Comment j’ai su que je devais quitter Instagram

J’ai écrit un compte rendu détaillé de ma lutte et je l’ai partagé avec mes partisans, ainsi que mon plan. Je savais d’après mon expérience avec l’alcool que la responsabilité publique était importante. Je savais aussi que je devais me débarrasser de la dinde froide ; la modération nécessitait non seulement une énorme quantité d’énergie, mais elle me manquait à chaque fois.

Dans les mois qui ont suivi, je me suis sentie plus libre, plus légère et plus concentrée que jamais. J’ai fait ce que je faisais, sans la contrainte de le capturer, de l’emballer et de le partager. Je ressentais toujours de l’anxiété parce que je suis une personne anxieuse, mais je ne m’étouffais pas. J’étais plus productif, oui, mais le plus incroyable, j’étais en fait présent avec les gens qui étaient devant moi.

J’ai aussi été curieux. Qu’est-ce qui était spécifiquement sur Instagram qui était si destructeur pour moi ?

J’ai réalisé que chaque fois que j’étais sur les réseaux sociaux, je poursuivais un objectif impossible à atteindre.

Lorsqu’un message a bien fonctionné ou que j’ai eu un groupe d’abonnés, je me suis senti bien pendant une minute, mais tout aussi rapidement, j’ai ressenti la pression de le refaire. Si quelque chose était mal reçu, ou si je perdais des gens, j’étais rongé par l’anxiété et je me sentais obligé de le “réparer”. Au fil du temps, j’ai fait des centaines de petits ajustements sur comment et ce que je partageais, en me modifiant moi-même pour obtenir le meilleur résultat. Mais il n’y avait pas de “meilleur” résultat. Peu importe ce que je faisais, il n’y aurait jamais assez de followers, assez d’approbation, assez de succès. Plus je postais, moins je me sentais moi-même.

De cette façon, c’était très similaire à l’alcool, en ce sens que boire devenait aussi fondamentalement malhonnête – la personne que j’étais quand je buvais était présentant un faux front au monde aussi.

“Une fois que nous organisons une fausse image de nous-mêmes, en ligne ou autrement, nous devenons aliénés de nous-mêmes et nous commençons à ne plus nous sentir réels dans le monde et à ne plus être attachés à notre existence”, a déclaré Anna Lembke MD, directrice médicale du Stanford. Addiction Medicine et auteur de “Dopamine Nation”, dans une récente interview pour mon podcast. “Cela génère d’énormes quantités d’anxiété et de dysphorie, et c’est un endroit vraiment dangereux.”

Nous sommes incités de multiples façons à adopter un faux moi sur les réseaux sociaux, mais lorsque nous le faisons, nous perdons quelque chose de vital : la capacité de vivre la vie ici et maintenant. Et “l’ici et maintenant” est l’endroit où vit le vrai soi.