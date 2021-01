Cette année a été marquée par une série de moments sans précédent. Mais le plus important, 2020 a été défini par l’assaut de la pandémie de coronavirus, qui a pratiquement tout changé dans le fonctionnement du monde. Cependant, avec des avancées médicales déjà en cours, de nombreuses personnes trouvent une raison d’espérer pour 2021.

Malgré les énormes difficultés de 2020, qui comprenait également la perte d’icônes comme Kobe Bryant et Chadwick Boseman, le divertissement nous a également apporté des points positifs. Parasite a remporté l’Oscar du meilleur film, ce qui en fait le premier film en langue étrangère à remporter cet honneur. Tout le monde est obsédé par Roi tigre sur Netflix. Taylor Swift sorti non pas un mais deux albums surprises. Jennifer Aniston et Brad Pitt même réunis lors d’une lecture virtuelle de Fast Times à Ridgemont High.

Pourtant, cela n’a pas empêché les étoiles de retourner littéralement l’oiseau à 2020, comme Sarah Michelle Gellar et Vinny Guadagnino, qui ont tous deux raconté l’année sur les réseaux sociaux.

Maintenant, 2020 est enfin terminée et les stars sont venues célébrer la fin d’une année décourageante avec style, bien sûr … même si beaucoup d’entre elles ont sonné le Nouvel An de chez eux.