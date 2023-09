Comment j’ai construit une activité secondaire lucrative pour la rédaction d’une application universitaire

Les clients d’Osborne varient considérablement en termes d’expériences, d’ambitions, de situation financière et de compétences rédactionnelles. En conséquence, sa charge de travail et ses revenus sont imprévisibles. Il travaille avec des étudiants pendant une à 25 heures chacun et facture généralement 180 $ de l’heure, mais offre des réductions aux « familles qui ont réellement besoin d’un soutien financier », dit-il.

Ce faisant, Osborne suit ce qu’il appelle « la ligne éthique » : il n’écrit rien pour un élève et confronte parfois les parents à propos de leurs suggestions autoritaires. Le concept de chaque essai est plus important que sa construction, ajoute-t-il.

Il pose des questions, même aussi simples que « Qu’est-ce que tu aimes faire ? » — et agit comme une « caisse de résonance » pour aider les étudiants à réfléchir à des idées. Il prend des notes et des enregistrements audio afin que lui et ses clients puissent s’y référer plus tard.

Osborne doit être émotionnellement disponible pour ses clients pendant l’une des périodes les plus stressantes de leur vie, allant même parfois jusqu’à répondre à des appels téléphoniques à 23h30. C’est l’une des parties les plus enrichissantes de son travail, dit-il – mais les longues heures et l’investissement émotionnel est une recette pour l’épuisement professionnel.

L’année dernière, Osborne a réduit ses activités annexes pour pouvoir « évoluer dans la vie », dit-il. Il a récemment obtenu une promotion dans son emploi à temps plein et a utilisé ses revenus pour acheter une maison avec sa petite amie.

Il a ajusté son emploi du temps pour suivre tout cela, en acceptant moins de clients pour éviter de travailler le week-end. Travailler cinq jours par semaine au lieu de sept a amélioré sa concentration, sa mémoire et son humeur dans ses deux emplois, dit-il. Et il peut être émotionnellement présent auprès des étudiants sans sacrifier son propre bien-être.

« Je pense que beaucoup de gens qui ont des activités secondaires acceptent la lutte », dit Osborne, ajoutant : « Je ne veux pas glorifier cela. C’est juste que parfois, il faut le faire… Si je suis debout jusqu’à minuit lors d’un appel avec un étudiant et le résultat est que cela l’aide, cela en vaut la peine. «

