Comment Jalen Hurts a-t-il réagi au limogeage du coordinateur offensif Brian Johnson ? Nick Sirianni n’a pas dit

Le quart-arrière des Eagles Jalen Hurts et désormais ancien coordinateur offensif des Eagles Brian Johnson entretiennent une longue relation. Ce facteur est devenu particulièrement pertinent dans la décision des Eagles de licencier Johnson.

Au début de la conférence de presse de fin de saison de mercredi, l’entraîneur des Eagles, Nick Sirianni, a été interrogé sur la décision de licencier Johnson, et on lui a spécifiquement demandé s’il avait parlé à Hurts au moment de prendre la décision.

Sirianni a alors éludé le problème. Plus tard, on lui a demandé plus spécifiquement d’expliquer la réaction de Hurts face au licenciement de Brian Johnson.

“De toute évidence, ils ont une relation”, a déclaré Sirianni. « Tu devras demander à Jalen quand tu auras l’occasion de lui parler. Mais chaque fois que nous devons laisser partir les gens, nous souffrons tous lorsque nous les laissons partir. Chacun de nous. C’est la pire partie du travail, devoir laisser partir les gens.

« Cela n’affecte pas seulement la personne que vous laissez partir. Cela affecte les familles, et cela affecte — il y a là une amitié dans laquelle nous avons travaillé ensemble tous les jours au cours des trois dernières années, et nous avons passé beaucoup plus de temps les uns avec les autres qu’avec nos familles ou nos proches, et vous vous rapprochez et vous développez des liens étroits.

“Je ne veux même pas aborder ce que chaque joueur – tout le monde va souffrir de ça, pas seulement le gars qui a été licencié mais les amitiés qui sont – elles ne sont pas terminées, mais vous ne l’êtes pas. je vais voir cette personne tous les jours comme vous l’avez fait dans le passé.

“C’est la partie la plus difficile de ce métier, si je peux expliquer que du point de vue humain, c’est la partie la plus difficile de ce métier, c’est de dire au revoir à ses amis, et je ne peux pas – c’est le pire.” partie. Je ne peux vraiment pas vous expliquer à quel point c’est merdique de devoir faire ces choses, et tout le monde le ressent, d’un entraîneur à l’autre, d’un joueur à l’autre.

“Comme je l’ai dit, Brian a fait tellement de bonnes choses, et comme [G.M.] Howie [Roseman] Je parlais des matchs que nous avons gagnés, du succès que nous avons eu, Brian en est une grande partie, et nous sommes tous tristes de ce qui s’est passé et de ce qui se passe en ce moment.

Donc, si Hurts était bouleversé par le licenciement de Johnson, Sirianni ne l’a pas dit. Et les journalistes couvrant les Eagles n’auront pas accès à Hurts avant des mois lors d’une conférence de presse.

Qu’est-ce qui fait mal au sujet du licenciement de Johnson ? Pense-t-il que Johnson le méritait ? L’a-t-il accepté ? Ou croit-il que Johnson a été fait pour être le bouc émissaire des luttes offensives en 2023 ?

Jusqu’à ce que nous sachions ce que Hurts ressentait vraiment à propos du licenciement de Johnson, il est impossible de savoir ce que Hurts pensait de l’avenir des Eagles.