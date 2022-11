Comment Joby Aviation et Delta Air Lines font des eVTOL une réalité

Le monde a longtemps rêvé d’un jour où les voitures volantes feraient partie de la vie quotidienne. Et malgré de nombreuses tentatives, ce jour n’est pas arrivé. Mais nous n’aurons peut-être pas à attendre beaucoup plus longtemps. Les progrès de la technologie des batteries et de la propulsion électrique ont permis à des types d’avions entièrement nouveaux de prendre leur envol. Start-up Joby, Archer, Vertical Lilium et d’autres développent des eVTOL, des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, avec la vision de faire des taxis aériens une réalité.

CNBC a eu un aperçu de Joby Aviation, l’un des acteurs eVTOL avec de grandes ambitions non seulement de construire l’avion, mais également d’exploiter une entreprise de taxi aérien de type Uber.

“Ce nouveau mode de transport nous permet de passer à la troisième dimension et de repenser le fonctionnement de nos villes”, a déclaré le fondateur et PDG, JoeBen Bevirt.

Fondée en 2009 à Santa Cruz, en Californie, la société a reçu des investissements de Toyota , Delta Airlines , Uber et le département américain de la Défense. Il a levé 1,6 milliard de dollars l’année dernière lorsqu’il est devenu public via un SPAC avec Reinvent Technology Partners, qui est dirigé par le co-fondateur de Linkedin Reid Hoffman et le fondateur de Zynga Marc Pincus.

Joby fabrique et effectue actuellement des essais en vol dans son usine pilote à l’extérieur de Monterey à Marina, en Californie. En plus de développer l’eVTOL, la société prévoit d’exploiter un service de taxi aérien où les clients peuvent réserver un trajet en utilisant l’application de Joby ou via l’un de ses partenaires, tels que Delta et Uber. Il avait prévu de lancer à la fin de 2024, mais a récemment repoussé cela en 2025, citant les changements de la Federal Aviation Administration et les défis internes.

Regardez la vidéo pour en savoir plus.