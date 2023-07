Comment Jets QB Aaron Rodgers change de style pour tirer le meilleur parti de la nouvelle équipe

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Aaron Rodgers a écarté le receveur Garrett Wilson sous le poteau de but jeudi lors du premier entraînement au camp d’entraînement des Jets de New York dans le New Jersey.

Ce fut l’un des nombreux moments de la journée où Rodgers a agi en tant qu’entraîneur.

« Je pense que j’avais raté un jeu », a déclaré Wilson après l’entraînement. « Il a juste dit: » Faites-le bien. Connaissez vos coordonnées. « »

Rodgers n’a pas toujours été aussi indulgent lorsqu’il portait du jaune et du vert. En tant que quart-arrière de longue date des Packers de Green Bay, Rodgers avait la réputation d’être urgent. Il s’en prenait à tous les joueurs, qu’ils soient débutants ou vétérans.

Mais jusqu’à présent, c’était différent à New York. Le receveur Allen Lazard, qui a rejoint les Jets cette intersaison en agence libre après avoir passé cinq ans à Green Bay, a vu une nouvelle facette de Rodgers.

« Cela ne veut pas dire qu’il était difficile de jouer avec lui au début à Green Bay, mais il était un peu plus comme, ‘Vous devez le ramasser.’ Il est un peu plus lent ici à se rendre compte qu’il y a beaucoup de jeunes joueurs », a déclaré Lazard. « Il joue dans un état de flux. … Il prend son temps.

« Je vois à quel point il se soucie de ces gars. Il veut vraiment mettre la cerise sur son gâteau en ce qui concerne sa carrière. »

New York regorge de jeunes talents qui peuvent aider Rodgers à préparer ce gâteau.

Wilson a remporté le titre de recrue offensive de l’année en 2022. Le porteur de ballon Breece Hall aurait peut-être remporté le prix OPOY si ce n’était pour un ACL déchiré. La liste des jeunes talents du développement est longue : le receveur Mecole Hardman, le porteur de ballon Zonovan Knight et les ailiers serrés Tyler Conklin et CJ Uzomah. Peut-être même Lazard, 27 ans, a-t-il plus d’avantages.

Rodgers a peut-être des amis familiers, comme Lazard et Randall Cobb, mais il rejoint également un casting de stars montantes. Le vétéran QB sera essentiel pour s’assurer qu’ils évoluent en véritables étalons.

Des attentes trop élevées pour Aaron Rodgers, Jets cette saison ?

« Je pense qu’il est toujours important d’avoir de la patience dans les shorts et les casques, d’avoir de la patience dans les premiers jours du camp », a déclaré Rodgers jeudi. « Parfois, la patience peut s’épuiser s’il y a des erreurs répétées. Je construis juste ce truc maintenant. Je veux le construire de la bonne façon. Et, oui, je dirais plus tôt dans ma carrière, j’étais un peu plus facilement en colère.

« Et j’ai l’impression d’être un peu moins déclenché à mesure que je vieillis. »

La patience de Rodgers ne durera pas éternellement. Finalement, ces jeunes doivent bien faire les choses.

« Des erreurs vont se produire, et vous voulez vraiment qu’elles se produisent en ce moment », a déclaré Rodgers. « Mais les erreurs répétées sont celles qui vous donnent un peu de pause. »

Lazard a déclaré qu’il aidait également à enseigner aux jeunes joueurs comment gérer l’attaque, ce qui est nouveau avec l’arrivée de Rodgers et du coordinateur offensif Nathaniel Hackett, un autre greffé de Green Bay (via Denver).

Si Lazard connaît cette infraction de fond en comble, cela soulève la question suivante : est-ce l’infraction des Packers ?

« C’est l’infraction d’Aaron Rodgers », a déclaré Lazard aux journalistes.

Rodgers a cependant repoussé cette déclaration.

« Je ne vais pas dire que c’est mon infraction. C’est ce dans quoi j’ai réussi, bien sûr. Mais en 2020, c’était un conglomérat de ce que Matt [LaFleur] voulais courir, ce que Hackett avait couru dans le passé et ce que j’avais couru dans le passé. Nous l’avons assemblé « , a déclaré Rodgers. « C’est une sorte de ramification de cela, avec peut-être un peu plus de saveur de la côte ouest. »

Les Jets d’Aaron Rodgers doivent jouer sous un microscope

Alors que les Jets préparent ce livre de jeu – qu’il s’agisse de l’attaque Rodgers ou de l’attaque Hackett – le quart-arrière de 39 ans essaie un nouveau tact avec des gars comme Wilson, que le QB a comparé à la cible préférée de sa carrière : Davante Adams. Rodgers a déclaré que rejoindre les Jets avait été une sorte de « rajeunissement ». Il a également dit qu’il avait demandé conseil aux quarts à la retraite Peyton Manning et Carson Palmer et à la star de la LNH Joe Pavelski pour changer d’équipe après un long passage au même endroit.

Peut-être que certains de ses ajustements sur le terrain sont venus de ces conversations hors du terrain.

Cela ne veut pas dire que Rodgers ne fait pas son truc. Il ne terrorise peut-être pas les joueurs offensifs, mais il reste un cauchemar pour ceux qui s’alignent en face de lui.

« Il joue avec la défense, regarde la sécurité, lui dit de descendre. [He’ll say,] « Je sais que tu viens » quand on essaie de se déguiser, et ça me fait rire », a déclaré l’entraîneur Robert Saleh jeudi après le premier entraînement de l’équipe. « C’est un entraîneur qui peut encore jouer au football. »

Mais revenons à ce gâteau dont nous parlions, celui dont Lazard a dit que Rodgers et les Jets essayaient de mettre la cerise sur le gâteau. À quoi cela ressemblerait-il ?

« Je ne vais pas tourner autour du pot. Nous voulons gagner un Super Bowl », a déclaré Wilson. « Vous ne faites pas de mouvements pendant l’intersaison comme nous l’avons fait à moins que vous n’essayiez d’y arriver. »

Ce n’est pas la seule chose dont les Jets parlent, mais c’est l’un des principaux points de discussion. Ils veulent vraiment un Super Bowl. Instamment. Ironiquement, Rodgers a – du moins pour le moment – ​​abandonné cette urgence pour s’assurer que cette équipe ne devance pas elle-même.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste de l’AFC East, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @henrycmckenna .

