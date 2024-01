Comment j’ai construit mon studio de photographie à domicile

Si vous êtes comme moi et que vous vivez dans un endroit où les coûts du logement sont hors de contrôle, trouver un endroit avec suffisamment d’espace pour filmer peut être pour le moins difficile. Ayant construit un home studio dans une grande ville, voici pourquoi je l’ai fait, mais aussi comment.

Le voyage vers un home studio

C’était quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Entre les portraits, les tournages créatifs, les éditoriaux, les tournages de produits, etc., je louais souvent des studios assez souvent pour que cela représente une grande partie de mes dépenses mensuelles, mais louer un espace de studio dédié n’avait pas tout à fait de sens. Entrez l’idée d’un home studio : un endroit avec suffisamment d’espace pour la plupart des tournages, et si j’avais une campagne en studio plus grande, je louerais quelque chose. Mon ancien appartement était trop étroit pour y réaliser la plupart des types de tournages, alors lorsque j’ai déménagé, c’était définitivement un incontournable. Après tout, le montant que j’économiserais chaque mois en location de studio compenserait en fait la différence de loyer, donc les calculs se sont rapidement additionnés.

Principales considérations pour le studio

Mes principales considérations pour la construction de ce type d’espace étaient :

Suffisamment d’espace ouvert pour avoir une toile de fond suspendue ou sur support.

Idéalement, vous n’aurez pas besoin de déplacer les meubles pour utiliser l’espace.

Hauts plafonds pour photographier de grands modèles.

Espace pour le stockage de l’équipement/possibilité d’installer des supports et des lumières lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Après avoir parcouru de nombreux endroits, beaucoup auraient été réalisables, même s’ils n’étaient pas idéaux. Plutôt que d’essayer de le faire fonctionner pour l’espace, j’ai commencé ma recherche avec cet objectif en tête, donc la création de l’environnement serait plutôt transparente. Jeu de mots volontaire.

Trouver l’espace parfait

J’étais ouvert soit à une chambre supplémentaire suffisamment grande (dans une grande ville, c’est rare), soit à un espace de vie suffisamment grand pour qu’il puisse fonctionner à la fois comme studio et comme espace de vie. Entrez là où je suis maintenant, avec des plafonds de 11 pieds de haut, parfaits pour photographier des modèles et pour moi aussi étant plus grand que la moyenne. L’espace de vie est un grand plan d’étage à aire ouverte qui permet d’avoir une toile de fond de repos de 6 pieds à tout moment. Si nécessaire pour des tournages spécifiques, je peux déplacer certains meubles et installer également une toile de fond complète de 10 pieds. Il y a une abondance de lumière naturelle, même si je photographie habituellement avec un stroboscope. Il y a suffisamment d’espace pour un petit chariot de studio, ainsi que quelques lumières et supports. Ce n’est peut-être pas le rêve d’un architecte d’intérieur, mais cela fonctionne à merveille et c’est quelque chose que je visais depuis un certain temps. Une chaise de réalisateur dans le coin apporte une touche agréable à l’espace et est utile chaque fois que les maquilleurs viennent pour un projet.

Éclairage et équipement

Je vais passer de la lumière stroboscopique à la lumière constante, en utilisant les Godox AD600 comme éclairage principal, puis en passant au Generay Portabrights (similaire à un 120D) lorsque je filme des mouvements ou crée du contenu. Comme je suis également mannequin et que mon partenaire joue, c’est également un endroit idéal pour enregistrer des auditions sur auto-enregistrement et omet donc également le besoin d’un studio à cet effet.

Avec des prises de courant apparemment partout, oui, même dans le sol, le contrôle de l’alimentation devient un jeu d’enfant, qu’il s’agisse d’alimenter des lumières, des ordinateurs tout en étant connectés, des cuiseurs à vapeur pour les vêtements, etc. Je le trouve également discret lorsqu’il n’est pas utilisé ; cela fonctionne en quelque sorte avec l’ambiance naturelle de la maison d’un artiste. Même s’il ne s’agit pas d’un studio autonome, il y a quelque chose dans le fait d’avoir un espace dédié à la créativité, au travail, qui m’excite. De plus, disposer de cet espace ne fait que me rendre plus enclin à y tourner, car il n’y a aucun problème de budget lié à la recherche d’un studio, surtout s’il s’agit d’un projet personnel. Le simple avantage supplémentaire, même de ne pas avoir à tout charger dans une voiture, change la donne. Croyez-moi, si vous envisagez de créer votre propre home studio, votre dos vous en remerciera. Fini de trimballer des sacs de sable, des supports, des modificateurs, etc., dans et hors des studios. J’ai presque toujours le temps de faire un pré-éclairage avant de commencer le tournage. Je placerai mon appareil photo sur un trépied et ferai un autoportrait rapide ou photographierai un assistant, puis réglerai l’éclairage avant même que le talent n’apparaisse. Un autre avantage que j’ai appris est de vivre au Canada, de nombreux modèles préfèrent photographier à l’intérieur pendant l’hiver (qui ne le feraient pas), et avoir cet espace fait que je finis naturellement par photographier davantage parce que je suis constamment capable de… sans avoir à vous soucier de la location constante de studios dans différents espaces lorsque vous n’êtes pas sûr de ce que vous pourriez obtenir.

Espace et environnement

Le seul inconvénient est peut-être que ce n’est pas l’espace le plus grand, mais honnêtement, c’est très similaire au tournage dans d’autres studios de taille moyenne à petite dans lesquels j’ai travaillé de toute façon. Il y a encore assez de place pour qu’une équipe puisse travailler et se détendre entre les prises de vue. Je ne voulais pas de ce genre d’ambiance sombre dans un studio de donjon en sous-sol, donc la lumière naturelle contribue beaucoup à l’animer. Je trouve que créer un environnement chaleureux et accueillant fait qu’un home studio ressemble moins à un HOME studio qu’à un studio dans lequel vous dormez dans l’autre pièce.

Vivre avec les autres

Évidemment, si vous vivez avec d’autres personnes, cela peut ajouter un niveau de difficulté, mais je trouve que les attentes sont une bonne chose à définir, ainsi qu’une communication claire chaque fois que vous faites un tournage. Ma copine et moi vivons ensemble, donc pour lui donner son propre espace, j’ai généralement trouvé avantageux de programmer des séances photo pendant qu’elle était absente, que ce soit au travail ou autre.

Conclusion

C’est vraiment l’essentiel de la création de votre propre studio, comment je l’ai fait, pourquoi je l’ai fait et certaines choses à garder à l’esprit si vous êtes curieux de créer le vôtre. Cela a stimulé ma créativité de nombreuses manières et je suis vraiment heureux de m’être lancé dans cette voie. Mais si vous êtes un photographe hésitant à créer le vôtre, j’espère que cela vous donnera le point de vue de quelqu’un qui l’a fait et qui le referait. Si vous créez le vôtre ou si vous possédez le vôtre et que vous cherchez des moyens de l’élever, j’aimerais voir vos configurations.

