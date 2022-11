Comment je gère ma manie bipolaire

Par Clisver Alvarez, raconté à Stephanie Watson

Avoir un trouble bipolaire n’a pas été facile. Je vis avec depuis 11 ans maintenant. Être diagnostiqué à l’âge de 16 ans m’a brisé le cœur. Je ne savais pas ce qui se passait et je me souviens avoir eu l’impression d’être en train de mourir. Ce dont je me souviens surtout, c’est d’être allée et venue à l’hôpital, et des innombrables nuits où mes parents sont restés éveillés, priant pour que je redevienne normale.

La première fois que c’est arrivé, j’ai cru que j’avais une crise d’asthme. J’avais le souffle court. Je ne pouvais pas dormir. Ma mère devait travailler — elle travaillait dans une usine. Alors elle m’a dit : “Repose-toi un peu, je dois travailler demain.” Elle a fini par s’endormir. J’ai marché seul jusqu’à l’hôpital au milieu de la nuit.

Quand je suis arrivé, je leur ai dit que j’avais une crise d’asthme, parce que j’ai de l’asthme. Ils m’ont donné le médicament stéroïde prednisone. L’infirmière m’a donné trois pilules. Je me souviens lui avoir demandé : « Est-ce que je prends les trois pilules ? Elle n’a rien dit, alors j’ai fini par les prendre tous.

Je ne savais pas que la psychose était un effet secondaire des stéroïdes. Je ne me souviens pas comment je suis rentré ce soir-là. C’est comme si j’avais perdu connaissance.