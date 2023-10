Comment Israël a-t-il pu rater ce que le Hamas préparait ? – POLITIQUE

Jamie Dettmer est rédacteur d’opinion chez POLITICO Europe.

L’attaque massive contre Israël par des militants du Hamas soutenus par l’Iran est un fiasco du renseignement aussi grave pour le pays que la guerre du Yom Kippour en 1973, lorsque l’Égypte et la Syrie ont lancé une offensive conjointe imprévue par les services de renseignement israéliens tant vantés.

Il ne fait aucun doute que les commandants du Hamas ont choisi de lancer leur étonnante évasion de Gaza – l’enclave côtière de 140 milles carrés qu’Israël surveille de près avec de multiples niveaux de surveillance – à l’occasion du 50e anniversaire de la guerre pour un effet théâtral.

Mais malgré une surveillance numérique et satellitaire intense, ainsi que l’utilisation de technologies prédictives et de reconnaissance faciale, le Hamas a pris les services de sécurité israéliens aussi par surprise que l’Égypte et la Syrie il y a un demi-siècle.

À l’époque, les services de renseignement occidentaux semblaient avoir été pris à contre-pied, tout comme aujourd’hui – peut-être parce qu’ils se concentrent tellement sur l’Ukraine et la Russie.

Mais la guerre du Kippour a laissé un héritage de récriminations à l’encontre des services de renseignement israéliens, les forces de défense et le gouvernement du pays étant tous désireux de se renvoyer la balle. Les dirigeants israéliens avaient ignoré les signes clairs d’une attaque imminente, croyant à tort que le dirigeant égyptien de l’époque, Muhammad Anwar el-Sadat, ne choisirait pas de frapper parce qu’il n’avait pas le contrôle du ciel.

A la veille de l’offensive, le chef du renseignement militaire israélien Eli Zeira j’avais même écrit un mémo à Golda Meir, alors Premier ministre, en déclarant : « Je pense qu’ils ne sont pas sur le point d’attaquer ; nous n’avons aucune preuve. Techniquement, ils sont capables d’agir. Je suppose que s’ils sont sur le point d’attaquer, nous obtiendrons de meilleures indications.

Dans les années à venir, nous comprendrons sans doute mieux ce qui s’est passé ce week-end, lorsque les militants du Hamas ont franchi la barrière frontalière délimitant Gaza et le sud d’Israël, permettant aux militants alignés sur l’Iran d’envahir les positions militaires israéliennes, enlevant et massacrant des civils. au fur et à mesure qu’ils allaient.

Les images du Dôme de fer d’Israël submergé par des milliers de roquettes tirées par le Hamas, ainsi que les scènes d’équipes d’assaut du Hamas envahissant les kibboutzim et détruisant les voitures qui passaient par des coups de feu, laisseront un héritage traumatisant susceptible de façonner la politique israélienne pour les décennies à venir.

« Cela va profondément ébranler Israël », a déclaré l’auteur Jonathan Schanzer. « La majorité des défenses sur lesquelles Israël s’est appuyé au cours des 20 dernières années semblent avoir été pénétrées. Donc, cela soulève évidemment des questions importantes sur les renseignements militaires israéliens et le Mossad », a-t-il déclaré à POLITICO.

Pour l’instant, le pays les partis d’opposition sont tous du même côté et appellent à l’unité face à une attaque. « Dans des jours comme ceux-ci, il n’y a ni opposition ni coalition en Israël », ont déclaré leurs dirigeants dans un communiqué commun. Nous « sommes unis face au terrorisme » et à la nécessité de frapper avec « un poing fort et déterminé », ont-ils ajouté, appelant à des représailles.

« L’État d’Israël traverse une période difficile. Je souhaite beaucoup de force à Tsahal, à ses commandants et combattants ainsi qu’à l’ensemble des forces de sécurité et de secours », a écrit le président Isaac Herzog sur les réseaux sociaux, faisant référence aux Forces de défense israéliennes. « Ensemble, nous triompherons de ceux qui veulent nous faire du mal. »

Mais alors qu’Israël riposte, les questions font déjà boule de neige.

Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré aux journalistes : plus de 2 200 roquettes ont été tirées sur Israël pendant les premières heures de l’assaut. Le Hamas s’est infiltré depuis la terre, la mer et les airs, avec des affrontements entre le groupe militant et les soldats israéliens dans plus d’une demi-douzaine de zones.

Alors, comment aucune préparation à cet assaut n’a-t-elle été prise en compte ? Le Hamas aurait utilisé son vaste réseau de tunnels qui relient l’enclave à l’Égypte, mais comment a-t-il pu introduire clandestinement les matériaux nécessaires à une attaque d’une telle ampleur sans qu’Israël n’ait vent du trafic ? Et comment les services de renseignement israéliens n’ont-ils pas remarqué que le Hamas fabriquait et assemblait des milliers de roquettes Qassam de fabrication locale ?

« La dernière fois qu’Israël a été aussi aveuglé, c’était lors de la guerre de 1973. » le célèbre analyste militaire Patrick Fox. « L’ampleur de cette attaque d’infiltration indique un énorme niveau de planification et de préparation s’étalant sur des mois ou des années », a-t-il ajouté.

D’une certaine manière, il semble qu’Israël regardait dans la mauvaise direction. Selon Jacob Dallal, officier de réserve israélien et ancien porte-parole de Tsahal, ce type d’attaque devait être organisé depuis le Liban par le Hezbollah soutenu par l’Iran.

« Le scénario militaire prévoyait une attaque du Hezbollah depuis le nord, et non du Hamas depuis Gaza. Personne ne pensait que le Hamas avait une telle capacité, en particulier avec la couverture des services de renseignement du Shabak israélien et des services de renseignement de Tsahal. il a écrit dans le journal Times of Israel.

Cependant, certains craignent désormais qu’une attaque du Hezbollah ne se produise et qu’Israël ne soit confronté à une guerre plus large.

Historiquement, la plupart des guerres qu’Israël a dû mener ont impliqué des batailles sur plusieurs fronts à la fois. Mais si le Hezbollah devait lancer des raids transfrontaliers depuis le sud du Liban tandis que le Hamas fait pression depuis Gaza, selon Schanzer et d’autres, cela marquerait une entreprise stratégique bien plus ambitieuse de la part des mandataires iraniens, probablement orchestrée par Téhéran.

Et si cela devait se produire, « les morts et les destructions potentielles pourraient dépasser tout ce que nous avons vu depuis des décennies ». a prévenu l’ancien responsable du renseignement national américain Jonathan Panikoffdirecteur de l’Initiative de sécurité au Moyen-Orient Scowcroft au Conseil atlantique.

Le long de ces lignes, Le commandant militaire du Hamas, Mohammad Deif, a depuis appelé sur « la résistance islamique au Liban, en Irak et en Syrie » pour se coordonner et « commencer à marcher vers la Palestine dès maintenant ».

Jusqu’à présent, le Hezbollah n’a pas répondu à l’appel, les dirigeants du groupe affirmant qu’ils surveillaient la situation. Pourtant, dimanche, le Hezbollah a lancé une frappe, utilisant l’artillerie et des missiles guidés, sur les positions israéliennes dans une zone contestée le long de la frontière avec le plateau du Golan syrien – et l’armée israélienne a répondu.

Cependant, alors qu’Israël combat le Hamas et garde un œil méfiant sur le Hezbollah, les questions sur la manière dont cela s’est produit et sur la manière dont les services de renseignement israéliens se sont trompés continueront de se dissiper. Et comme en 1973, il y aura probablement un bilan politique et des services de renseignement une fois que les armes se seront tues.

La guerre du Kippour a ébranlé la confiance des Israéliens dans leurs dirigeants, déclenchant un mouvement de protestation accusant le gouvernement travailliste de Meir de mauvaise gestion. Et cela l’a finalement conduite à quitter la politique lorsque sa coalition a perdu des sièges et n’a pas réussi à former une majorité.

Est-ce que ce sera désormais le sort qui attend également le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ?