Comment James Cameron a aidé Zoe Saldaña à écrire « Star Trek »

Zoe Saldaña a fait part de ses inquiétudes quant au fait d’être cataloguée comme actrice de science-fiction tout au long de sa carrière, mais elle lui attribue l’un de ces rôles. Avatar réalisateur, James Cameron.

Saldaña s’est avérée un choix populaire pour le cinéma hors du commun du 21e siècle, décrochant des rôles majeurs dans le thriller écologique de science-fiction à gros budget de Cameron, JJ Abrams. Star Trek films de revival et, plus tard, ceux de James Gunn Gardiens de la Galaxie trilogie en tant que guerrière extraterrestre à la peau verte Gamora.

L’actrice, qui a récemment remporté le prix partagé de la meilleure actrice à Cannes pour sa performance dans Émilie Pérez aux côtés de Karla Sofía Gascón et Selena Gomez, a parlé samedi lors d’un événement du BFI London Film Festival de la visite d’Abrams au Avatar ensemble.

«Je savais qu’il faisait un casting pour Star Trek», a-t-elle commencé. « Lui et Jim parlaient, et ils viennent se poser, et Jim le laisse tenir son petit appareil photo qu’il a construit. Et je me souviens d’avoir parlé à JJ, et il m’a dit : « Je vais t’appeler, je veux vraiment avoir une conversation avec toi. » Et puis il s’en va. Et Jim vient et dit : « Je viens de réserver ton prochain emploi. »

» continua Saldaña. «Je suis entré dans Gardiens avec beaucoup de peur d’être catalogué car cela aurait été mon troisième tour dans l’univers, et je suppose que mon équipe s’inquiétait pour moi. Mais en lisant ce scénario, il y avait juste quelque chose à propos de l’anti-héros, du connard qui sauve la situation, à contrecœur, que je n’avais jamais vu auparavant.

Elle a également révélé comment Steven Spielberg avait « restauré » sa foi dans l’industrie cinématographique après une « mauvaise expérience » sur le marché du cinéma. Pirates des Caraïbes ensemble, dirigé par Gore Verbinski. « L’équipe, les acteurs, 99 pour cent du temps, sont super merveilleux », a-t-elle déclaré. « Mais si le studio, les producteurs et le réalisateur… s’ils ne font pas preuve de gentillesse, de sensibilisation et de considération, alors cette grosse production peut devenir une très mauvaise expérience. Et vous pourriez basculer par-dessus bord, et c’est en quelque sorte ce que j’ai fait.

Huit mois plus tard, Saldaña travaillait sur La borne avec Spielberg. «Après avoir fait Piratesil m’a restauré la foi », a-t-elle noté.

Elle était apparemment émue lorsqu’elle discutait de sa victoire à Cannes, dont la star a déclaré qu’elle n’avait pas réalisé à quel point elle avait besoin. «Je ne savais même pas à quel point j’en avais autant besoin», a-t-elle déclaré. « Parfois, on a l’impression de jeter des spaghettis sur le mur dans l’espoir que quelque chose colle. Cette visibilité m’a permis de comprendre à quel point je me sentais invisible depuis tant d’années et que j’essayais de retrouver un but dans l’art et d’aimer ce que je fais. Parfois, vous avez juste besoin d’un signe indiquant que vous allez dans la bonne direction.

Le BFI London Film Festival, qui projette Jacques Audiardde Emilia Pérezse déroule du 9 au 20 octobre.