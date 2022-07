Comment James Gandolfini est-il mort ? À l’intérieur de la mort prématurée et de l’héritage durable de la star des Sopranos

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Mieux connu pour son rôle de chef de la mafia Tony Soprano dans la série dramatique policière de HBO “The Sopranos”, James Gandolfini est l’un des artistes américains les plus aimés et les plus innovants de tous les temps. Sa mort a choqué le monde, en particulier l’industrie du divertissement, mais sa popularité continue de croître près d’une décennie depuis son décès.

La santé de Gandolfini aurait été une préoccupation pour les dirigeants de HBO lors du tournage de la série télévisée en raison de ses antécédents d’abus de drogue et d’alcool. Pourtant, des années après la fin des “Sopranos”, Gandolfini a reçu des éloges pour ses performances dans plusieurs films acclamés par la critique.

Au moment de son décès à l’âge de 51 ans, il avait reçu 19 prix d’acteur et plus de 50 nominations, dont trois Emmy Awards, un Golden Globe Award et trois Screen Actors Guild Awards pour son rôle dans les “Sopranos”.

Pourquoi est-il célèbre?

Avant son rôle et ses distinctions dans les Sopranos, Gandolfini, originaire du New Jersey, a développé sa carrière sur la scène théâtrale new-yorkaise avec divers petits concerts et apparitions au cinéma avant ses premiers débuts à Broadway dans “A Streetcar Named Desire” en 1992 où il a joué aux côtés d’Alec Baldwin et de Jessica Lange. L’année suivante, il a eu son premier rôle majeur dans le film d’action “True Romance” en tant que tueur à gages Virgil.

Cependant, c’est son casting au milieu des années 1990 pour le rôle du gangster en quête de thérapie Tony Soprano qui a fait de Gandolfini un nom familier et une icône bien-aimée du New Jersey. L’émission s’est concentrée sur la vie de Tony Soprano, un chef de la mafia respecté du New Jersey qui gère sa vie familiale et professionnelle tout en essayant de résoudre ses problèmes de santé mentale avec des conseils psychiatriques. Au moment de sa diffusion, c’était la série la plus populaire à la télévision et c’est toujours l’une des premières de la saison HBO les plus regardées de tous les temps.

Les écrivains et les poids lourds d’Hollywood ont félicité le défunt acteur pour son interprétation pionnière d’un anti-héros de la télévision. Vincent Gilligan, le créateur de “Breaking Bad” et “Better Call Saul”, a noté au moment de la mort de Gandolfini que “sans Tony Soprano, il n’y aurait pas de Walter White”.

“C’était un génie. Quiconque l’a vu, même dans la plus petite de ses performances, le sait. C’est l’un des plus grands acteurs de cette époque ou de toute autre époque”, a déclaré David Chase, le créateur de “The Sopranos”, après la mort de Gandolfini en 2013. “Une grande partie de ce génie résidait dans ces yeux tristes.”

Comment est-il décédé ?

Gandolfini est décédé subitement lors de vacances à Rome avec sa famille le 19 juin 2013. Son fils, Michael, l’a retrouvé inconscient dans la salle de bain de son hôtel. Les ambulanciers paramédicaux ont transporté l’acteur dans un hôpital voisin, où il a été déclaré mort d’une crise cardiaque. Ses funérailles ont été suivies par des amis, sa famille et de nombreuses co-stars de Soprano, dont Michael Imperioli, qui a joué son cousin Christopher dans la série, et Edie Falco, sa femme à l’écran pendant huit ans.

Qui a hérité de son argent ?

Après sa mort, Gandolfini partagera sa succession de plusieurs millions de dollars entre sa famille et ses amis. Son fils Michael, qui avait 14 ans à l’époque, a reçu tous les vêtements et bijoux de son père ainsi que 7 millions de dollars d’une police d’assurance-vie dans un fonds en fiducie. Il partageait également une participation de 50% avec sa demi-sœur dans une propriété que son père possédait en Italie, selon le Poste de New York.

De plus, le testament donne à sa veuve, Deborah Lin, le contrôle de toutes ses propriétés. Gandolfini a laissé de l’argent pour ses nièces, ses amis de toujours et son assistant personnel. Le reste du domaine a été partagé avec Lin et les sœurs de l’acteur.