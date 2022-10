Comment j’ai décidé de traiter ma maladie avec des produits biologiques

Un remède miracle

En février dernier, j’ai eu un week-end où je ne me sentais pas bien. J’avais un mal de tête persistant et je me sentais juste épuisé et de mauvaise humeur. Après quelques jours, cela a disparu et je n’y ai plus pensé jusqu’à une semaine plus tard, lorsque je suis sorti de la douche et que j’ai vu mon torse couvert de ces mêmes petites taches rouges rondes révélatrices.

J’ai vu mon dermatologue tout de suite, qui m’a dit que j’avais une autre poussée de ma maladie psoriasique. Alors que mon test streptococcique était négatif, elle a également effectué des tests d’anticorps qui ont révélé que j’avais été récemment exposé à la bactérie. Alors que j’avais été principalement asymptomatique, c’était suffisant pour déclencher une résurgence de la maladie psoriasique.

Cette fois, mon psoriasis était partout. Cela ne couvrait pas seulement mon torse et mes membres; c’était sous mes pieds et sur mon cuir chevelu. Mon dermatologue m’a d’abord prescrit des stéroïdes plus puissants, ainsi que ce qu’on appelle un traitement au goudron de houille. Il m’a fallu 20 minutes le matin et 20 minutes le soir pour mettre cette pommade sur tout mon corps, mais ça n’a pas marché et ça a taché tous mes vêtements.