écoliers en uniforme

Un tronc d’arbre, quelques réflexions rapides et ramper sur plusieurs kilomètres à travers la forêt ont aidé un écolier nigérian à s’échapper des ravisseurs.

L’étudiant de 17 ans (dont nous ne pouvons pas révéler le nom) a été enlevé aux côtés de plus de 500 autres personnes de la Government Science Secondary School dans le nord-ouest de l’État de Katsina vendredi soir.

« Nous étions poussés et battus, nous avons passé la nuit à marcher, marchant parfois sur des épines. Trente minutes avant l’aube, on nous a dit de dormir », a-t-il déclaré à la BBC Hausa.

Il a dit que pendant que le groupe se reposait, il a trouvé un arbre sous lequel il s’est assis.

«Après nous être assis, je me suis penché un peu en arrière. J’ai trouvé le côté d’un arbre derrière lequel je me cachais. Je me suis allongé et j’ai allongé les jambes.

Lorsque les hommes armés ont ordonné au reste du groupe de partir, ils ne l’ont pas remarqué derrière l’arbre.

«Après que tout le monde soit parti, j’ai commencé à ramper et à regarder autour de moi, jusqu’à ce que je sois entré dans un village voisin, et c’est par la grâce spéciale de Dieu que j’ai pu m’échapper», a-t-il dit.

Carte

Le gouverneur de l’État de Katsina, Aminu Bello Masari, a déclaré que 333 étudiants étaient toujours portés disparus, mais on ne sait pas combien d’entre eux sont avec leurs ravisseurs, car beaucoup se sont peut-être enfuis et n’ont pas encore été retrouvés.

Cependant, Garba Shehu, un porte-parole du président nigérian, avait déclaré à la BBC que des étudiants qui avaient fui ont déclaré que seulement 10 de leurs collègues étaient restés avec les hommes armés.

« Ils ont dit qu’ils étaient des hommes de la sécurité »

L’étudiant qui s’est échappé a déclaré que les hommes armés sont venus à l’école vers 21h30 heure locale (20h30 GMT) vendredi et que de nombreux étudiants ont sauté la clôture de l’école et se sont enfuis lorsqu’ils ont entendu des coups de feu.

Cependant, ils ont été suivis par les hommes armés qui avaient des lampes de poche et qui leur ont dit qu’ils les ont trompés en leur faisant croire qu’ils étaient des agents de sécurité et leur ont demandé de revenir.

Les étudiants se rendraient compte plus tard que les hommes n’étaient pas ceux qu’ils prétendaient être.

À ce stade, on pense que les étudiants ont été arrêtés et forcés de marcher dans la forêt par les hommes armés.

«Après avoir été emmenés dans la forêt, l’un d’eux nous a ordonné de nous arrêter et de compter nos affaires avant de continuer notre voyage», a-t-il déclaré.

Il a dit que 520 étudiants avaient été dénombrés et qu’il n’avait vu personne d’autre pendant qu’il s’échappait.

Le gouvernement a imputé l’attaque aux bandits, un terme vague pour désigner les gangs opérant dans la région, kidnappant souvent des gens contre une rançon.

Qui sont les bandits?

Nduka Orjinmo, BBC News, Lagos

Dans le nord-ouest du Nigéria, «bandits» est une expression fourre-tout couvrant les bergers peuls, les groupes armés d’autodéfense et même les insurgés islamistes fuyant l’insurrection dans le nord-est.

Certains des dirigeants de ces groupes de bandits, qui se livrent à des enlèvements et à des attaques contre des communautés agricoles, ont ouvertement rencontré des gouverneurs et d’autres autorités de l’État au cours de l’échec des négociations de trêve.

Mais c’est la première fois que des bandits enlèvent des centaines d’élèves dans une école – une tactique qui a été utilisée dans le passé par des groupes comme Boko Haram et Iswap, faisant craindre que ces groupes criminels du nord-ouest du Nigéria ne copient les militants islamistes.

La plupart des enlèvements par des « bandits » se font contre rançon, tant espèrent que cela sera bientôt résolu – si les agents de sécurité ne parviennent pas à secourir les étudiants, avec de l’argent qui change de mains, contrairement au cas des filles Chibok où certaines sont toujours détenues en captivité.

De nombreux Nigérians ont critiqué le président Muhammadu Buhari, qui se trouvait dans sa ville natale de Daura à moins de 200 km (125 miles), pour ne pas se rendre sur les lieux de l’incident. Le fait que les bandits puissent oser organiser et mener à bien une telle opération avec le président et son vaste attirail de sécurité dans la région en a choqué beaucoup.