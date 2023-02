Comment je me suis retrouvé enfermé dans une folle course de 1000 $ avec mon propre fils

Grâce à un puissant cocktail d’ignorance et de refus d’accepter mon propre déclin physique, je suis enfermé dans une course qui 100% finir par devoir donner 1 000 $ à mon fils.

Voici la version courte : Il y a quatre ans, j’ai dit à mon fils que je lui donnerais ce montant s’il me battait dans une course à pied. Depuis, nous courons.

J’ai fait ça parce que je trouvais ça drôle. J’ai fait ça parce que je suis un idiot. Ça a été un voyage, et j’ai beaucoup appris. D’être papa. À propos de ce que cela fait de réaliser que votre corps s’effondre en un tas de cendres et de poussière.

Passons maintenant à la version longue.

L’année était 2019. Mon fils alors âgé de 6 ans, obsédé par les cartes Pokémon, essayait désespérément de gagner de l’argent pour acheter des packs au Kmart local. Cela présentait clairement une opportunité d’apprentissage quelconque, mais ma femme et moi ne savions pas comment procéder. Était-il trop jeune pour une allocation ? Une allocation est-elle même une bonne idée pour les enfants de nos jours ? Nous n’étions pas sûrs.

J’ai eu un “moment de clarté”. Que diriez-vous, ai-je suggéré, que nos deux fils “gagnent” de l’argent s’ils se fixent des objectifs audacieux, luttent et finissent par les atteindre ? Tout type d’objectif était éligible : académique, sportif, artistique. Tant que la poursuite repoussait les limites, cela valait une récompense. C’était un système conçu pour enseigner la résilience, l’importance de se fixer des objectifs, le travail acharné – toutes ces bonnes choses.

Excellente idée, ma femme a accepté. Faisons-le.

Nous avons construit un système de récompense grossier fonctionnant à grande échelle. Si la tâche était facilement réalisable, la récompense était moindre. À 6 ans, il gagnait 5 dollars, par exemple, pour avoir appris à épeler son mot préféré, “dragon”. Un mois plus tard, après des semaines d’entraînement, il gagnait 20 $ pour avoir réussi un saut périlleux arrière sur un trampoline. Très impressionnant, pensai-je. Magnifique parentalité. Je vais très bien, ma chérie.

Mais très vite, mon fils m’a posé une question qui me hante depuis.

« Combien si je te bats dans une course, papa ? »

Un peu de contexte ici. Mon fils est rapide. Il a toujours été rapide. Il a appris à marcher à 10 mois et un mois plus tard, il pouvait courir. Correctement courir. Amis, voisins, étrangers au parc commentaient : « Il est rapide, n’est-ce pas ? “Il est vraiment coordonné.”

Moi, rayonnant de fierté : « Il tient ça de son papa.

Plus de contexte. Je suis aussi rapide. Au moins je était rapide. Dans une enfance remplie de courses impromptues, je ne me souviens pas d’avoir perdu un sprint une seule fois. Au lycée je suis devenu champion de sport après avoir gagné le 100 mètres, le 200 mètres, le saut en hauteur et le saut en longueur.

C’était il y a très longtemps. J’ai 40 ans maintenant, toujours dans une forme décente – bien que moins explosive avec un genou droit enflé. Mais dans mon imagination, je suis toujours ce gamin de 15 ans, bondissant devant les concurrents comme une gazelle écossaise pâteuse.

“Papa, combien?”

« 1 000 $ », ai-je répondu. “Je te donnerai mille dollars si jamais tu me bats dans une course. Tu ne me battras jamais. Jamais. Je sortirai de mon lit de mort pour te battre.”

Mais il n’y a aucun moyen. Pas moyen putain. Cet enfoiré devra me tuer avant de me battre dans une course à pied. 1998, championne sportive du lycée Lesmahagow. Regardez cette merde. Vainqueur du sprint 100 ET 200 mètres. – Marquez Serrels (@Serrels) 27 juin 2019

Ses yeux s’illuminèrent.

« 1 000 $ ? » Murmura-t-il, presque pour lui-même, essayant d’analyser ce nombre impossible avec un émerveillement enfantin. Ou calculer combien de boosters Pokémon cela lui rapporterait.

