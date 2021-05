Comment Israël conseille aux Palestiniens terrifiés de courir pour sauver leur vie quelques instants avant d’attaquer les cachettes du Hamas

ISRAËL utilise une procédure de «toiture» qui informe les habitants que leur quartier est sur le point d’être bombardé.

Les officiers d’Intel appellent les personnes vivant dans des bâtiments condamnés pour les avertir avant que les drones ne tirent trois coups d’avertissement.

🔵 Lisez notre Blog en direct Israël-Gaza pour les toutes dernières mises à jour …

9 Des étrangers évaluent les dégâts causés par les frappes aériennes israéliennes, à Beit Hanun, dans le nord de la bande de Gaza Crédit: AFP

9 Un résident reçoit un appel l’avertissant qu’il doit fuir avant que son immeuble ne soit bombardé

Les combats ont éclaté lundi soir lorsque le Hamas a tiré une roquette à longue portée sur Jérusalem pour soutenir les manifestations palestiniennes dans ce pays.

Depuis lors, Israël a attaqué des centaines de cibles à Gaza, provoquant des explosions terribles dans des zones densément peuplées, où le Hamas a tiré des roquettes visant Israël.

Mais pour éviter de faire des victimes ou de commettre un crime de guerre, Israël tire des «roquettes d’avertissement» – souvent envoyées par des drones – pour alerter les habitants de fuir avant que le bâtiment ne soit pulvérisé.

La roquette d’avertissement n’a pas d’ogive, elle est plutôt destinée à secouer le bâtiment avant que des missiles armés ne l’atteignent trois à 15 minutes plus tard.

Des munitions anti-toiture ont également été utilisées dans le cadre de nos avertissements aux résidents de sortir à l’avance. Fonctionnaire israélien

Un responsable israélien, qui s’est entretenu avec l’agence de presse Reuters sous couvert d’anonymat, a déclaré que des renseignements minutieux avaient précédé les frappes.

Il a déclaré: «Nous sélectionnons des ogives avec la létalité nécessaire pour frapper ceux qui doivent être touchés et pour réduire l’impact sur les autres.

«Des munitions anti-toiture ont également été utilisées dans le cadre de nos avertissements aux résidents de sortir à l’avance.

« Les opérations du Hamas transforment les bâtiments en cibles légitimes. »

L’armée israélienne a déployé cette tactique lors de ses bombardements, y compris sa frappe sur un immeuble résidentiel de 13 étages dans la ville de Gaza.

9 Les Palestiniens évaluent les dégâts causés par les frappes aériennes israéliennes, à Beit Hanun, dans le nord de la bande de Gaza Crédits: Rex

9 Une photo prise avec un drone montre les ruines de bâtiments qui ont été détruits lors des frappes aériennes israéliennes Crédit: Reuters

9 Israël a pilonné Gaza et déployé des troupes supplémentaires à la frontière alors que les Palestiniens tiraient des barrages de roquettes Crédit: AFP

Les Palestiniens vivant dans la tour Al-Sharouk dans le quartier al-Rimal de l’enclave ont reçu plusieurs avertissements, notamment des appels téléphoniques et des messages les informant de l’imminence de la grève.

Le résident Jamal Nasman est triste qu’un officier du renseignement israélien l’a averti à l’avance que le bloc de 13 étages dont il s’occupait serait la cible d’une frappe aérienne.

Israël a déclaré que les militants du Hamas utilisaient le bâtiment.

Le gardien du bâtiment Jamal Nasman a déclaré qu’on lui avait dit qu’un drone frapperait une fois avec la roquette d’avertissement, puis trois autres fois avant que le bloc ne soit bombardé.

« AVERTISSEMENTS TERRIFIANTS GRÈVES »

Le bâtiment, qui abritait divers médias ainsi que des magasins et des appartements, avait déjà été touché par un missile lors de l’attaque israélienne contre Gaza en 2014.

Mais l’agence de presse officielle palestinienne Wafa a rapporté qu ‘«aucune raison claire n’a été vue pour le bombardement de gratte-ciel autre que le fait d’infliger des dégâts et de blesser la population», a rapporté le Middle East Eye.

Plus tôt cette semaine, le directeur de Gaza de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies, Matthias Schmale, a tweeté: «Les résidents d’un immeuble près de mon appartement à Gaza ont été avertis qu’il serait démoli et évacué.

« Au cours des dernières minutes, un certain nombre d’avertissements terrifiants et bruyants et tout à l’heure le plus gros qui a été enlevé. »

Le directeur de la recherche et du plaidoyer pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International, Philip Luther, a précédemment condamné la tactique du «coup de toit» comme étant dangereuse et inefficace.

«Il est impossible que le tir d’un missile sur une maison civile puisse constituer un« avertissement »efficace.»

«Amnesty International a documenté des cas de civils tués ou blessés par de tels missiles lors d’opérations militaires israéliennes précédentes dans la bande de Gaza.»

«À moins que les autorités israéliennes ne puissent fournir des informations spécifiques pour montrer comment une maison est utilisée pour apporter une contribution efficace aux actions militaires, attaquer délibérément des maisons civiles constitue un crime de guerre et équivaut également à une punition collective contre les familles.»

La tour Al-Shorouq à Gaza s’effondre en flammes après une frappe aérienne israélienne

9 Des roquettes lancées vers Israël depuis le nord de la bande de Gaza Crédits: Getty