Comment j’ai dénoncé un « expert en tueurs en série » qui prétendait avoir rencontré les meurtriers Manson, Ted Bundy et Yorkshire Ripper comme une fraude

LE public a retenu son souffle alors que « l’expert en tueurs en série » Paul Harrison a revécu le moment tendu où Ted Bundy l’a confronté dans une salle d’interrogatoire du FBI.

Le théâtre bondé s’est ensuite rempli de halètements lorsqu’il a raconté une confrontation qu’il a eue à Broadmoor avec le Yorkshire Ripper.

Paul Harrison, « expert en tueurs en série », a été dénoncé comme fraudeur après avoir faussement affirmé avoir passé une décennie à interroger des meurtriers. Crédit : Glen Minikin

Harrison a affirmé avoir interviewé le célèbre tueur en série Ted Bundy Crédit : AP : Associated Press

Harrison a affirmé avoir interviewé le chef de la secte Charles Manson, dont les partisans ont commis neuf meurtres en Californie en 1969, dont celui de l’actrice enceinte Sharon Tate.

Et la foule s’est émerveillée de la façon dont le FBI a supplié l’ancien flic britannique de les aider à débloquer l’esprit des meurtriers les plus dérangés du monde.

Ce fut une autre soirée réussie lors de l’une des nombreuses tournées nationales qui, avec les livres sur les vrais crimes qu’il a écrits, ont contribué à rapporter à Harrison une somme estimée à 100 000 £.

Le problème, à l’insu du public à guichets fermés, était que tout était inventé.

Harrison, qui est également apparu sur CBS Reality TV en tant qu’expert criminel, s’est bâti une clientèle fidèle en ligne, ainsi que cette petite fortune, en prétendant faussement avoir passé une décennie à interviewer les pires tueurs en série d’Amérique.

en savoir plus sur Charles Manson

Et il en récolterait encore si le public du Tyne Theatre de Newcastle ce soir-là de mai 2019 n’avait pas inclus un journaliste sceptique du Sun.

J’ai assisté au spectacle après que ma femme m’a acheté un billet et je suis reparti convaincu qu’Harrison était un escroc et que ses anecdotes n’étaient qu’un tissu de mensonges.

Il me faudrait plus de six semaines pour prouver mes soupçons, avec l’aide d’un groupe de personnages improbables.

Une série d’anciens agents du FBI, la veuve de la légende de Leeds United, Billy Bremner, et l’ancien exécuteur des jumeaux Kray ont tous contribué à le dénoncer comme un charlatan.

Un véritable expert, le professeur David Wilson, criminologue de renom, explore actuellement l’étrange cas de Paul Harrison, dans sa nouvelle série de la BBC Crime Files: Scams And Scandals.

Le professeur Wilson déclare dans l’émission : « Paul n’a jamais été accusé d’un quelconque crime, ni arrêté.

«Pour moi, il faisait semblant d’être quelque chose qu’il n’était pas et les mensonges qu’il racontait étaient la base sur laquelle il vendait ses livres et vendait ces billets de théâtre.

« Donc, en ce qui me concerne, c’est une fraude, moralement sinon légalement. »

Harrison est né en Cumbria en 1959 de son père John, officier de police militaire, et de sa mère Mary.

Après avoir grandi près de Carlisle, il s’est lancé dans une carrière dans la police.

Ce que l’on sait, c’est qu’au moment où il a pris sa retraite de la police en 1999, il était PC1060, un beat bobby basé près de Kettering avec la police de Northants.

Il affirmera plus tard dans ses émissions et ses livres qu’au cours de sa carrière policière, le FBI l’a invité dans son centre de recherche à Quantico après qu’il leur ait écrit au sujet de son intérêt pour le profilage.

Il pensait avoir eu accès aux tueurs les plus célèbres d’Amérique, notamment Ted Bundy, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy et le meurtrier d’Amityville Horror, Ronald DeFeo Jr.

Il a également affirmé avoir interrogé Aileen Wuornos, exécutée en 2002 pour le meurtre de sept hommes et interprétée par Charlize Theron dans le film Monster.

