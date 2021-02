Historiquement, les épidémies ont eu une manière de résister à la mémoire collective. Après la peste bubonique à Londres, il a fallu plus d’un demi-siècle avant l’arrivée d’un récit littéraire durable du fléau, «A Journal of the Plague Year» de Daniel Defoe, en 1722. La pandémie de grippe de 1918, qui a tué des dizaines de des millions de personnes dans le monde, ont laissé une empreinte remarquablement petite sur la littérature et le cinéma du XXe siècle.

Quand avez-vous pensé pour la première fois à écrire sur la pandémie?

STEVEN KNIGHT C’était à la fin de l’été, environ six semaines avant le début du tournage. J’avais commencé à écrire un échange sur Zoom entre deux personnes juste pour le plaisir. C’était l’idée que, un peu comme « Locke » [the 2014 Tom Hardy film that takes place almost entirely during a long, late-night drive] vous pourriez prendre la limitation et faire quelque chose avec. En même temps, je parlais à Doug Liman [the director of “Locked Down”] à propos d’un autre projet, et nous avons commencé à parler de Zoom et de verrouillage et de la façon dont cela nous affectait. Et puis nous avons commencé à imaginer que nous pourrions faire un film, et à parler d’intrigues, et de Harrods, puis nous l’avons fait.

Il y a des scènes de zoom dans le film, mais cela a évidemment changé par rapport à cette idée initiale. Qu’est-ce qui vous a poussé dans une direction différente?

CHEVALIER Nous avons pensé que ce serait une bonne idée de couper entre Zoom et l’action en direct, afin que vous puissiez voir les personnages aller dans le monde réel. Mais nous voulions toujours le garder aussi claustrophobe que possible jusqu’à ce que nous arrivions à Harrods. Nous avons eu de si bons acteurs, je pense que ça aurait été dommage de les limiter à la tête et aux épaules.

Avez-vous toujours su qui étaient les personnages?

CHEVALIER Je savais que je voulais une relation qui avait suivi son cours, avec une personne qui avait dépassé l’autre. Dans le monde normal, ils se sépareraient, mais, à cause de la crise, ils sont obligés de rester ensemble. Leur identité a été définie par ce qu’ils font dans la vie: l’un est livreur, l’autre se débrouille très bien dans une entreprise de marketing. Que se passe-t-il lorsque ces définitions deviennent moins importantes parce qu’elles ne fonctionnent plus? Revenent-ils à qui ils étaient lorsqu’ils sont tombés amoureux? C’est ce que je voulais explorer, ainsi que la folie qui se passait à Londres à l’époque.