Comment Jeremy Hunt a-t-il gagné son argent?

Jeremy Hunt a finalement donné une réponse après avoir été interrogé à plusieurs reprises pour savoir s’il avait déjà été condamné à une amende par HM Revenue & Customs (HMRC).

“Je ne commente normalement pas mes propres dossiers fiscaux”, a-t-il déclaré à BBC News, après avoir refusé à deux reprises d’aborder la question lors d’une séance de questions-réponses à la suite d’un discours de Londres Bloomberg.

“Mais, je suis chancelier, donc, pour mémoire: je n’ai pas payé d’amende HMRC.”

Il avait précédemment déclaré à son auditoire Bloomberg : “Je ne vais pas parler de mes affaires fiscales personnelles, mais je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit que vous trouveriez intéressant à écrire si je peux m’exprimer ainsi.”

L’examen intervient en réponse au scandale qui a englouti le président du Parti conservateur Nadhim Zahawi, qui fait face à une enquête éthique après qu’il est apparu qu’il avait finalisé un règlement fiscal avec le HMRC, qui prévoyait une pénalité alors qu’il était lui-même chancelier l’été dernier.

Le Premier ministre Rishi Sunak avait également hésité à discuter de ses affaires fiscales personnelles, les considérant comme “confidentielles”, bien que le numéro 10 ait depuis confirmé qu’il n’avait jamais non plus payé de pénalité fiscale au HMRC.

Un secrétaire à la Santé de longue date, M. Hunt, 56 ans, a fait un retour inattendu sous les projecteurs de Westminster en octobre dernier lorsqu’il a été enrôlé par le PM Liz Truss. Il a remplacé Kwasi Kwarteng au n ° 11 à la suite de la débâcle de leur “mini-budget” sans frais, qui a plongé les marchés dans la tourmente et la livre en chute libre face au dollar et a forcé la Banque d’Angleterre à intervenir pour soutenir les fonds de pension.

Sa nomination était une tentative ultime et finalement vouée à l’échec de Mme Truss pour soutenir son administration désastreuse.

En cas d’échec, M. Sunak, qu’elle avait battu lors de la course à la direction du parti d’été pour succéder à Boris Johnson, a été rapidement introduit à Downing Street pour rétablir l’ordre avec M. Hunt à ses côtés.

Le chancelier a dûment livré une déclaration d’automne beaucoup plus sobre, pour ne pas dire austère, en novembre, dans laquelle il a introduit un ensemble de hausses d’impôts d’une valeur de 24 milliards de livres sterling et de réductions de dépenses de 30 milliards de livres sterling afin de combler un énorme trou noir de financement dans les coffres du Trésor et de rassurer les marchés financiers mondiaux que la Grande-Bretagne restait un partenaire commercial de confiance.

Avant sa carrière au Parlement, qui a commencé avec son élection en tant que député conservateur du sud-ouest du Surrey en 2005, M. Hunt a fréquenté la Charterhouse School de Godalming et a obtenu un diplôme de premier ordre en philosophie, politique et économie à Oxford avant de travailler comme anglais. professeur au Japon.

En 1991, à l’âge de 25 ans, il a cofondé Hotcourses, un éditeur d’annonces éducatives, avec son ami d’enfance Mike Elms.

L’entreprise a fourni une base de données d’opportunités dans l’enseignement supérieur au Royaume-Uni pour les futurs étudiants étrangers et a été vendue à la société australienne de placement d’étudiants IDP Education en 2017. pour 30,1 millions de livres sterling.

M. Hunt avait démissionné de son poste d’administrateur en 2009 avant sa première nomination au cabinet fantôme, mais conservait, selon les registres de la Companies House, une participation de 48% dans l’entreprise, lui rapportant 14,1 millions de livres sterling, faisant de lui l’un des plus riches du Royaume-Uni. Les politiciens.

Il a déclaré qu’il utiliserait l’argent pour financer des campagnes après avoir quitté la politique.

Cela représente l’essentiel de sa fortune, tandis que son salaire annuel en tant que député s’élève à 84 144 £.

Après avoir été secrétaire à la culture, secrétaire à la santé et secrétaire aux affaires étrangères entre 2010 et 2019, il aura perçu des salaires ministériels correspondant à ces rôles. Ceux-ci auront changé au fil du temps, mais comprenaient un salaire autorisé de 71 090 £ et un salaire réclamé de 67 505 £ en 2019, selon les archives du gouvernement.

En tant que chancelier de l’échiquier, il est payé pareil qu’un secrétaire d’étatavec un salaire autorisé répertorié à 72 454 £ et un salaire réclamé à 67 505 £.

De plus, le Registre parlementaire des intérêts indique que M. Hunt détient un portefeuille d’actions détenues dans une fiducie sans droit de regard, ainsi qu’une demi-part d’une maison de vacances en Italie et une demi-part d’un immeuble de bureaux à Londres.

M. Hunt possède également conjointement Mare Pond Properties Ltd, une société holding, avec sa femme Lucia, qui possède sept appartements à Southampton.

Le registre indique en outre qu’en 2022, il a été embauché par plusieurs entreprises pour prendre la parole lors d’événements moyennant des frais allant de 4 000 £ à 12 000 £, bien que dans chaque cas, l’argent ait été versé directement à une association caritative.