En mai 2013, j’ai passé en une nuit ce qui valait environ 200 000 $ aujourd’hui en rouleaux de tempura de poisson cru et de crevettes pour les gens que je venais de rencontrer. J’étais journaliste au magazine Forbes à l’époque, couvrant la technologie et la vie privée. Le Bitcoin était venu sur mon radar en tant que technologie de protection de la vie privée permettant aux gens de faire des achats en ligne anonymes, un peu comme payer en espèces dans le monde réel. (Sauf qu’il s’agit d’un énorme registre numérique public qui ne disparaît jamais.)

C’est un bon moment pour être un propriétaire de longue date de la monnaie et un moment douloureux pour être une personne qui a déjà dépensé 10,354 Bitcoin (y compris le pourboire) pour un dîner pour des étrangers. Oui, cette personne, c’est moi.

La crypto-monnaie a explosé, atteignant un sommet de plus 20000 $ par pièce cette semaine. Il y a maintenant plus de 350 milliards de dollars de Bitcoin dans le monde, une appréciation incroyable pour une monnaie virtuelle qui ne valait pratiquement rien il y a dix ans.

L’argent numérique a été inventé en 2009 par un mystérieux passionné de mathématiques qui s’appelait le pseudonyme Satoshi Nakamoto. En 2013, la valeur d’un seul Bitcoin avait grimpé à plus de 100 $, en partie grâce à sa popularité sur les marchés noirs en ligne comme le bazar virtuel de la drogue Silk Road (qui était évidemment très illégal et a ensuite été fermé par les autorités fédérales).

Les techniciens, les entrepreneurs, les investisseurs et les économistes commençaient à être enthousiasmés par Bitcoin, alors j’ai décidé d’essayer de vivre de la monnaie pendant une semaine pour découvrir à quel point elle était précieuse dans le monde réel.

J’ai acheté un tas de Bitcoin pour 136 dollars chacun sur un site appelé Coinbase et j’ai essayé de trouver des moyens de les dépenser. Il n’y avait pas beaucoup d’endroits qui savaient ce qu’était le Bitcoin, encore moins l’acceptaient pour les achats, mais comme je vivais dans la Mecque de la technologie de San Francisco à l’époque, j’avais quelques options, y compris un magasin de cupcakes et un restaurant de sushi appelé Zone de saké.

Pourtant, la semaine à vivre sur Bitcoin a été difficile: j’ai dû déménager de mon appartement dans un hôtel de hackers qui était encore en construction. J’ai perdu cinq livres, à la fois à cause des options de nourriture limitées et parce que mes seules options de transport étaient la marche ou le vélo qu’un ami m’a loué pour un demi-Bitcoin. Et j’étais constamment privé de caféine parce que je ne trouvais nulle part où vendre du café contre de la crypto-monnaie.

Le dernier soir de mon expérience, un lundi, j’ai décidé de célébrer la fin de la semaine en organisant un dîner à Sake Zone avec ma crypto-cachette restante. J’ai étendu une invitation ouverte sur Meetup et à une communauté de passionnés de Bitcoin sur Reddit.