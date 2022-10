Comment je planifie les poussées

J’ai fini par en parler à ma famille et j’ai consulté un médecin au sujet de mes symptômes. Le médecin pensait que c’était lié au stress. Il a supposé que j’avais des ulcères.

J’ai commencé à avoir des symptômes de la maladie de Crohn dès l’âge de 13 ou 14 ans. À l’époque, j’essayais de cacher mon état. L’adolescence est déjà maladroite. La dernière chose que je voulais, c’était que mes amis et ma famille sachent à quelle fréquence je courais aux toilettes et à quel point je devais y aller d’urgence.

J’ai pris quelques médicaments biologiques différents pour gérer ma maladie de Crohn. Il a fallu quelques essais pour que mon traitement soit correct. L’un impliquait une perfusion de 4 heures, ce qui interférait avec mon travail. Je devais prendre un jour de congé une fois toutes les 5 ou 6 semaines. Celui que je suis maintenant s’est avéré plus facile parce que c’est une injection que je me fais moi-même.

Mon médecin, Raymond Cross, MD, de l’Université du Maryland, m’a aidé à déterminer quelle combinaison de médicaments me convient le mieux. Il a suivi les recherches et m’a donné des références à lire. J’ai l’impression que notre partenariat a fait une grande différence parce qu’il m’a permis de rester engagé dans mes propres soins.

En surveillant mes symptômes et en me tenant au courant des dernières recherches, j’ai appris à contrôler mes poussées de Crohn. Aujourd’hui, je sais comment m’en tenir à mon plan de traitement et gérer mes déclencheurs.