultats d’Hillary Clinton il y a quatre ans. .

À Chicago, dans les quartiers comptant d’importantes populations d’immigrants – y compris des personnes d’origine mexicaine et d’autres groupes latino-américains – le taux de participation a augmenté cette année et la plupart des électeurs supplémentaires ont voté pour Trump.

Les immigrants sud-asiatiques, arabes et d’Europe de l’Est vivant dans la banlieue de Chicago ont également favorisé le président républicain par rapport à son adversaire démocrate.

Dans le Miami traditionnellement bleu, Trump a capturé 61% de l’augmentation du taux de participation, contre 6% de perte de Biden.

Trump a éliminé les votes latino-américains et asiatiques-américains dans les zones à forte participation à Chicago, New York, Philadelphie et Miami. Joe Biden a toujours remporté le vote global latino et asiatique, mais pas autant que les années précédentes

Trump s’est avéré particulièrement populaire parmi les électeurs d’origine cubaine, qui ont tendance à être plus conservateurs, y compris sur les questions de religion et d’avortement.

Biden a finalement remporté le comté de Miami-Dade avec seulement 7 points de pourcentage, en baisse par rapport à la victoire de 29 points de pourcentage de Clinton en 2016, et a perdu l’État de Floride au profit de Trump.

Dans la région d’Atlanta, les gains de Trump en matière de participation électorale accrue étaient plus modestes, atteignant 51% contre 29% pour Biden.

Dans les 245 circonscriptions de Houston avec la plus grande population latino-américaine, le taux de participation a fortement augmenté par rapport à 2016, Trump remportant 60% des voix supplémentaires, contre 7% pour Biden.

Biden est toujours sorti vainqueur des élections du 3 novembre, recueillant 306 voix dans les collèges électoraux, contre 232 de Trump, mais un examen plus approfondi des modes de vote dans les circonscriptions individuelles et des changements parmi les électeurs immigrés soulève des questions sur l’avenir du parti démocrate et sa capacité. pour faire appel aux électeurs latino-américains et asiatiques.

À l’heure actuelle, environ 13% de l’électorat sont hispaniques et 4% sont d’origine asiatique et américaine. D’ici 2032, les électeurs hispaniques devraient représenter 18% de l’électorat.