“C’est vrai,” dis-je encore.

“Un millier de dollars.”

Je pensais – j’espérais, je rêvais – qu’il pourrait oublier notre petit marché. Il n’a pas oublié.

Entre-temps, mon fils a également négocié une course avec ma femme, sa mère. Un avec des enjeux légèrement inférieurs, 20 $.

Et Dieu merci pour cela. Environ un mois plus tard, juste avant l’heure du bain, mon fils a défié ma femme à une course officielle. Elle n’est pas vraiment une sprinteuse, mais elle s’est battue. Dans les 10 derniers mètres, mon fils a lâché le marteau. Il a navigué vers la victoire. À 6 ans, il était la deuxième personne la plus rapide de notre maison.

Je n’oublierai jamais ce qui s’est passé ensuite. Il a pris le billet de 20 $ de ma femme et l’a soigneusement plié dans son petit portefeuille de dinosaure. Il se retourna et me pointa du doigt avec un petit doigt déterminé.

“Vous êtes le prochain.”

Faisons la course

Nous nous sommes battus régulièrement au fil des ans, selon un ensemble de règles vaguement comprises. Premièrement, la distance devait être convenue à l’avance. Deuxièmement, il fallait que chacun comprenne qu’il s’agissait d’une véritable course aux 1 000 $. Il ne pouvait pas user de ruse ou s’élancer sans prévenir et prétendre qu’il m’avait battu. Troisièmement, ce devait être un sprint. Ça ne pourrait pas être comme un semi-marathon ou quelque chose du genre — nous parlons ici de 50 à 100 mètres.

J’avais 37 ans quand j’ai accepté ce deal, encore plein de jus dans les fessiers. Pendant des années, je l’ai écrasé. J’avais couru juste devant, lui donnant l’impression qu’il était plus proche qu’il ne le pensait. Je voulais qu’il ait quelque chose à viser, une raison de continuer à se dépasser.

Javier Pascual/EyeEm



Et cela a fonctionné. Mon fils est maigre et bronzé, avec des pistons pour les jambes. Il est absolument rapide. Il vit chaque seconde de sa vie comme s’il était sur Ninja Warrior, ses cheveux bruns flottants battant alors qu’il passe de la cuisine au jardin et vice-versa. D’une certaine manière, je pense, ce défi a joué un rôle dans son développement. Je me souviens qu’un jour j’entraînais son équipe de football et il m’a défié à une course après l’entraînement. Ses coéquipiers se sont joints à moi. J’ai gagné, mais mon fils était deuxième à une distance considérable. Personne d’autre ne pouvait le suivre.

Il y a un peu plus d’un an, lorsque mon fils a eu 9 ans, il a progressé. Nous avons fait un jogging de 5 kilomètres (3 milles) sur l’un des sentiers près de chez nous et j’ai remarqué une différence. Ses pas étaient plus déterminés, plus coordonnés. Il semblait capable de garder sans effort un rythme dont il n’était pas capable auparavant.

Je n’y ai rien pensé. Nous n’avions pas couru depuis plus de six mois. Je ne pouvais même pas me rappeler la dernière fois qu’il mentionné les 1 000 $. J’étais en sécurité. Pas d’inquiétudes à avoir.

Puis, après un coup de pied sur le terrain de foot, il a lâché la bombe.

“Faisons la course”, a-t-il dit.

J’ai fait une pause.

« Pour les 1 000 $ ? »

“Ouais, pour les 1 000 dollars.”

« Je vais te fumer. Tu le sais, n’est-ce pas ?

“Peut-être. Mais je veux essayer.”

Étaient hors

Nous l’avons mis en place. Business serieux. Son pote a fait le compte à rebours. J’ai décidé que je voulais lui donner une leçon. J’irais à pleine puissance, à pleine vitesse. Montrez-lui à quel point il était loin de vaincre son vieil homme.

Claquer. Nous étions partis.

Je sprintais aussi vite que je pouvais. Normalement, cela signifiait se détacher de mon fils avec une relative facilité. Pas cette fois. A mi-parcours de la course, j’ai regardé en arrière pour voir à quel point j’étais devant. Cette fois, mon fils n’était pas derrière moi, il était juste à côté de moi.

