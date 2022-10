Comment je gère la SP récurrente-rémittente

Un jour particulier, alors que j’étais au travail, j’ai remarqué que le stylo avec lequel j’écrivais mes notes ne cessait de tomber de mes mains. Au début, je me disais, OK, qu’est-ce qui se passe ici ? Mais cela continuait. J’ai commencé à ressentir ces drôles de sensations à l’intérieur de mon corps. Ma superviseure était avec moi ce jour-là, alors je lui ai dit : « Écoute, je ne me sens pas bien. Quelque chose ne tourne pas rond.” Elle m’a laissé rentrer chez moi et m’a dit de finir plus tard.

J’ai reçu un diagnostic de sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR) le soir du Nouvel An en 2002. J’avais 32 ans. À cette époque, je venais tout juste de commencer ma carrière à Brooklyn, NY. Je venais juste d’obtenir mon diplôme d’études supérieures et je venais de commencer mon nouveau travail, et j’étais une femme indépendante. J’étais toujours en mouvement. C’est drôle parce que les gens pouvaient souvent m’entendre avant de me voir. Je suis une petite femme qui portait des talons aiguilles de 5 pouces. N’importe quel jour, vous pouviez entendre le clackity-clack alors que je descendais la rue ou le couloir. La vie était plutôt belle.

Quand je ne me sens pas bien, je fais une tasse de thé. Alors je l’ai fait et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, les drôles de sensations s’étaient déplacées vers la taille. C’était comme des épingles et des aiguilles lorsque votre main s’endort. J’avais aussi des engourdissements et mes jambes ne bougeaient pas. Je suis tombé au sol quand j’ai essayé de bouger.

Heureusement, mon colocataire est venu m’aider et m’a emmené aux urgences. Là, j’ai parlé au neurologue. Avance un peu. Après une série d’examens, de tests, de ponction lombaire, d’électrocardiogramme et un long voyage à l’hôpital juste avant Thanksgiving, plus de 2 semaines plus tard, après plus de bilans et quelques jours seulement après mon anniversaire, j’ai reçu un diagnostic de SEP.

Je n’en savais pas grand chose à l’époque. Tout ce que je savais, c’était que Montel Williams et Richard Pryor l’avaient. Et mes pensées étaient : Qu’est-ce que cela signifie pour moi ? J’étais juste une pauvre fille de Brooklyn, NY. Je n’ai pas d’argent, je ne suis pas marié, est-ce que quelqu’un voudra de moi ? Serais-je capable d’avoir des enfants ? Vais-je pouvoir retourner travailler ? C’étaient les choses qui tourbillonnaient dans ma tête.