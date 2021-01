JÉRUSALEM – Plus de 10% de la population israélienne a reçu une première dose d’un vaccin contre le coronavirus, un taux qui a largement dépassé le reste du monde et a soutenu l’image nationale malmenée du dirigeant du pays, Benjamin Netanyahu, à un moment critique.

La campagne israélienne, qui a débuté le 20 décembre, a distribué le vaccin à trois fois plus de sa population que le deuxième pays le plus rapide, le petit royaume du golfe Persique de Bahreïn, selon des chiffres compilés principalement à partir de sources gouvernementales locales par Our World in Data .

En revanche, moins de 1% de la population des États-Unis et seulement de petites fractions de la population dans de nombreux pays européens ont reçu une dose de vaccin d’ici la fin de 2020, selon Our World in Data, en Chine, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. ont chacun distribué plus de doses dans l’ensemble.

«C’est une histoire assez étonnante», a déclaré le professeur Ran Balicer, président de l’équipe consultative nationale d’experts qui conseille le gouvernement israélien sur sa réponse au COVID-19.

Le système de santé communautaire fortement numérisé d’Israël – tous les citoyens, de par la loi, doivent s’inscrire auprès de l’un des quatre HMO du pays – et son gouvernement centralisé s’est révélé apte à orchestrer une campagne nationale de vaccination, selon des experts israéliens de la santé.

Avec une population de 9 millions d’habitants, la taille relativement petite d’Israël a également joué un rôle, a déclaré Balicer, qui est également le directeur de l’innovation de Clalit, le plus grand des quatre HMO du pays.

Un effort d’achat agressif a aidé à préparer le terrain.

Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a déclaré dans une interview vendredi qu’Israël avait entamé des négociations avec les fabricants de médicaments en tant que «précurseur», et que les entreprises étaient intéressées à approvisionner Israël en raison de la réputation d’efficacité et de collecte de données fiables de ses HMO.

«Nous menons la course mondiale grâce à nos premiers préparatifs», a-t-il déclaré.

Des conflits politiques internes, des instructions confuses et un manque de confiance du public dans le gouvernement ont laissé Israël apparemment fracturé en octobre alors que le pays luttait pour faire face à une flambée de cas de coronavirus et de décès qui, par rapport à la taille de la population, étaient parmi les pires en le monde.

Alors que les restrictions imposées à l’automne ont réduit le nombre de nouveaux cas de coronavirus, ces dernières semaines, Israël les a vus passer à plus de 5000 par jour, renvoyant le pays dans un troisième verrouillage, même partiel. Plus de 420 000 Israéliens ont été infectés et 3 325 sont morts.

Les responsables israéliens n’ont pas rendu public le nombre exact de doses de vaccin qu’il a reçues jusqu’à présent, ni combien il les a payées, affirmant que les accords sont confidentiels. Mais s’il s’avère qu’Israël a payé trop cher par rapport à d’autres pays, a déclaré Edelstein, le coût en vaudrait encore la peine, même pour rouvrir l’économie israélienne une semaine plus tôt qu’il n’aurait pu le faire autrement.

Le professeur Jonathan Halevy, président du centre médical Shaare Zedek à Jérusalem, a déclaré que se présenter tôt avait été une «stratégie correcte».

Israël ayant donné la priorité aux agents de santé et aux citoyens âgés de 60 ans et plus, Edelstein a déclaré qu’une majorité de sa population à haut risque devrait recevoir la deuxième des deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech d’ici fin janvier. Environ 150 000 Israéliens sont vaccinés chaque jour.

Netanyahu – qui est jugé pour corruption, fraude et abus de confiance – a fait de la campagne de vaccination une mission personnelle, s’attribuant le mérite d’avoir signé des accords et obtenu des millions de doses de Pfizer, avec Moderna et d’autres sociétés.

Alors qu’Israël se dirige vers une autre élection en mars, la quatrième du pays en deux ans, Netanyahu a fait de la perspective d’une sortie rapide de la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie la clé de voûte de son combat pour la survie politique. Il a présenté la perspective qu’Israël devienne le premier pays au monde à être entièrement vacciné.

Mis à part les motifs politiques, le Premier ministre a été salué pour ses efforts, même par certains critiques de longue date, après avoir été largement blâmé pour avoir mal géré la crise l’année dernière.

