Comment j’ai transformé mon activité secondaire en un géant de l’immobilier

L’une des plus grandes sociétés immobilières au monde a commencé comme une activité secondaire. Aujourd’hui, Re/Max, basée à Denver, opère dans plus de 110 pays et a une valeur marchande de 265,2 millions de dollars. Mais tout a commencé avec un seul petit retournement de maison à la fin des années 1960, a déclaré le co-fondateur et président Dave Liniger à CNBC Make It. À l’époque, Liniger était un aviateur enrôlé dans l’US Air Force et décrocheur de l’Université de l’Indiana, basé près de Tucson, en Arizona, à la recherche de moyens de compléter son salaire militaire de 99 $ par mois. Tôt le matin, à partir de 2 heures du matin, il faisait circuler des journaux, raconte-t-il. « Le soir, je travaillais dans une station-service – personne n’avait de libre-service à l’époque – et puis je travaillais aussi dans une salle de cinéma », ajoute Liniger, 77 ans. « Entre les trois emplois à temps partiel et les 99 $ que j’ai reçus du service, j’ai obtenu jusqu’à 500 $ [each month]. Et ce n’était pas terrible. » En vivant frugalement, il a économisé suffisamment pour acheter une petite maison à rénover « très bon marché ». Il a passé six mois à le restaurer et à le retourner pour réaliser un bénéfice de 5 000 $, dit-il. Rapidement, il a eu envie de recommencer. « Le crochet était prêt », dit Liniger. « Je pensais qu’en travaillant aussi dur que je l’avais fait sur quatre emplois, gagner 5 000 $ sur un projet de six mois n’était qu’un miaulement de chat. » Il a réinvesti ses bénéfices et a passé les années suivantes à acheter et à restaurer des maisons à rénover. Ensuite, il a acquis un permis immobilier pour économiser sur les commissions et a découvert qu’il avait un certain talent en tant que courtier. Liniger a quitté l’armée en 1971, a déménagé à Denver et a travaillé pour d’autres sociétés de courtage immobilier avant de cofonder Re/Max avec sa future épouse, Gail. Ils ont contracté une dette de 300 000 $ pour embaucher des employés et faire décoller l’entreprise, mais en cinq ans, elle est devenue la plus grande société immobilière du Colorado, explique Liniger. Il a été PDG pendant près de 45 ans avant de démissionner en 2018 et est aujourd’hui président du conseil d’administration de Re/Max. Voici ses quatre principales leçons de leadership, apprises au cours de sa longue carrière.

Vendez aux autres votre optimisme

« Les gens suivent les dirigeants qui vont quelque part », dit Liniger, ajoutant que les chefs d’entreprise, les politiciens et les personnalités religieuses les plus prospères « sont tous des experts dans l’art de vendre le rêve de l’espoir, selon lequel il y a un avenir meilleur si nous y travaillons d’une manière ou d’une autre. , ensemble. » Lorsque Liniger a lancé Re/Max, il était « terriblement naïf », dit-il, disant à son premier employé qu’il « allait créer la plus grande société immobilière au monde ». Aujourd’hui, il appelle cela « un discours très audacieux », mais continue de ne jurer que par son optimisme : cela l’a aidé à guider l’entreprise à travers de multiples récessions mondiales pendant son mandat de PDG, dit-il. « J’étais doué pour vendre le fait que nous allions réussir [and] nous deviendrions une entreprise incroyablement prospère », déclare Liniger.

Entourez-vous d’influences positives

Associez-vous à des personnes qui partagent vos objectifs, y compris le désir de réussir, conseille Liniger. Il cite un conférencier motivateur Jim Rohn, qui a inventé l’expression : « Vous êtes la moyenne des cinq personnes avec qui vous passez le plus de temps. » Recherche de dès les années 1990 montre que les personnes avec lesquelles vous vous associez peuvent influencer votre réussite future. D’autres dirigeants à succès, comme Warren Buffett, PDG de Berkshire Hathaway, et Bill Gates, cofondateur de Microsoft, sont du même avis. L’amitié des deux milliardaires a appris à Gates que les amis ont le pouvoir de « faire ressortir le meilleur de vous-même », a déclaré Gates aux étudiants de l’Université de Columbia en 2017. Buffett a repris le même concept dans une interview avec CNBC quatre ans plus tard : « Il vaut mieux s’associer avec des gens qui sont meilleurs que vous. »

Complétez vos faiblesses

« Je ne suis pas une personne organisée », déclare Liniger, ajoutant que son bureau est souvent en désordre. « Donc, j’embauche des talents qui sont bien meilleurs que moi en termes de compétences organisationnelles. » Lorsque vous démarrez une entreprise, vous devez généralement occuper de nombreux postes au sein de l’entreprise, tout simplement parce que vous n’avez pas les ressources nécessaires pour recruter des employés plus spécialisés. « Une fois que vous pouvez réaliser des bénéfices, vous pouvez alors embaucher quelqu’un de meilleur que vous pour faire un travail que vous ne voulez pas faire ou que vous ne faites pas bien », explique Liniger. « Engagez d’autres personnes qui ont des atouts dont vous n’avez pas besoin pour compléter les atouts que vous avez. » Liniger a appris la même leçon grâce à des activités extrascolaires, comme voler et sauter hors de avions, en compétition dans Courses NASCARet en essayant de faire le tour du monde dans un ballon à l’hélium en 1998. Il appelle conduire une voiture de course « un effort d’équipe total pour tenter de gagner », où le pilote s’appuie fortement sur les compétences des chefs d’équipe, des mécaniciens et des observateurs pour réussir. « En ce qui concerne le tour du monde en ballon, 1 600 personnes ont été bénévoles sur mon projet pendant trois ans », dit-il. « C’étaient des gens du Johnson Space Center de la NASA, du US Space Command… une équipe incroyable de personnes brillantes et brillantes, toutes beaucoup plus intelligentes que moi. »

Ne vous en faites pas pour vos erreurs