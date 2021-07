Comment Jesse Lingard de Man United a revitalisé sa carrière via West Ham

Jesse Lingard a déclaré qu’il avait profité de son prêt à West Ham pour « appuyer sur le bouton de réinitialisation ». Getty Images

Les mots « Championnats d’Europe » étaient écrits sur un tableau blanc dans la fenêtre de l’appartement de Jesse Lingard à Stratford donnant sur le stade de Londres.

Cela aurait pu sembler un objectif ambitieux lorsqu’il a rejoint West Ham en provenance de Manchester United en prêt en janvier, mais au moment où le sélectionneur anglais Gareth Southgate a nommé son équipe provisoire pour l’Euro 2020 en mai, il n’était pas surprenant que le nom de Lingard soit sur la liste. Le revirement a été rendu possible par sa forme impressionnante à West Ham, mais aussi avec l’aide d’un cercle restreint comprenant son frère, Louie Scott, et l’entraîneur de la Licence Pro UEFA, Alexandros Alexiadis.

C’est ainsi qu’ils ont transformé Jesse Lingard en Jesse 2.0 et, à son tour, ont revitalisé sa carrière.

« Cela a été un effort d’équipe énorme », a déclaré Scott à ESPN. « J’ai présenté Alex [to Jesse], probablement vers l’extrémité arrière du [2019-20] saison et il a juste commencé à analyser et évaluer Jess et à examiner quelques détails en termes de ses attributs, de ses forces et de la façon dont il peut les imposer un peu plus.

« C’était juste un peu plus d’attention aux détails et de mettre un peu plus d’efforts dans ce que nous pouvions pour nous assurer d’obtenir les meilleurs résultats. Il s’agissait de la cohérence des habitudes et des performances. Une fois que vous tombez, nous savons ce qui peut arriver et jusqu’où vous pouvez descendre dans l’échelle et nous avons dû prendre cela sur le menton, retravailler dur et créer une nouvelle base. »

Ensemble, Scott et Alexiadis – amis depuis 10 ans – ont commencé à passer des heures à analyser les matchs et les séances d’entraînement tout en travaillant à renforcer la confiance de Lingard après avoir commencé à perdre la faveur d’Old Trafford au cours de la saison 2019-2020.

Ils ont dû être patients. Lingard, qui est passé par l’académie et a fait ses débuts en équipe première à 21 ans en 2014, a trouvé des opportunités limitées à United au début de la saison dernière, ne faisant que deux apparitions en Coupe Carabao contre Luton Town et Brighton.

Lorsque la fenêtre de transfert de janvier s’est ouverte, West Ham a remporté une course pour sa signature, mais on s’attendait à ce qu’il ait besoin de temps pour se coucher lentement, n’ayant pas joué de match de Premier League depuis le mois de juillet précédent. Au lieu de cela, il a joué 89 minutes de la victoire 3-1 de West Ham sur Aston Villa le 3 février – moins d’une semaine après l’annonce de l’accord – et a marqué deux fois.

Même lorsque Lingard était négligé à United, le message renforcé par Scott et Alexiadis était « ne soyez pas prêt, restez prêt » et cela a porté ses fruits.

« C’était l’un des principaux points que nous avons pu voir lorsqu’il a joué contre Aston Villa », a déclaré Scott. « Il a couru 12 km, marqué deux buts, joué la plupart des 90 minutes et apporté une contribution énorme. La plupart des gens pensaient probablement qu’il pourrait venir pendant les 30 dernières minutes et récupérer le kilométrage dans le réservoir, mais il avait été si professionnel même quand il ne jouait pas qu’il était déjà à ce niveau.

« Il ne s’agissait pas seulement d’aller en prêt et de dire » bien, faisons un plan « . Les résultats n’étaient pas là pendant peut-être les six ou sept premiers mois parce qu’il ne jouait pas. Nous savions que ce n’était pas quelque chose qui allait être une solution rapide, et nous devions attendre une chance de voir ce que nous avions dans nos esprits se concrétisent. »

Lingard, 28 ans, a déclaré que son déménagement à West Ham était « une bouée de sauvetage ».

« Il s’agissait d’appuyer sur le bouton de redémarrage », a-t-il déclaré à ESPN.

« Les objectifs et les objectifs m’ont poussé et m’ont vraiment concentré. Être hors de Manchester et dans un nouvel environnement m’a beaucoup aidé. Mes pensées étaient claires et je savais ce que je devais faire. Cela a parfaitement fonctionné à la fin. Les gens ont vu le match à Villa et je me disais « oh, il est de retour », mais les personnes les plus proches de moi, mes amis et ma famille, ont toujours su que c’était là. Il s’agissait simplement d’avoir une chance de le montrer. »

L’analyse vidéo intensive de centaines d’heures de séquences a aidé Lingard à transformer son jeu. Getty Images

Lingard s’était initialement fixé un objectif de trois buts et deux passes décisives lors de ses six premiers matchs avec West Ham, mais il a dû être rapidement révisé.

