Pas plus tard que la semaine dernière, l’entraîneur de football du Michigan, Jim Harbaugh, a expliqué aux journalistes qu’il se sentait J.J. McCarthy est en passe de devenir le meilleur quarterback de l’histoire du programme.

McCarthy a soutenu les éloges de ses entraîneurs avec une performance dominante lors de la victoire 49-0 des Wolverines contre leur rival Michigan State. Le talentueux signaleur junior a complété 21 des 27 passes pour 287 verges et quatre touchés, un sommet en carrière dans la victoire.

Suite à sa performance, McCarthy a grimpé dans le classement Heisman et est désormais le nouveau favori des paris pour remporter le prix individuel le plus prestigieux du football universitaire. Il est actuellement répertorié à +240, suivi du QB de Washington Michael Penix Jr. à +320 et du QB LSU Jayden Daniels à +340.

Alors que Penix et Daniels ont affiché des chiffres plus criards que McCarthy à mi-saison, c’est l’efficacité de McCarthy qui saute aux yeux. En huit matchs, McCarthy a totalisé 1 799 verges, 18 touchés et trois interceptions, tout en complétant 78,1 % de ses passes, ce qui le classe au deuxième rang parmi tous les quarts FBS. Son pourcentage d’achèvement actuel est supérieur à celui de l’ancien QB de l’Alabama Mac Jones en 2020, qui était un record FBS.

Cette efficacité d’élite a conduit à ce qui compte le plus : la victoire. McCarthy a mené les Wolverines n°2 à une fiche de 8-0 cette saison, le Michigan ayant dominé ses adversaires par une moyenne de 34,8 points par match.

Ce qui est remarquable dans la performance de McCarthy jusqu’à présent cette saison, c’est qu’il s’est amélioré à mesure que le jeu de conférence progressait. Il est entré dans l’année en tant que candidat populaire du cheval noir pour remporter le Heisman, avec une cote de +1 600. Mais ses chances sont tombées à +3 500 après la semaine 4 après la victoire 31-7 du Michigan contre Rutgers.

McCarthy a ensuite élevé son jeu à un niveau élite, enchaînant une séquence de quatre matchs où il a complété 76,3% de ses passes pour 884 verges (11,1 verges par tentative), 10 touchés et aucune interception avec trois scores au sol, menant le Michigan à marquer au moins 45 points à chaque match au cours de cette séquence.

Après des victoires dominantes contre le Nebraska et le Minnesota, les chances de McCarthy de remporter le Heisman sont remontées à +2000. Après sa performance de trois touchés contre l’Indiana lors de la semaine 7, les cotes de McCarthy ont continué d’augmenter, passant à +1000. Il a réalisé la meilleure performance de sa carrière universitaire lors de cette victoire de la semaine 8 contre Michigan State, ce qui l’a amené à devenir le nouveau favori de Heisman après la performance décevante de Penix plus tard dans la nuit.

McCarthy n’aura pas l’occasion, du moins sur le terrain, d’augmenter ses chances lors de la semaine 9 avec les Wolverines au revoir. Mais le calendrier du Michigan s’accélère après son congé, avec des matchs contre Purdue, Penn State, Maryland et Ohio State sur le pont.

Alors que McCarthy cherche à poursuivre son jeu solide et à améliorer ses chances de devenir le quatrième Wolverine du Michigan à remporter le trophée Heisman, jetons un coup d’œil aux précédents finalistes Heisman du programme.

Top cinq au cours des 40 dernières années

Le quart Jim Harbaugh, 1986

Finition Heisman : Troisième

Statistiques: 2 257 verges par la passe, 10 touchés par la passe, sept interceptions, 128 verges au sol, sept touchés au sol

Avant de devenir entraîneur-chef du Michigan, Harbaugh a été QB des Wolverines de 1982 à 1986. La victoire la plus mémorable de sa carrière dans le Michigan est sans doute survenue au cours de la saison 1986. Deux jours seulement après que les Wolverines aient perdu leur premier match de la saison contre le Minnesota, Harbaugh a clairement indiqué qu’ils n’allaient pas perdre le week-end suivant contre Ohio State à Columbus.

“Je vous garantis que nous allons battre Ohio State et aller à Pasadena. … C’est un sentiment formidable de battre Ohio State, et nous allons ressentir ce sentiment samedi”, a déclaré Harbaugh aux journalistes le lundi précédant ce match.

Harbaugh a tenu sa promesse, menant les Wolverines à une victoire de 26-24 contre les Buckeyes en complétant 19 des 29 passes pour 261 verges. Cette victoire a aidé Harbaugh à se rendre à New York pour la cérémonie du Trophée Heisman. Il a terminé troisième lors du vote pour le trophée Heisman, le quart-arrière de Miami Vinny Testaverde ayant finalement remporté le prix.

