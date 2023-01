Comment j’ai décidé d’attendre le meilleur traitement contre le cancer du poumon

Par Leah Phillips, raconté à Janie McQueen

On m’a diagnostiqué un cancer du poumon en décembre 2019. Je n’ai même jamais essayé une cigarette. Je n’ai pas grandi avec la fumée secondaire. Mais au début, avant que je passe des tests de biomarqueurs, les médecins m’ont dit qu’ils espéraient que je serais en vie à Noël l’année suivante.

En septembre 2019, cela a commencé par une toux qui était persistante et qui n’a pas disparu. Finalement, on m’a diagnostiqué à tort une pneumonie. Ensuite, je suis allé faire un autre scanner et il a montré des lésions lytiques – des taches cancéreuses – dans ma colonne vertébrale. Une biopsie osseuse a montré qu’ils s’étaient propagés de mon poumon à ma colonne vertébrale et à mon bassin.

L’oncologue m’a diagnostiqué un cancer du poumon de stade IV et était prêt à me faire commencer la chimio et l’immunothérapie. Pendant ce temps, mon mari a contacté le Dr Leora Horn du Vanderbilt University Medical Center par e-mail pendant les vacances de Noël. Elle a dit: “Absolument, ne la laissez pas mettre une drogue dans son corps.” Elle voulait que je fasse des tests de biomarqueurs, et si je devais commencer une chimio ou une immunothérapie, cela pourrait provoquer un traitement médicamenteux inhibiteur de la tyrosine kinase (TKI) que je pourrais essayer à la place de ne pas fonctionner.