« Au début, j’étais ambitieux, je me disais : ‘huit buts, six passes décisives’ et Louie disait : ‘non, restons à armes égales' », s’amuse Lingard. « C’était trois buts, deux passes décisives avant le match contre Arsenal pour essayer d’entrer dans l’équipe d’Angleterre pour les internationaux de mars, puis après cela, nous l’avons changé à six buts et cinq passes décisives.

« Ensuite, il s’agissait simplement de travailler dur et d’essayer de les cocher et d’aider West Ham parce que je voulais aider à faire entrer West Ham en Europe, c’était l’objectif principal. »

Lingard a finalement terminé avec neuf buts et quatre passes décisives pour West Ham, qui a terminé sixième et qualifié pour la Ligue Europa, a remporté les prix du joueur du mois et du but du mois de la Premier League pour avril et a été choisi par Southgate pour les internationaux anglais de mars. Il est venu à deux doigts de faire la coupe finale pour l’Euro 2020.

L’analyse vidéo intensive de centaines d’heures d’images dirigées par Alexiadis – maintenant entraîneur-chef de l’équipe de Grèce des moins de 17 ans après six ans passés au PAOK FC – a aidé Lingard à s’intégrer parfaitement dans l’équipe de David Moyes. Il a également reçu un aperçu détaillé des adversaires à venir et des joueurs susceptibles de le marquer. Il y avait de fréquents appels Zoom avec Alexiadis, et Lingard regardait des clips dans le bus pour les matchs.

« L’équipe ne peut pas changer pour Jess – Jess devait trouver ce qu’il pouvait faire avec West Ham », a déclaré Alexiadis à ESPN. « Vous devez découvrir comment les compétences de Jess peuvent aider West Ham. Parce qu’il a pu comprendre rapidement les principes de West Ham, il a pu marquer des buts. Si Jess peut trouver deux ou trois choses importantes dans un match, c’est sûr il marquera ou trouvera une passe décisive. Avant un match, je peux lui montrer trois ou quatre moments où il peut utiliser ses compétences. «

Lingard rit en se souvenant d’un exemple de conseil d’Alexiadis : « Le match de Leicester, ils disaient que quand j’ai eu le ballon, je ne pourrais peut-être pas tourner parce qu’ils jouent sur une ligne haute », se souvient-il.

« La première fois que j’ai eu le ballon, je me suis retourné et Jonny Evans est allé BOOM! droit en moi et j’ai pensé : ‘oh ouais, Alex a dit ne te retourne pas, d’accord’. Ce sont de petites choses comme ça qu’il vous a dites avant un match qui restent dans votre esprit. » West Ham a ensuite battu Leicester 3-2 avec Lingard marquant deux fois.

Avant un voyage à Molineux, Alexiadis a montré à Lingard à quel point les loups étaient susceptibles de conduire depuis le milieu de terrain. Après six minutes, Lingard a récupéré le ballon au virage dans sa propre moitié de terrain, a sprinté vers l’avant, a battu trois joueurs et a marqué pour mettre West Ham 1-0. Ils ont gagné 3-2. Deux matchs différents contre des équipes organisées différemment et deux façons différentes pour Lingard de les blesser.

« Avec les vidéos, nous pouvons lui montrer ce qu’il peut faire et ce qu’il peut faire de plus », explique Alexiadis. « Pour moi, je me suis davantage concentré sur ce qu’il peut faire le plus. Quand il réussit quelque chose, alors nous trouvons la prochaine étape. Jess était très positif à son égard et c’est important.

« Vous ne pouvez pas jouer parfaitement à chaque match. Vous n’êtes pas un robot, vous êtes un footballeur. Vous ne pouvez pas non plus expliquer chaque match avant que le match n’ait eu lieu. À certains moments, vous serez hors jeu ou vous devrez trouver une solution pour un problème pendant le jeu. Jess a changé sa mentalité pendant les matchs. Il existe différents styles de jeu, mais nous pouvons toujours trouver un moyen pour Jess d’utiliser ses attributs et ses compétences.

Scott ajoute : « Alex a été immense en termes d’analyse des équipes et des joueurs, après et avant le match. Il nous a donné une vision différente et une vision plus intellectuelle sur la façon dont vous pouvez analyser un match sans être trop émotif. »

Lingard a utilisé des citations et des phrases de motivation sur un tableau blanc pour le mettre dans le bon état d’esprit avant un match. Getty Images

Lingard est sur place pour donner un autre exemple pour étayer le point de vue de son frère.

