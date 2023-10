Comment Israël et les États-Unis ont-ils manqué les plans du Hamas ?

L’attaque surprise des militants palestiniens contre Israël suggère un échec massif des services de renseignement, le gouvernement israélien semblant aveuglé par l’infiltration des combattants du Hamas à travers la frontière sud et le lancement de milliers de roquettes.

L’attaque aérienne, terrestre et maritime du Hamas a également soulevé la question de savoir pourquoi les agences de renseignement américaines ne l’avaient apparemment pas vu venir, ont déclaré des experts et d’anciens responsables du renseignement.

Les responsables américains ont déclaré que si les Israéliens savaient qu’une attaque était imminente, ils n’en parlaient pas à Washington.

« Nous n’avons pas suivi cela », a déclaré un haut responsable militaire américain à NBC News.

Les responsables américains discutent du renforcement du partage de renseignements avec les Israéliens pour soutenir le gouvernement israélien dans sa réponse à l’attaque du Hamas, selon un responsable américain et une source proche des discussions.

Les renseignements supplémentaires fournis à Israël pourraient inclure des informations recueillies à partir de drones, d’écoutes clandestines et de satellites, mais les responsables n’ont pas donné de précisions.

L’attaque a eu lieu un jour après le 50e anniversaire de la guerre israélo-arabe de 1973 et a fait écho à ce conflit, lorsqu’Israël a été pris au dépourvu par une offensive coordonnée de ses voisins arabes, menée par l’Égypte et la Syrie.

« C’est le 11 septembre en Israël. Jamais depuis 1973 il n’y a eu un échec aussi catastrophique du renseignement en Israël », a déclaré Marc Polymeropoulous, qui a travaillé pendant 26 ans pour la CIA, où il s’est spécialisé dans la lutte contre le terrorisme, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud.

Les services de renseignement israéliens ont longtemps été considérés comme parmi les plus compétents au monde, avec un éventail de renseignements humains, d’écoutes clandestines et d’autres moyens techniques couvrant la Cisjordanie et Gaza.

« Il est presque inconcevable qu’ils aient raté cela », a déclaré Polymeropoulous.

On ne sait pas non plus pourquoi les agences de renseignement américaines n’ont apparemment pas vu l’attaque venir, tout comme les États arabes amis comme l’Égypte, la Jordanie, le Qatar et l’Arabie saoudite, a-t-il ajouté. « Je suis abasourdi. »

Mais Colin Clarke, chercheur principal au Soufan Center, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur les questions de sécurité mondiale, a déclaré qu’Israël devait porter la principale responsabilité de son incapacité à anticiper l’attaque de samedi.

« Israël dispose de capacités de collecte et d’analyse de renseignements exquises et de classe mondiale et aurait une bien meilleure image de ce qui se passe dans son propre jardin. Cette décision incombe directement aux Israéliens », a-t-il déclaré.

Clarke a ajouté que la question restait ouverte de savoir si les récents troubles politiques intérieurs en Israël avaient pu jouer un rôle dans l’échec apparent des services de renseignement.

David Friedman, ancien ambassadeur des États-Unis en Israël dans l’administration Trump, a déclaré : « Depuis 40 ans ou plus que je suis Israël d’une manière ou d’une autre, je n’ai jamais vu cela se produire. Je n’ai jamais vu la frontière violée de cette manière. Habituellement, même une personne de Gaza s’approche de la frontière, elle est interceptée et neutralisée bien avant de pouvoir faire quoi que ce soit. C’est juste quelque chose que je n’ai jamais vu auparavant. Il s’agit bien sûr d’un échec majeur en matière de renseignement.»

Des responsables américains ont déclaré que, selon les premières évaluations, le moment choisi pour l’attaque du Hamas était lié aux signes indiquant qu’un accord normalisant les relations entre l’Arabie saoudite et Israël était sur le point d’être conclu. Ils ont également déclaré que le 50e anniversaire de la guerre israélo-arabe de 1973 pourrait également avoir été un facteur.

À la suite de l’attaque, le Hamas et le Hezbollah ont déclaré que l’attaque représentait un avertissement pour tout pays musulman cherchant à conclure la paix avec Israël.

Le porte-parole du Hamas, Ibrahim Hamad, a déclaré sur la télévision Al Jazeera que l’attaque contre Israël est « absolument un message » adressé aux pays musulmans cherchant une normalisation avec Israël. Il les a exhortés à s’absoudre de cette « grande honte ».

Le journal israélien Haaretz a rapporté que de hauts responsables militaires israéliens avaient estimé, pas plus tard que la semaine dernière, que le Hamas voulait éviter un conflit à grande échelle avec Israël. NBC News n’a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

« Je suis vraiment étonné que quelque chose d’une telle ampleur se produise et que les Israéliens n’aient aucune idée que cela est sur le point de se produire. Je suis tout simplement sans voix », a déclaré Clarke du Soufan Center. « Ils ont des sources au sein de ces groupes palestiniens depuis des années », a déclaré Clarke.

Le directeur de la CIA, William Burns, devait prononcer un discours samedi lors d’une conférence sur la sécurité nationale en Géorgie organisée par le média Cipher Brief mais annulée en raison de la crise en Israël, a déclaré sa porte-parole, Tammy Thorp.

Pour le moment, Israël – et les États-Unis – sont préoccupés par la crise immédiate, mais avec le temps, on demandera inévitablement une enquête sur la façon dont Israël a pu être pris au dépourvu par une attaque aussi sophistiquée et à grande échelle, ont déclaré des experts. .