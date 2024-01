Comment Israël a rejeté à plusieurs reprises les offres de trêve du Hamas | Guerre d’Israël contre Gaza

Ramallah, Cisjordanie occupée – Israël et ses alliés occidentaux considèrent depuis longtemps le groupe armé et mouvement politique palestinien basé à Gaza, le Hamas, comme illégitime et ont refusé de s’engager avec lui, le qualifiant d’« organisation terroriste ».

Ce récit est devenu encore plus évident depuis le 7 octobre, lorsque le Hamas a lancé une attaque juste à l’extérieur de la bande de Gaza assiégée sur le territoire israélien, tuant quelque 1 140 personnes, ont déclaré des responsables israéliens.

Israël a lancé une campagne militaire brutale dans la bande de Gaza alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a assimilé le Hamas à l’EIIL (ISIS) et aux nazis, s’est engagé à « éradiquer » le groupe palestinien à la suite des attaques du 7 octobre.

Plus de 25 000 Palestiniens ont été tués et 90 pour cent des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés dans l’une des attaques militaires les plus violentes de l’histoire moderne, que beaucoup ont qualifiée de « génocide ». L’Afrique du Sud a porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de Justice (CIJ) pour génocide.

Depuis le 7 octobre, Israël décrit le Hamas comme une menace existentielle. Il a fait valoir qu’il lui fallait détruire le groupe.

Pourtant, en 2017, le Hamas a révisé sa charte originale de 1988 pour reconnaître, dans les faits, une solution à deux États – et donc l’existence d’Israël en tant qu’entité légitime. Et ce, alors même qu’Israël insiste sur le fait qu’il ne peut plus permettre au Hamas d’exister et que les politiciens israéliens, menés par Netanyahu, ont exclu une solution à deux États.

Dimanche, Netanyahu a rejeté une proposition du Hamas visant à mettre fin à la guerre et à libérer plus de 100 captifs détenus par le groupe, en échange du retrait des forces israéliennes, de la libération des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes et de la reconnaissance de la gouvernance du Hamas sur Gaza.

Un regard sur l’histoire du Hamas – l’un des fronts de résistance les plus populaires de Palestine – suggère que ses dirigeants politiques ont, au fil des années, proposé de nombreuses trêves ou cessez-le-feu à long terme à Israël en échange de la réalisation d’un État palestinien souverain et indépendant.

Israël a rejeté ces offres, arguant qu’on ne pouvait pas faire confiance au Hamas pour adhérer à un cessez-le-feu à long terme, et insistant sur le fait que les propositions de pauses à court terme dans les combats n’étaient pas sincères et visaient stratégiquement uniquement à aider le mouvement armé à se regrouper après les pertes.

Dimanche, ce n’est que le dernier cas en date où Israël a repoussé ces offres.

Chronologie des propositions de trêve du Hamas :

1988 : Un an seulement après la création du groupe, le chef du Hamas Mahmoud al-Zahar a rencontré les anciens hauts responsables israéliens Yitzhak Rabin et Shimon Peres et a proposé qu’Israël se retire des territoires occupés en 1967 en échange d’une trêve. C’était avant que le Hamas ne construise sa branche armée, les Brigades Qassam. En outre, en 1988, le fondateur du Hamas, Cheikh Ahmad Yasin, a lui-même indiqué sa volonté de négocier avec Israël à la condition que celui-ci « reconnaisse d’abord le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et au retour sur sa terre ».

Le Hamas révise sa charte de 1988

Le mouvement Hamas a été fondé en 1987, vingt ans après l’occupation militaire par Israël, en 1967, des territoires palestiniens restants qu’il n’avait pas réussi à conquérir en 1948. Ses dirigeants ont été façonnés par les dures réalités de l’occupation, marquée par des arrestations massives de Palestiniens, des expropriations de Palestiniens. terres et contrôle des ressources.

Plus d’un demi-million de Palestiniens ont été arrêtés et jugés par les tribunaux militaires israéliens entre 1967 et 1987, quelque 1 500 maisons palestiniennes ont été démolies et des milliers d’autres personnes ont été expulsées de force.

Après que le Hamas ait remporté les élections de 2006 à Gaza, son chef Haniyeh a déclaré que le groupe avait accepté un État sur les frontières de 1967 et toutes les décisions prises par l’Autorité palestinienne et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), mais qu’il n’y avait pas de preneurs.

