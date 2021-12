Comment Jennifer Garner pense que Ben Affleck a dit qu’il était « piégé » dans leur mariage

Des sources proches de Jennifer Garner ont révélé à HollywoodLife EXCLUSIVEMENT qu’elle n’était « pas dérangée » par les commentaires de son ex-mari sur leur mariage dans une récente interview.

Jennifer Garner ne va pas laisser son ex-mari celui de Ben Affleck récente interview, où il a dit qu’il se sentait « piégé » dans leur mariage, l’a fait tomber. Des sources proches de l’actrice de 49 ans ont révélé HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT qu’elle « le prend avec un grain de sel » et que cela ne va pas nuire à leur relation de coparentalité.

Ben, 49 ans, a parlé de leur mariage et de leur divorce lors d’une interview du mardi 14 décembre avec Howard Stern. Il a admis qu’une partie de ce qui a conduit à ses problèmes d’alcool incluait un sentiment de conflit à l’idée de mettre fin à leur mariage, car ils partagent trois enfants, Violet, 16, Séraphine, 12 et Samuel, 9. « J’ai commencé à boire en partie parce que j’étais piégé », a-t-il déclaré lors de l’interview. « Je me suis dit : « Je ne peux pas partir à cause de mes enfants, mais je ne suis pas heureux, qu’est-ce que je fais ? » Et ce que j’ai fait, c’est [I] a bu une bouteille de scotch et s’est endormi sur le canapé, ce qui s’est avéré ne pas être la solution.

Une source proche du Alias L’actrice a partagé qu’elle n’était « pas dérangée » par l’interview. « Elle le connaît probablement mieux que presque tout le monde et elle sait de quoi il parlait », a déclaré la source. HollywoodLife. « Elle a totalement confiance en elle et le prend avec des pincettes. »

En fin de compte, les trois enfants du couple sont les plus importants pour Jennifer, et les ex fonctionnent bien en tant que coparents. « Jen sait que sa relation avec Ben en tant que co-parent est solide à tous égards. Ils ont une relation saine centrée sur leurs enfants, pas sur le passé », a déclaré la source.

Une autre source a réitéré que Jennifer n’a aucune mauvaise volonté envers le Fille disparue star, et leurs enfants sont leur objectif principal. Ils ont également mentionné que la sobriété de Ben est également importante pour son ex. « Jen a entendu l’interview et elle est d’accord avec ce qu’il a dit et apprécie l’homme qu’il est devenu maintenant sobre », a déclaré la source. «Et elle ne s’inquiète pas qu’il soit si réel. Elle sait d’où il vient et tout va bien. Ils ont surmonté toutes leurs difficultés antérieures et entretiennent maintenant une excellente relation de coparentalité. Les choses sont plus que OK.

Après la couverture de l’interview longue de Ben, l’acteur a expliqué comment les choses avaient été sorties de leur contexte lors d’une apparition sur Jimmy Kimmel en direct ! Il a expliqué que la conversation s’était concentrée sur leur efficacité. « [We talked about] comment je travaille avec mon ex-femme et comment je suis si fier que nous travaillions ensemble pour nos enfants du mieux que nous pouvons pour eux », a-t-il déclaré, avant de mentionner que certains médias s’étaient concentrés sur une partie de sa conversation avec la radio héberger. « Ils avaient littéralement pris la conversation que j’avais eue pendant deux heures et avaient donné l’impression que je disais exactement le contraire de ce que j’avais dit », a-t-il déclaré.