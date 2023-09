Comment je suis devenu supporter d’Arsenal grâce à Thierry Henry

Quand j’étais petit, j’étais en fait plus attiré par le baseball et le basket-ball que par le football.

Cependant, mon intérêt pour le football s’est accru avec l’âge. Mes premiers vrais souvenirs de football à la télévision remontent à la Coupe du Monde 1994, ici aux États-Unis.

Je me souviens vaguement d’avoir vu une partie de l’action sur la télévision de ma grand-mère lors d’un voyage d’été dans la campagne de Virginie.

Les débuts de la Major League Soccer n’ont certes pas nécessairement retenu mon attention. Les ligues européennes n’étaient pas non plus vraiment disponibles à regarder à ce moment-là.

Au lieu de cela, je me concentrais essentiellement sur le sport tous les quatre ans pour la Coupe du monde. Je me suis même levé tôt le matin pour regarder les matchs de l’USMNT lors de la Coupe du monde 2002 au Japon et en Corée du Sud.

Thierry Henry m’a aidé à me guider vers Arsenal

Néanmoins, les choses ont radicalement changé pour moi lorsque j’ai assisté par hasard à la finale de l’UEFA Champions League entre Arsenal et Barcelone en mai 2006. Je n’ai même pas vraiment compris l’importance de ce match. Cependant, lors des discussions d’avant-match, un joueur en particulier a semblé retenir beaucoup d’attention : Thierry Henry d’Arsenal.

Après avoir écouté les analystes expliquer à quel point le Français était incroyable, je me suis tourné vers YouTube. J’ai été immédiatement époustouflé. Étant à l’époque un fan de football occasionnel aux États-Unis, je n’avais jamais vu un joueur comme celui-là auparavant.

Le but audacieux d’Henry contre Manchester United en 2000 m’est définitivement resté à l’esprit. Cependant, c’est sa célèbre course, son but et sa célébration ultérieure lors d’un match en 2002 avec son rival Tottenham Hotspur qui m’ont réellement donné la chair de poule.

La vidéo que j’ai regardée à l’époque mettait également en lumière le propre récit d’Henry sur ce but épique. Il a expliqué comment il s’était concentré sur les expressions faciales des supporters adverses alors qu’il les regardait. J’étais accro.

Rester fidèle au club malgré le chagrin

Même si les Gunners ont malheureusement perdu ce match contre le Barça, je suis resté avec eux et je n’ai jamais regardé en arrière. Plus tard cet été-là, je me souviens avoir lu un article d’un ancien ESPN l’écrivain Bill Simmons sur la façon de choisir une équipe de Premier League (il a fini par rejoindre les Spurs).

C’était une lecture intéressante du point de vue d’un Américain, mais je ne pouvais en aucun cas soutenir un autre club anglais. Je crois fermement qu’on ne peut pas vraiment choisir une équipe, c’est l’équipe qui vous choisit.

Au cours des 17 dernières années, je n’ai raté qu’une poignée de matches d’Arsenal. J’ai traversé des moments difficiles où l’équipe n’accrochait qu’une place parmi les quatre premiers du championnat et des moments encore plus difficiles où je manquais complètement la qualification européenne.

Cependant, les moments de triomphe dépassent de loin ces moments difficiles. Même maintenant, je me soucie davantage d’un club d’une ville où je ne suis jamais allé que des équipes de baseball et de basket-ball que j’ai regardées en grandissant.

Crédit photo : IMAGO / PA Images