« Dans le match de Burnley, il n’y avait pas vraiment d’espace pour courir avec le ballon », se souvient-il. « Après le match, Louie dit » tu aurais pu courir plus avec le ballon » mais du point de vue d’un entraîneur avec Alex, il dit » non, ce n’est pas le jeu à courir, contre Burnley c’est le deuxième ballon « .

« Vous avez deux points de vue différents. C’est bien, car vous avez besoin de ce côté émotionnel des membres de la famille et vous avez également besoin du point de vue d’un entraîneur qui peut le voir d’une manière différente. »

En dehors du terrain, l’accent a été mis sur l’état d’esprit et la mentalité.

Scott a présenté le tableau blanc – intitulé « Jesse 2.0 » – avec une page dédiée aux statistiques et aux objectifs et l’autre couverte de phrases de motivation. Certains étaient des moments de la carrière de Lingard comme « trois buts en finale de coupe » tandis que d’autres étaient des mots à porter au cours de la journée tels que « croire », « agression » et « leadership ».

« Ce ne sont que de petits rappels », dit Lingard. « J’allais me coucher et j’entendais Louie déplacer le plateau, donc dès que je partais pour un entraînement ou un match, le plateau serait relevé et ce seraient de petits mots ou phrases qui resteraient dans votre esprit. »

Scott rit : « Je lui ferais dire une phrase avant qu’il ne parte à l’entraînement. Juste avant qu’il ne parte, je lui dirais » donne-moi quelque chose « et il dirait » intensité « et puis il sortirait C’était beaucoup d’énergie positive et un état d’esprit positif.

« Je voulais m’assurer qu’il avait un état d’esprit subconscient. Toutes ses cibles étaient là et vous pouviez voir ses objectifs. L’un des plus gros objectifs était de revenir dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro et nous étions si proches. »

Lingard a marqué lors d’une finale de FA Cup, d’une finale de Coupe EFL et a disputé une demi-finale de Coupe du monde, mais il admet toujours qu’après une période difficile de sa carrière, il avait peut-être besoin de se rappeler à quel point il est bon joueur.

« Je pense que oui, définitivement », dit-il. « Je n’ai jamais douté de mes capacités, c’était juste de la confiance. J’étais à court de confiance parce que je n’avais pas joué. »

C’est la confiance qu’Alexiadis identifie comme le plus grand changement qu’il ait vu à Lingard au cours de leurs 18 mois ensemble. « J’ai vu plus de confiance et c’est une chose importante », dit-il. « Vous ne pouvez pas perdre vos compétences. Pendant trois ou quatre ans, il a été l’un des joueurs les plus importants. Vous ne pouvez pas l’oublier, mais vous devez avoir la confiance nécessaire pour le montrer à nouveau. »

Lingard est de retour à United cet été et se prépare pour la nouvelle saison à la base d’entraînement du club à Surrey, juste à l’extérieur de Londres.

De retour à l’entraînement quelques jours seulement avant le premier match amical de pré-saison à Derby County, il est entré en jeu à la mi-temps et a été l’un des meilleurs joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer alors que son équipe a gagné 2-1. Cela aurait été 3-1 si un entraînement féroce de 20 mètres avait plongé sous la barre transversale plutôt que de s’y écraser.

Encore à trois semaines du début de la nouvelle saison, Lingard, avec l’aide de son frère et Alexiadis, a déjà repris là où il s’était arrêté à West Ham.

« Travailler avec Alex et Louie m’a permis d’améliorer ma concentration, ma concentration et d’avoir la maturité nécessaire pour assumer la responsabilité de mon propre développement », déclare Lingard.

« Avant Alex, je n’avais pas vraiment d’objectifs ou d’ambitions spécifiques, mais ils m’ont vraiment aidé. Je sais ce que je dois faire pour jouer et entrer dans l’équipe.

« Pour le moment, ce sont des matchs amicaux mais je les prends au sérieux. Je ne fais aucun prisonnier. Ce n’est pas comme si je devais faire mes preuves à qui que ce soit, tout le monde sait ce que je peux faire. Je sais maintenant dans ma tête ce qui doit être fait terminé.

« Il y a plus à venir, en ce moment, ça ne fait que frôler la surface. Nous aurons à nouveau des objectifs. Nous aurons des objectifs pour la première moitié de la saison, puis la seconde moitié. Les tableaux blancs sont de retour à Manchester chez moi. Rien n’est encore fait mais il y en aura. »

Surveillez cet endroit.