«Nous ne pouvons pas blâmer Netanyahu pour tous les maux d’Israël – correctement, la plupart du temps – et ensuite ignorer sa contribution quand quelque chose fonctionne», a écrit Gideon Levy, chroniqueur pour le journal de gauche Haaretz cette semaine.

Netanyahu est devenu le premier Israélien à être vacciné contre le COVID-19 le 19 décembre, affirmant qu’il voulait montrer l’exemple. Mardi, il s’est rendu dans une installation de Jérusalem pour féliciter le 500 000ème Israélien à recevoir un vaccin.

Jeudi, il s’est rendu dans un centre de vaccination de la ville de Tira, dans le centre d’Israël, pour encourager une plus forte participation de la minorité arabe du pays. Les citoyens arabes, qui représentent un cinquième de la population, ont été plus hésitants que les autres à se faire vacciner.

«Nous avons apporté des millions de vaccins ici, plus que tout autre pays du monde par rapport à sa population», a déclaré Netanyahu, ajoutant: «Nous les avons apportés à tout le monde: juifs et arabes, religieux et laïques.»

«Venez vous faire vacciner», a-t-il exhorté en arabe.

Les représentants arabes disent qu’ils ont lutté contre un flot de désinformation sur le vaccin dans les nouvelles arabes et les médias sociaux. Le Dr Samir Subhi, le maire d’Umm al-Fahm, où Netanyahu et Edelstein se sont rendus vendredi, a déclaré à la télévision israélienne qu’il avait envoyé un message vocal à 25000 téléphones de la région exhortant les gens à se faire vacciner et décrivant la lutte contre le virus comme » saint pour tous. »

La communauté juive ultra-orthodoxe d’Israël, qui a été particulièrement touchée par la pandémie, a également été considérée comme une population qui pourrait résister aux vaccinations. Mais ces craintes initiales semblent s’être dissipées.

Le rabbin Yitzchok Zilberstein, une autorité ultra-orthodoxe de premier plan dans le droit juif, a rendu une décision publique après avoir consulté Balicer, affirmant que les dangers posés par le vaccin étaient négligeables par rapport aux dangers du virus. Plusieurs personnalités importantes de la communauté ont été photographiées en train de se faire vacciner.

Jusqu’à présent, la campagne de vaccination du gouvernement ne s’est pas étendue aux Palestiniens en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, qui n’ont pas encore eu accès à des vaccinations, et l’Autorité palestinienne ne semble pas les avoir publiquement demandées. Des experts juridiques et des militants des droits de l’homme ont déclaré qu’Israël était obligé de fournir des vaccins aux Palestiniens.

L’agence des affaires humanitaires des Nations Unies pour les territoires occupés a déclaré cette semaine que l’Autorité palestinienne avait demandé un soutien financier au système mondial de partage des vaccins Covax et travaillait avec les organisations internationales sur la logistique.

Edelstein a déclaré que la première obligation du gouvernement était envers ses propres citoyens, mais qu’il était dans l’intérêt d’Israël d’aider à supprimer l’infection parmi les Palestiniens. «Si, si Dieu le veut, il y aura une situation où nous pouvons dire que nous sommes en mesure d’aider les autres», a-t-il dit, «sans aucun doute, ce sera fait.

Au siège de l’un des HMO à Jérusalem cette semaine, l’atmosphère était calme et ordonnée. Un flux constant de personnes était assis dans de petites cabines et injecté dans une minute ou deux de leur arrivée – beaucoup moins de temps qu’il leur avait fallu pour passer au téléphone pour prendre le rendez-vous.

À Tel Aviv, la mairie et le centre médical de Sourasky ont déclaré que pour répondre à la demande, ils ouvraient un immense centre de vaccination sur l’emblématique place Rabin de la ville la première semaine de janvier.

Les établissements se sont montrés accommodants envers les jeunes Israéliens qui se sont présentés avec des parents plus âgés et ont parfois appelé le grand public à venir plutôt que de jeter les restes de barquettes de vaccin décongelé qui ne peuvent être stockées que le lendemain.

«Nous utilisons chaque goutte», a déclaré jeudi à la télévision Sharon Alroy-Preis, un haut responsable du ministère de la Santé.