Scénario de cauchemar littéral.

Quand diable est-il devenu aussi rapide ? J’ai essayé d’accélérer mais je n’ai pas pu – j’étais déjà en train de souffler un joint, il ne restait plus rien dans le réservoir. Je suis passé en mode panique totale. Ce petit bâtard pourrait en fait me battre.

Au final, je l’ai fait. À peine. Dans ce qui équivalait à un sprint de 70 mètres, je l’ai battu peut-être d’un demi-mètre ? C’était moi qui courais à toute vitesse, sans pitié.

J’ai regardé mon propre fils avec incrédulité. Comment est-ce arrivé? Il n’était qu’un enfant. Un gamin de 9 ans qui a failli me battre dans une course à pied. Que diable m’est-il arrivé ? Est-ce qu’il devenait beaucoup plus rapide ou est-ce que je devenais plus lent ? Ça devait être une combinaison des deux.

C’est alors que j’ai baissé les yeux et j’ai remarqué : Il ne portait pas de chaussures. Il avait couru pieds nus tout le temps. Mon fils m’avait presque battu dans une course sans chaussures.

Que se serait-il passé s’il avait remis ses baskets ? Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir.

Mortalité

À un certain niveau, je savais que c’était inévitable. Je savais que mon fils irait plus vite que je devenais plus lent. Que les lignes tracées sur ce graphique se croiseraient un jour, mais cette race – cette race infernale – tirait sur des angles morts jumeaux dans ma psyché parentale.

D’abord, le refus d’accepter les ravages de l’âge. Il y a une différence entre savoir que votre corps se décompose lentement et vraiment le comprendre. C’est la raison pour laquelle les boxeurs ivres de punch sortent de leur retraite pour “un dernier combat”. Dans nos esprits, nous sommes toujours au sommet de nos pouvoirs. Dans notre apogée absolue.

Deuxième partie de ce paradoxe : il est presque impossible de vraiment imaginez nos enfants grandir, vieillir comme tout le monde vieillit. Dans ma tête, je suis toujours le même adolescent, galopant devant tout le monde à grande vitesse. Mon fils aussi est figé dans mon imagination. Il sera toujours mon petit garçon, le garçon de 6 ans passant des week-ends entiers à apprendre à faire des sauts périlleux arrière sur un trampoline.

Tout le monde vieillit tout le temps. Cette race est une manifestation physique de cette grande vérité. Hier, je berçais mon fils pour qu’il s’endorme en pleine nuit, aujourd’hui il m’a presque battu au sprint de 70 mètres. Les enfants sont un rappel vivant et respirant du temps qui passe. Et notre propre mortalité.

Mais aujourd’hui, ma défaite inévitable se sent même plus inévitable. Je pensais avoir encore quelques années. J’ai probablement quelques mois. Hauts.

Je pensais avoir encore deux ans. A ce rythme j’aurais peut-être 2 mois. – Marquez Serrels (@Serrels) 3 février 2022

Maintenant mes pensées sont concentrées sur ce que je vais faire quand il gagne.

Je dois lui donner l’argent, n’est-ce pas ? Cela semble clair. Mais est-ce que je lui donne 100 $ en espèces et place les 900 $ restants dans une sorte de fonds qu’il recevra lorsqu’il aura 16 ans ? C’était mon premier réflexe, mais c’est boiteux. Trop d’un “mouvement de papa”.

Mon deuxième instinct me dit “donnez-lui simplement l’argent”. À plat, donnez-lui chaque centime. Laissez-le fourrer 1 000 $ dans son petit portefeuille de dinosaure et laissez les jetons tomber où ils peuvent. Qu’il le donne à une association caritative ou qu’il le souffle sur des skins Minecraft, ce sera son choix. Peut-être que ce sera une histoire qu’il racontera à ses propres enfants, un autre de ces “moments d’enseignement”.

Parce qu’en fin de compte, tout ce que je veux, c’est que mon fils – mon petit fils sauvage et rapide – apprenne à vivre avec les conséquences de ses propres choix.

Tout comme son cher vieux papa.