Comment j’aborde le marché après l’attaque contre Israël

C’est terrible d’être clinique après avoir regardé des images horribles et avoir ressenti de véritables sentiments face à la tragédie qui a frappé Israël ce week-end. Mais je n’ai pas d’autre choix que de l’être. Car aussi terrible que soit ce qui s’est passé, cela ne s’est pas produit ici et cela ne s’est pas produit dans un endroit qui a un impact direct sur le marché boursier. Certes, le pétrole va rebondir, mais il n’y aura pas d’embargo pétrolier comme c’était le cas après la guerre du Kippour en 1973, pour punir les pays qui soutenaient Israël. On ne sait pas exactement ce qui peut arriver maintenant. Mais il est difficile de croire qu’il y aura un nouvel embargo alors qu’Israël n’était clairement pas l’agresseur. Est-ce que je dis que ça n’a pas d’importance ? Bien sûr que non. Mais est-ce vraiment un événement vendable ? Vendez-vous des actions américaines suite à quelque chose de tragique qui se produit en Ukraine, en Israël ou chez l’un de nos alliés ? Il est difficile de comprendre comment justifier cela, à moins que les bons du Trésor ne soient vendus de manière agressive lors de l’événement, car cela est perçu comme inflationniste. Est-ce que je pense que nous reviendrons sur les bénéfices dans un court laps de temps ? Oui. Cela signifie-t-il que nous penserons à PepsiCo (PEP), qui publie son rapport mardi, d’ici le début de la semaine ? Probablement avant. Est-ce parce que nous sommes tous des capitalistes rapaces ? Non, c’est parce que nous avons la capacité – bonne ou mauvaise – de nous concentrer sur ce qui est existentiel pour notre pays, pas pour Israël. Sur quoi l’accent sera-t-il mis sur PepsiCo ? Ce sera ce que je pense qui sera considéré comme quelque chose qui ne sera pas pris au sérieux, très probablement un déni du fait que la société a vu une baisse des commandes de Frito Lay depuis l’introduction de la classe de médicaments GLP-1. Cela serait en contradiction directe avec ce que Walmart (WMT) a dit à propos d’un ralentissement. Ce commentaire de Walmart est ce qui a fait chuter cette cohorte au-delà de là où les obligations les avaient déjà emmenées. Je pense que nous aurons une défense énergique selon laquelle les affaires sont meilleures que jamais parce que, eh bien, il s’agit de PepsiCo et qu’elle dispose d’une base mondiale assez cohérente de son activité Frito Lay. Les gens choisiront-ils de croire PepsiCo plutôt que Walmart ? Je pense que les gens commenceront à débattre de l’impact réel que ces médicaments auront sur l’économie des aliments et des boissons transformés. Les médicaments eux-mêmes ne vous empêchent pas de manger quoi que ce soit. Vous ne mangez tout simplement pas autant. Vous n’arrêtez pas de boire de l’alcool si vous voulez du buzz, mais vous arrêtez d’en boire si vous en aimez simplement le goût. Il y a tellement de variables avec ces médicaments : qui vous remboursera un médicament à 1 000 $ par semaine si vous n’avez pas de problèmes de santé qu’il neutralise ? Est-ce que tout le monde voudra vraiment en prendre s’ils dissuadent réellement dans une certaine mesure le plaisir, celui qui vient, par exemple, d’un steak et d’un cabernet ? Je peux continuer encore et encore sur les permutations, mais je peux vous dire ceci : le point culminant de la consommation de malbouffe dans ce pays pourrait être sur nous et c’est une pilule amère à avaler pour les entreprises qui prospèrent en fabriquant ce genre d’aliments. C’est drôle cependant, si vous vendez, disons Tyson Foods (TSN), sans doute le stock alimentaire le moins bien géré au monde, vous faites peut-être une erreur. Les médecins s’inquiètent davantage de votre manque d’envie de manger lorsque vous prenez ces médicaments, car ils réduisent toute la masse, y compris les muscles, et si vous ne mangez pas suffisamment de protéines, vous dépérirez plus vite que la plupart des gens ne le pensent. S’il s’agit du summum de la malbouffe, cela signifie-t-il que vous devez vendre PepsiCo ? C’est une entreprise mondiale et je crois qu’elle peut réorienter ses ressources vers des marchés plus vastes pour ses produits. Cependant, cela n’a peut-être pas d’importance. PepsiCo souffre de trois difficultés : une surévaluation face à l’inflation avec un multiple cours/bénéfice de 21, le coup dur du GLP-1 et un dividende qui n’est que de 3 %. Je m’attarde sur celui-ci parce que je pense qu’il est emblématique de ce que je vois se produire : un exode continu d’entreprises qui ont très peu de croissance réelle de leurs revenus mais une excellente croissance de leurs résultats nets. Alors laissez-moi vous quitter avec une bataille, une bataille entre les deux séries d'initiales les plus importantes dans le monde de l'investissement à l'heure actuelle : les GLP-1 et les ChatGPT, qui seront exposées lors de la réunion des investisseurs d'Adobe (ADBE) en octobre. 10. En cas de besoin, prenez Adobe plutôt que PepsiCo. Des sodas Pepsi exposés à l’achat dans un supercentre Walmart à Austin, Texas, le 6 décembre 2022. Brandon Bell | Getty Images