Comment Jared Isaacman utilise des avions de chasse pour se préparer

“Nous voulons utiliser autant de temps avant [the launch] pour l’entraînement que possible”, a déclaré Isaacman, ajoutant que “l’utilisation d’avions de chasse est un excellent analogue” au vol spatial. Cela suit une pratique que la NASA suit avec son propre corps d’astronautes.

“Nous ne pouvons pas aller dans l’espace très souvent [and there] il y a beaucoup de planification dans une mission”, a déclaré Isaacman à Morgan Brennan de CNBC sur un aérodrome à Bozeman, Montana.

Isaacman, qui a fondé la société de paiement Shift4, est en pleine formation avec son équipe pour le premier vol spatial du programme Polaris, annoncé plus tôt cette année, en partenariat avec SpaceX d’Elon Musk. L’équipage de quatre personnes d’Isaacman utilise des avions de combat – y compris des avions de sa flotte personnelle – pour se préparer à voler en orbite lors de la première mission, appelée Polaris Dawn.

Les astronautes adorent les avions de chasse, et le fondateur milliardaire Jared Isaacman n’est pas différent.

Alors que Polaris Dawn était initialement prévu pour le quatrième trimestre 2022, Isaacman a déclaré que la mission devrait être lancée “au début de l’année prochaine”. C’est la première de trois missions, la dernière devant être le premier lancement en équipage de la fusée Starship de SpaceX.

Isaacman a décrit les trois objectifs du programme : se rendre sur la plus haute orbite autour de la Terre que les humains aient jamais parcourue, effectuer une sortie dans l’espace à l’extérieur de la capsule Crew Dragon de SpaceX et utiliser les satellites Internet Starlink pour communiquer. Il a également déclaré qu’environ 40 charges utiles scientifiques et de recherche voleraient dans le cadre de la mission.

Isaacman a déclaré que SpaceX “fait beaucoup d’investissements” dans le projet, sous la forme de développement de combinaisons spatiales et de changement de pièces du vaisseau spatial Crew Dragon. Polaris a été créé conjointement avec Musk “peu de temps après la mission Inspiration4” l’année dernière, a déclaré Isaacman, la première mission privée SpaceX qui a passé trois jours en orbite avec un équipage de quatre personnes et a levé plus de 200 millions de dollars pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude.

“Je ne pensais pas que j’allais retourner dans l’espace” après Inspiration4, a déclaré Isaacman, mais “voir la direction que prend SpaceX avec Starship – avoir l’opportunité de participer à un véritable programme de développement … était assez excitant.”

– Morgan Brennan a rapporté cette histoire de Bozeman, tandis que Michael Sheetz a rapporté de Paris.