À propos de Bundy, qui a violé et assassiné des dizaines de jeunes femmes dans les années 70, Harrison, père du chauffeur de Jaguar, a déclaré au public : « Ted Bundy est entré comme Liam Gallagher.

« Il avait un air de mépris sur le visage.

« Il a marché lentement derrière moi et s’est arrêté juste derrière moi.

« Chaque partie de mon corps me disait de regarder autour de moi parce que tu as Ted Bundy derrière toi.

« Je l’ai senti avancer, j’ai senti la chaleur de son corps sur moi.

«Puis il s’est penché. Il m’a reniflé et j’ai pensé que ça allait être horrible, mais il a dit : « Je peux sentir ton eau de Cologne ».

Les partisans du chef de la secte Charles Manson ont commis neuf meurtres en Californie en 1969, dont celui de l’actrice enceinte Sharon Tate.

Harrison, 64 ans, a déclaré à propos de son « entretien » avec Manson : « Il me regardait directement avec des yeux froids et sombres et il s’est lancé dans cette tirade d’abus. Il a tout foutu de moi.

«Je me suis levé et je suis sorti en lui disant : ‘Je ne vais pas t’enlever ça, pour qui diable te prends-tu ?’ »

Harrison a déclaré que la personne la plus effrayante qu’il ait jamais interviewée était John Wayne Gacy, le « clown tueur » qui aurait inspiré le thriller d’horreur de Stephen King, It.

Gacy, qui s’est déguisé en Pogo le Clown alors qu’il travaillait comme animateur pour enfants, a assassiné au moins 33 garçons et jeunes hommes dans les années 70 dans l’Illinois.

Il a été exécuté en 1994.

Dans l’une des séries d’entretiens supposés avec Gacy, Harrison a déclaré : « Je le regardais dans les yeux et j’ai pensé : « Y a-t-il des remords ou des regrets ? Je n’ai rien vu. »

Il a ajouté : « J’ai communiqué avec des tueurs en série de tous types, leur posant le genre de questions approfondies qui les font se tortiller.

« Vous êtes dans une pièce et c’est en tête-à-tête… J’avais toujours l’habitude de me positionner près d’une porte. »

Il a affirmé avoir travaillé avec l’unité pionnière des sciences comportementales du FBI, qui figurait dans le film Le Silence des agneaux et la série Netflix Mindhunter.

Dans les années 80, l’agent spécial Robert Ressler organisa l’interrogatoire de 36 tueurs pour tenter de comprendre ce qui les motivait.

Harrison a dit de lui : « Un mentor et un tuteur plus grand qu’on n’aurait pas pu souhaiter. »

Mais l’ancien agent du FBI, Mark Safarik, partenaire de Ressler depuis six ans, s’est moqué des affirmations d’Harrison.

Il a déclaré au Sun : « Je n’ai jamais entendu parler de Paul Harrison.

L’homme du soleil Robin Perrie Crédit : BBC

Harrison a inventé l’histoire d’une confrontation qu’il a eue à Broadmoor avec le Yorkshire Ripper.

« Il invente tout ça. J’ai les transcriptions des interviews de Gacy et Harrison n’est jamais mentionné.

« Le chef d’unité, qui aurait été le superviseur qui approuvait toute agence extérieure accompagnant un agent pour un entretien, n’a jamais entendu parler de ce type.

« C’est un fraudeur et un fantasque, contraire à l’éthique, non professionnel – un menteur. »

Un porte-parole de la police de Northants a confirmé qu’ils n’avaient aucune trace d’Harrison effectuant un travail de profilage policier au Royaume-Uni ou en Amérique.

D’autres personnes contactées par The Sun ont également rejeté ses histoires.

La deuxième épouse d’Harrison, Elaina, s’est moquée de l’idée selon laquelle il voyageait en Amérique pour travailler avec le FBI.

