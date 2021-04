Le dimanche, j’ai fait cuire des macarons.

Il y a un an, cette phrase n’aurait pas été un gros problème. Au début de la pandémie, et en effet pendant une grande partie du temps avant, J’ai passé une grande partie de mes week-ends à cuisiner. C’est l’un de mes passe-temps préférés. J’adore la science de mettre des œufs, de la farine, du sucre et d’autres ingrédients dans le four et un gâteau qui en sort. J’adore cuisiner pour les autres. J’adore transformer ma cuisine en un désordre couvert de farine en échange de quelque chose de beau à manger.

Dernièrement, cependant, je n’en ai pas eu envie. Ma motivation pour toutes les parties nécessaires de ma vie (comme le travail, les impôts et les travaux ménagers) a diminué ces derniers mois alors que je luttais avec ma santé mentale. Comme la pandémie a duré, Je n’ai pas non plus été motivé à poursuivre nombre de mes passe-temps. Il est plus facile de lire ou de regarder la télévision ou de faire une sieste. Il est déjà assez difficile de mettre le dîner sur la table, sans parler d’un gâteau à cinq étages que seuls mon mari et moi mangerons.

Mais samedi, j’ai pris certains de mes livres de pâtisserie préférés et j’ai commencé à les feuilleter. Le dimanche, j’étais prêt à cuisiner. Je suis allé chercher des macarons. Ils n’étaient pas parfaits, et mes plans pour les combler ont été interrompus par devoir regarder les Oscars pour travailler, mais ça m’a fait plaisir de me salir à nouveau les mains. (Mes macarons n’étaient pas aussi beaux que ceux de la photo.)

Maintenant, je rêve de gâteaux et de tartes printaniers à préparer ce week-end. Je vais garder cette étincelle de motivation et d’excitation tant qu’elle dure.

Le conseil du jour pour les femmes: dites non

Si vous êtes une femme, à quand remonte la dernière fois que vous avez dit «non» à un ami, votre partenaire, un collègue ou votre enfant?

Mon collègue Alia Dastagir a écrit un excellent article sur les raisons pour lesquelles les femmes sont socialisées pour toujours dire oui à tout, même si cela leur porte préjudice. Elle écrit:

Les experts en genre disent que les femmes sont socialisées pour servir et accepter. Natalie Lue, auteur du prochain livre « La joie de dire non », a déclaré que les femmes sont conditionnées à croire que leur existence est destinée à la consommation des autres.

«Nous devons donner, ne pas prendre, ou nous ne gagnons le droit de prendre, de recevoir que si nous avons donné assez, et nous nous sentons donc constamment inadéquats car on nous apprend que c’est notre travail … apaisant, dit Lue. …

Lue conseille aux femmes d’observer leur comportement pendant une semaine. Vos sentiments lorsque vous dites oui, a-t-elle dit, peuvent offrir des indices majeurs sur où fixer des limites.

« Si vous dites oui parce que vous avez peur … c’est la mauvaise raison de dire oui. Dites oui de manière honnête et authentique, et vous vous sentirez mieux dans votre peau même si les autres se sentent mal à l’aise », dit-elle. «Lorsque vous êtes conscient de qui vous êtes et de ce dont vous avez besoin, vous avez une idée beaucoup plus claire de ce à quoi vous devez dire oui et non, vous savez donc où vous orienter en termes de personnes, de situations et de les choses qui vous aident le mieux à être vous. «

Vous pouvez lire l’histoire complète ici.

L’animal d’aujourd’hui

Rencontrez un chiot qui s’habille beaucoup plus que moi au cours des 13 derniers mois.

Ce magnifique chien est un « Chihuahua de 5 mois nommé Pinky », écrit le propriétaire Tonja Eagan.

Je n’ai jamais vu un animal de compagnie poser aussi habilement. Pinky, je suis impressionné.