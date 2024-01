Comment j’ai failli m’effondrer après un long voyage à l’étranger avec Buhari—Adesina

Femi Adesina, ancien conseiller spécial de l’ex-président Muhammadu Buhari pour les médias et la publicité, a déclaré que le stress résultant d’un long voyage à l’étranger avec son directeur l’avait presque amené à s’effondrer lors d’une présentation au siège du Corps de sécurité nationale et de défense civile, à Abuja.

Adesina a déclaré que l’incident s’est produit après un vol de 17 heures depuis Séoul, la capitale sud-coréenne, où il avait rejoint Buhari pour assister au premier Sommet mondial de la bio organisé par l’Organisation mondiale de la santé en octobre 2022.

Dans son nouveau livre intitulé « Réflexions d’un conseiller spécial, médias et publicité (2015-2023) », lancé mardi à Abuja, l’ancien assistant présidentiel a écrit : « Au retour de Séoul, le temps de vol était de 17 heures. L’explication qu’un profane comme moi comprendrait était que nous volions contre le vent. Mais ce fut un voyage épuisant.

« J’avais une présentation à faire deux jours plus tard lors d’un séminaire sur la communication stratégique organisé par le siège du NSCDC pour ses porte-parole de tout le pays. Je savais que j’étais fatigué et que j’avais besoin de repos, mais j’avais donné ma parole que je serais disponible.

« La première chose qui aurait dû déclencher une sonnette d’alarme dans mon esprit, c’est que lorsque je me suis levé du lit ce matin-là, j’ai chancelé un peu. Je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention et j’étais présent à l’événement à l’heure prévue. J’avais présenté mon article pendant environ 35 minutes et j’étais en train de conclure lorsque j’ai soudainement perdu ma concentration. J’étais désorienté et je ne pouvais plus voir le journal dans lequel je parlais. Je suis resté stupéfait sur le podium.

Adesina raconte que le porte-parole du Département des services d’État, le Dr Peter Afunnaya, a remarqué qu’il était en détresse et l’a guidé jusqu’à son siège. Par la suite, le porte-parole présidentiel a raconté comment il avait été emmené pour un examen médical.

« Je n’avais pas besoin qu’on me dise que j’avais brûlé ma bougie par les deux bouts et que j’avais des problèmes de santé. Après l’événement, je me suis rendu directement au tout nouveau centre de diagnostic Everight, dans le quartier de Wuse à Abuja.

« J’ai raconté mon histoire à M. Everest Okpara, propriétaire des lieux et il m’a fait subir des tests complets. Lorsque les résultats sont arrivés, j’ai identifié les domaines que je devais surveiller pour une personne âgée en herbe. J’ai pris les soins nécessaires et n’ai plus eu de soucis de santé jusqu’à notre atterrissage le 29 mai 2023.

“La leçon? Ne pensez pas que vous êtes indestructible. Alors surveillez-le car votre santé compte aussi. Ne vous conduisez pas jusqu’au point de rupture », a-t-il ajouté.

Adesina a également raconté comment l’avion officiel de Buhari a failli s’écraser sur lui et ses collaborateurs en novembre 2015, six mois après son entrée en fonction.

Buhari se rendait sur l’île de Malte pour assister à une réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth lorsque l’avion a rencontré des turbulences qui ont persisté pendant un certain temps.

Selon lui, les turbulences étaient si fortes que lorsque l’avion a finalement atterri à Malte, Buhari, profondément terrifié, a demandé au capitaine : « De quel genre d’atterrissage s’agit-il ? Le capitaine s’est ensuite excusé auprès du président et de ses passagers terrifiés.

Au chapitre 21 du livre, intitulé « Plus de 50 voyages à l’étranger… et un problème de santé », Adesina explique : « Un avion présidentiel n’est pas à l’abri du mauvais temps et des turbulences qui l’accompagnent (nous en avons connu de nombreuses heures). Il n’est pas non plus épargné par ce que les aviateurs appellent le cisaillement du vent (un changement soudain de direction du vent). Nous avons vécu une expérience effrayante).

« En novembre 2015, nous nous sommes rendus à Malte pour assister à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, et le vol s’est déroulé sans incident jusqu’à ce que l’équipage de conduite annonce que nous devrions nous préparer à l’atterrissage.

« Quelques secondes après avoir touché le tarmac, l’avion d’affaires Boeing 737 a été secoué de toutes parts et a commencé à osciller dangereusement. En atterrissant, il pirouettait et tournoyait comme un marin ivre ; et il était presque en train de se retourner. « De quel type d’atterrissage s’agit-il ? » dit le président. J’étais assis avec lui dans sa cabine spéciale.

Le porte-parole de Buhari a ensuite énuméré 94 pays visités officiellement par le président au cours de son mandat de huit ans, le plus grand nombre étant de 19 voyages en 2016, 18 en 2022, 16 en 2015, 12 en 2018 et 10 l’année suivante.

L’ancien président a effectué au moins deux voyages en 2020. Il en a effectué cinq chacun en 2021 et 2023 avant de quitter Abuja pour sa ville natale de Daura, Katsina, le 29 mai 2023.