Elle a déclaré : « Il n’aurait pas pu interviewer ces tueurs en Amérique dans les années 80 et 90, car la première fois qu’il s’y est rendu, c’était en 1999 pour assister à une convention sur les monstres du Loch Ness. »

Harrison a également affirmé que le célèbre gangster londonien Reggie Kray voulait qu’il écrive l’histoire de sa vie et qu’ils étaient devenus des amis si proches qu’il lui avait rendu visite sur son lit de mort en 2000.

Mais l’ancien homme de main des Krays, Freddie Foreman, nous a déclaré : « Reggie Kray n’était pas un ami de Paul Harrison.

« Il ne divertirait pas la police en sa compagnie. »

Harrison s’est également vanté d’être un ami proche de la légende de Leeds United, Billy Bremner, et qu’ils regarderaient des matchs ensemble avant la mort du milieu de terrain en 1997, à l’âge de 54 ans.

Mais Vicky, la veuve de Bremner, a déclaré : « Je n’ai jamais entendu parler de cet homme.

« Il n’est pas sur mes listes de Noël et d’anniversaire, et je reste toujours en contact avec les amis de Billy. »

Le plus embarrassant pour Harrison, c’est que même le Yorkshire Ripper a remis en question son intégrité.

Harrison a affirmé que Peter Sutcliffe l’avait invité à Broadmoor pour discuter de l’écriture de l’histoire de sa vie, mais qu’ils n’avaient pas réussi à s’entendre.

Harrison a affirmé : « Il a dit : ‘Pourquoi es-tu si froid envers moi ?’ J’ai dit : ‘Je ne t’aime pas’.

Harrison a raconté l’histoire tellement de fois qu’elle est parvenue aux oreilles de Sutcliffe, qui a déclaré : « Paul Harrison est un charlatan absolu, un escroc.

« Il n’a jamais correspondu avec moi et ne m’a jamais rendu visite à Broadmoor.

« Il doit être dénoncé pour le pur menteur qu’il est. Quel wazzock.

Harrison, de Wakefield, dans l’ouest de York, a arrêté de faire des spectacles en direct lorsque The Sun a finalement révélé ses mensonges en 2019, et son troisième mariage s’est effondré lorsque sa femme d’alors a réalisé toute l’étendue de sa tromperie.

Il a toujours refusé de commenter lorsqu’il a été approché par The Sun.

Mais lorsqu’il a été exposé, il a déclaré sur sa page Facebook : « J’ai décidé d’arrêter ça pour le moment.

« Plus d’émissions ni d’interactions sur les réseaux sociaux.

« Tout ce que je voulais, c’était contribuer à rehausser le profil des victimes partout dans le monde.

« Maintenant, il semble que j’ai laissé tomber tout le monde, j’en suis désolé. »

Harrison a essayé de rejeter la faute de sa tromperie sur les promoteurs :

« Parce que je suis faible, vulnérable et totalement inutile pour prendre des décisions, j’ai été introduit dans des événements sensationnels par des promoteurs qui envoyaient souvent des présentations trompeuses – ce que je devais respecter. »

Aujourd’hui, les vrais experts ont analysé son étrange monde imaginaire pour la nouvelle émission télévisée du professeur Wilson et ont conclu qu’il avait des tendances narcissiques.

Le psychiatre Dr Sohom Das est également convaincu qu’Harrison chérissait tellement son rôle d’expert des médias qu’il ne l’aurait jamais arrêté.

Il a déclaré : « Il voulait se forger cette identité d’expert des médias et a continué son réseau de tromperies jusqu’à ce qu’il soit découvert.

« C’était presque comme une addiction pour lui. »

Crime Files: Scams And Scandals de David Wilson est disponible sur BBC iPlayer. L’histoire d’Harrison figure dans l’épisode 3.

Harrison a déclaré que la personne la plus effrayante qu’il ait jamais interviewée était John Wayne Gacy, le « clown tueur » qui aurait inspiré le thriller d’horreur de Stephen King, It. Crédit : Getty – Contributeur

Sutcliffe a écrit à propos d’Harrison : « Il doit être dénoncé pour le pur menteur qu’il est. Quel wazzock’ Crédit : Facebook