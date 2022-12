Comment JioCinema a révolutionné et amélioré l’expérience de visionnage du football avec le “mode Hype”

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar touche à sa fin alors que l’Argentine et la France sont prêtes à s’affronter pour le prix ultime du football mondial le dimanche 18 décembre.

La Coupe du monde a été pleine de surprises et d’une série de premières car elle a offert de multiples bouleversements tout au long du tournoi et a suscité l’intérêt non seulement de la population folle de football, mais aussi de la population en général.

Viacom Sports18 a obtenu le droit de retransmettre les matchs de la Coupe du monde en direct en Inde et a été accueilli par une foule de fous de football dans le pays.

Sports18 et JioCinema ont diffusé les 64 matchs du Qatar avec beaucoup d’appréciation de la part des quelque 140 millions de personnes vivant dans la région.

La partie la plus unique de l’entreprise était probablement l’inculcation du tout nouveau “mode Hype” qui permet aux téléspectateurs de basculer entre plusieurs angles de caméra tels que la vue stratégique, la vue de la caméra par câble et les vues des joueurs A et B, entre autres perspectives distinctives.

Le mode Hype peut être activé par une simple pression sur un bouton à bascule pour ouvrir un ensemble unique de fonctionnalités garantissant de transformer l’expérience du spectateur.

Équipée d’une option pour afficher les statistiques d’un jeu en cours en temps réel, la technologie révolutionnaire comprenait également une fonctionnalité pour les fans investis dans l’analyse tactique qui permettait aux téléspectateurs de choisir parmi plusieurs angles de caméra stratégiques pour revoir les moments importants du jeu tels que comme une vue de près du drapeau de la caméra, derrière le but, de l’autre côté de la surface technique et ainsi de suite.

La nouvelle innovation comprenait également une roue temporelle permettant aux fans de naviguer jusqu’au moment exact d’un jeu pour le revoir ou rattraper le temps perdu s’ils avaient manqué l’instance en premier lieu.

La Coupe du monde s’est terminée sur une note positive avec Lionel Messi remportant le titre de la Coupe du monde en battant la France lors de l’affrontement au sommet. Les deux équipes se sont battues dans un thriller de tous les temps où l’Argentine a réussi à battre la France 4-2 aux tirs au but alors qu’il s’est avéré être 3-3 après prolongation.