Chris Perry, porteur de ballon, 2003

Finition Heisman : Quatrième

Statistiques: 1 674 verges au sol, 5,0 verges par course, 18 touchés au sol, 44 réceptions, 367 verges sur réception, deux touchés sur réception

Perry a culminé son impressionnante carrière au Michigan avec une excellente saison senior en 2003, affichant huit performances d’au moins 100 verges au sol cette saison-là. Sa performance la plus impressionnante cette saison-là est sans doute venue contre son rival de l’État du Michigan, enregistrant un nombre étonnant de 51 courses pour 219 verges. Il a marqué le touché d’ouverture du match, aidant le n°9 du Michigan à vaincre le n°11 du Michigan State, 27-20.

Comme de nombreux finalistes du Michigan Heisman, Perry a également impressionné contre Ohio State. Il a couru 154 verges et deux touchés en seconde période pour aider les Wolverines à s’enfuir avec une victoire de 35-21, ainsi qu’un titre Big Ten et un voyage au Rose Bowl. Jason White de l’Oklahoma a devancé Perry pour le Heisman cette année-là.

Le porteur de ballon Mike Hart, 2006

Finition Heisman : Cinquième

Statistiques: 1 562 verges au sol, 4,9 verges par course, 14 touchés au sol

La saison junior de Hart en a été une pour les âges à Ann Arbor. Le porteur de ballon vedette a parcouru au moins 90 verges à chaque match de la saison régulière, dont neuf matchs au cours desquels il a parcouru plus de 110 verges. L’un de ces matchs a eu lieu contre Notre Dame, numéro 2, sur la route, totalisant 124 verges lors de la victoire surprise 47-21 du Michigan.

Hart est resté constant tout au long de la saison, aidant le Michigan à détenir un record invaincu avant son match contre le n ° 1 de l’Ohio State. Il a maintenu les chances du Michigan de remporter la victoire sur la route pendant ce match, se précipitant pour 142 verges et trois touchés. Mais cela n’a pas suffi puisque le Michigan a chuté 42-39, menant le quart-arrière de l’Ohio State, Troy Smith, à remporter le Heisman.

LB/S/KR/PR Poivrons de Jabrill2016

Finition Heisman : Cinquième

Statistiques: 66 plaqués au total, 13 plaqués pour perte, trois sacs, une interception, trois touchés au sol, 310 verges par retour de botté de dégagement, 14,8 verges par retour de botté de dégagement, un touché par retour de botté de dégagement

Le Michigan était loin des projecteurs nationaux et des projecteurs de Heisman pendant une grande partie des 10 saisons après la campagne dominante de Hart en 2006. Puis vint Peppers, un maestro à tout faire pour les Wolverines, qui a brillé lors de la deuxième année de Harbaugh à la barre d’Ann Arbor. Les Wolverines l’ont aligné sur tout le terrain, permettant aux Peppers d’obtenir un touché précipité au début de leur victoire contre Michigan State. Il a enregistré sa seule interception lors du plus gros match de la saison, en battant JT Barrett dans la seconde moitié de son match contre le numéro 2 de l’Ohio State. Mais cela n’a pas suffi puisque le Michigan a chuté en double prolongation, 30-27. Peppers a réussi à faire vibrer Heisman pour sa performance globale cette année-là, mais Lamar Jackson de Louisville a eu une saison trop dominante pour la surmonter.

Bord Aidan Hutchinson2021

Finition Heisman : Deuxième

Statistiques: 62 plaqués au total, 16,5 plaqués pour perte, 14 sacs, un échappé récupéré

Hutchinson est presque devenu le premier joueur défensif à remporter le Heisman depuis des décennies en aidant le Michigan à redevenir un prétendant au titre après une saison 2020 décevante. Le star edge rusher était une force en 2021, et il a participé aux plus grands matchs du Michigan après sa défaite contre l’invaincu Michigan State en novembre. Hutchinson a enregistré trois sacs lors de la victoire 21-17 du Michigan à Penn State et a réussi trois autres sacs lors de sa victoire surprise contre le numéro 2 de l’Ohio State, dont deux sacs au troisième essai. Hutchinson a finalement perdu contre le quart-arrière de l’Alabama, Bryce Young, lors du vote Heisman, mais sa deuxième place était la plus élevée pour un joueur défensif depuis 2012.