Les dirigeants du Hamas ont également soutenu l’Initiative de paix arabe de 2002 qui appelait au retrait des forces israéliennes des territoires occupés en 1967, au droit des réfugiés palestiniens de retourner dans leurs foyers d’où ils ont été déplacés depuis 1948 et à la formation d’un État palestinien souverain et indépendant. État en échange de la reconnaissance arabe d’Israël.

Mais les offres du Hamas ont été rejetées à plusieurs reprises par Israël et ignorées par ses alliés occidentaux, y compris les États-Unis, malgré les affirmations de Washington selon lesquelles il joue le rôle d’un « intermédiaire honnête » dans le conflit.

« Le Hamas a toujours déclaré qu’il était prêt à proposer une trêve et à cesser de prendre pour cible les civils si les [Israeli] l’occupation expulse ses colons », a déclaré à Al Jazeera Tareq Baconi, auteur de Hamas Contained: The Rise and Pacification of Palestine Resistance.

Au moins 750 000 Israéliens vivent dans des centaines de colonies et d’avant-postes illégaux fortifiés à travers les territoires palestiniens occupés de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, dont la grande majorité ont été construites entièrement ou partiellement sur des terres palestiniennes privées.

En 2017, le Hamas a officiellement amendé sa charte de 1988, annonçant une fois de plus qu’il accepterait un État palestinien sur les frontières de 1967.

« Dès le début, la pensée du Hamas était claire : ‘Nous ne sommes pas confrontés à une guerre de religion’ », avait alors déclaré Meshaal à Al Jazeera.

« Le Hamas, depuis sa création, est conscient de la nature de la lutte contre l’occupant israélien, qu’il ne s’agit pas d’une lutte parce qu’ils sont juifs, mais parce qu’ils sont des occupants. »

Les responsables israéliens ont qualifié le nouveau document politique de « mensonges ». Dans une vidéo, Netanyahu a symboliquement jeté le document à la poubelle, affirmant qu’il s’agissait d’une tentative de tromper le monde.

« Pas à propos de Gaza »

Cependant, certains analystes affirment qu’Israël n’a pas manifesté d’intérêt pour un règlement politique, que ce soit avec le Hamas ou d’autres partis politiques palestiniens comme le Fatah, qui gouverne la Cisjordanie occupée.

« Le problème ne concerne pas Gaza », a déclaré à Al Jazeera Sari Orabi, un analyste basé à Ramallah. « Il ne s’agit pas non plus de savoir si Israël ou le Hamas a déclenché la guerre. Il y a des meurtres et des agressions quotidiens en Cisjordanie occupée, il y a des attaques contre la mosquée Al-Aqsa, il y a des prisonniers et des points de contrôle.»

« Les habitants de Gaza sont des réfugiés. Ils étaient isolés et séparés du reste du peuple palestinien », a-t-il déclaré.

La grande majorité de la population de Gaza est constituée de réfugiés, expulsés de leurs villes et villages dans ce qui est aujourd’hui l’État d’Israël par les milices sionistes en 1948.

Les analystes accusent également Israël d’être responsable de l’échec des accords d’Oslo, signés en 1993 et ​​1995, entre Israël et l’OLP – qui était alors représentative du peuple palestinien.

Les accords ont conduit à la formation de l’AP, un organe directeur intérimaire d’une durée de cinq ans censé conduire à un État palestinien indépendant comprenant le territoire occupé de Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza.

Cependant, après 30 ans d’existence, l’Autorité palestinienne n’a pas réussi à créer un État face à l’occupation israélienne, aux accaparements illégaux de terres et aux colonies. Le Hamas a pris le contrôle de Gaza à l’Autorité palestinienne en 2007.

Même si les Palestiniens ont initialement soutenu les accords d’Oslo, l’échec de la conclusion d’un accord de paix final en 1999 et la multiplication des projets de colonisation, notamment sous Netanyahu, ont laissé beaucoup de gens déçus. Dans une vidéo divulguée en 2010, Netanyahu se vantait d’avoir fait en sorte que les accords d’Oslo n’aboutissent pas.

Les espoirs suscités par les Accords d’Oslo se sont transformés en désespoir alors que les politiques israéliennes des gouvernements successifs ont continué à saper l’Autorité palestinienne et ses aspirations.

Aujourd’hui, l’AP exerce un contrôle administratif limité sur certaines poches de Cisjordanie occupée, tandis que les colonies israéliennes, considérées comme illégales au regard du droit international, se sont développées rapidement. La population des colons en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est est passée de 250 000…