Les précédents vainqueurs du Heisman du Michigan

RB Tom Harmon, 1940

Statistiques: 852 verges au sol, 5,2 verges par course, 15 touchés au sol, 506 verges par la passe, six touchés par la passe, 11 interceptions, un touché avec retour de botté, un touché avec retour de botté de dégagement, 18 points supplémentaires, un panier, quatre interceptions défensives, une défensive atterrissage

Sans doute le plus grand joueur de l’histoire du Michigan, Harmon a connu l’une des meilleures saisons de ce sport en 1940. Il a fait à peu près tout pour les Wolverines, donnant le ton de l’année lors de la victoire d’ouverture de la saison du Michigan contre la Californie, au cours de laquelle il a enregistré un un touché avec retour de coup de pied, un touché avec retour de botté de dégagement et un touché précipité. Lors du touché précipité d’Harmon, un fan aurait couru sur le terrain pour tenter de le plaquer et de le plaquer, mais sans succès.

La saison gagnante de Heisman d’Harmon est pleine d’histoires rapportées de lui faisant du camionnage alors qu’il était un one-man show, jouant un jeu avec un maillot déchiré et marquant des touchés dans des conditions météorologiques défavorables. Lors du match du Michigan contre l’Ohio State cette année-là, Harmon a réussi cinq touchés au total (trois au sol, deux par la passe), trois interceptions défensives et a marqué quatre points supplémentaires dans le cadre de la victoire 40-0 des Wolverines. Selon la légende, la performance d’Harmon ce jour-là était si impressionnante que les fans de Columbus lui ont fait une standing ovation à la fin du match, scellant ainsi sa victoire à Heisman.

WR/KR/PRDesmond Howard, 1991

Statistiques: 61 réceptions, 950 verges sur réception, 19 touchés sur réception, 165 verges au sol, deux touchés au sol, un touché avec retour de botté, un touché avec retour de botté de dégagement

Howard a connu l’une des plus belles saisons de l’histoire du football universitaire au moment où il a remporté son Heisman. Bien qu’il ait dominé le match de réception cette saison-là, beaucoup se souviennent de sa performance cette année-là grâce à son touché avec retour de botté de dégagement.

En entrant dans le match du Michigan contre l’Ohio State, numéro 18, le natif de l’Ohio s’est engagé à faire “quelque chose de spécial” s’il marquait un touché dans ce match. Il a eu sa chance sur un botté de dégagement précoce, se débarrassant de plusieurs défenseurs alors qu’il renvoyait le botté de dégagement sur 91 verges pour un touché. Une fois que Howard a atteint la zone des buts, il a pris la pose emblématique de Heisman dans le cadre de la victoire 31-3 du Michigan ce jour-là.

Howard a fini par être récompensé peu de temps après, remportant le Heisman avec la deuxième plus grande marge de victoire de l’histoire du prix à l’époque.

CB/PR/KR/WRCharles Woodson, 1997

Statistiques: Sept interceptions, 231 verges sur réception, deux touchés sur réception, un touché au sol, un touché avec retour de botté de dégagement

Six ans après la victoire de Howard à Heisman, une version défensive de lui a éclaté à Ann Arbor.

Woodson a prouvé sa domination du côté défensif du ballon tout en étant également utilisé dans l’offensive du Michigan. Mais comme Howard, son moment Heisman est également survenu lors d’un retour de botté de dégagement. À la fin de la première moitié du match du Michigan contre Ohio State, Woodson a renvoyé un botté de dégagement de 77 verges pour un score donnant aux Wolverines une avance de 14-0. Il n’a pas pris la pose de Heisman comme Howard l’a fait, affirmant qu’il avait prévu de le faire mais qu’il avait été assailli par ses coéquipiers avant de le faire. Cependant, il a enchaîné en enregistrant une interception dans la zone des buts et a eu une grosse réception plus tôt dans le match qui a aidé le Michigan à réaliser son seul touché offensif dans une victoire de 20-14.

Woodson a remporté le Heisman, devançant Peyton Manning du Tennessee lors de l’un des votes les plus serrés de l’histoire du prix. Plus important encore, il a aidé le Michigan à remporter un titre national plus tard cette année-là, son dernier championnat national en date.

Comment McCarthy se compare aux anciens gagnants

Les trois vainqueurs de Heisman du Michigan ont connu des saisons exceptionnelles et ont apporté leur contribution dans les trois phases du jeu, ce que McCarthy ne fera probablement pas cette saison.

Cependant, le statut du Michigan en tant que prétendant au titre national pourrait aider le cas Heisman de McCarthy. Huit des neuf vainqueurs de Heisman à l’époque des éliminatoires du football universitaire faisaient partie d’équipes qui ont fait partie du CFP, plaçant McCarthy dans une bonne position alors que les Wolverines ont actuellement une fiche de 8-0.

Le Michigan devrait affronter à nouveau l’Ohio State à la Big House en 2023, tout comme il l’a fait lorsque Howard et Woodson ont remporté le Heisman. Bien qu’il soit hautement improbable que McCarthy renvoie un botté de dégagement pour un touché dans ce match, il pourrait très bien avoir son moment Heisman le 24 novembre et potentiellement avoir une chance de prendre la pose Heisman.

