Comment Israël a détruit les écoles et universités de Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Les élèves de cinquième et sixième années de l’école Rosary Sister’s School à Gaza étaient censés passer un examen scientifique le 9 octobre 2023, deux jours après qu’Israël a lancé son attaque militaire dévastatrice sur Gaza. Mais ils n’ont jamais pu passer le test.

L’école, ainsi que sa bibliothèque et son théâtre, ont été détruits par l’armée israélienne le 4 novembre, selon Ruwaida Amer, qui enseignait les sciences dans cette école privée.

Des centaines d’écoles, y compris celles gérées par l’ONU, dans l’enclave palestinienne assiégée ont été bombardées, et des étudiants et des enseignants tués, au cours de plus de 100 jours de bombardements israéliens qui ont ravagé les infrastructures éducatives et causé un traumatisme mental à des milliers d’élèves assiégés.

Le 24 janvier marque la sixième Journée internationale de l’éducation, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies, mais des dizaines de milliers d’élèves de Gaza ne peuvent pas fréquenter les écoles, qui sont en ruines.

Voici un aperçu de la manière dont la guerre a eu des conséquences néfastes sur les infrastructures éducatives de Gaza :

Combien d’écoles et d’élèves y a-t-il dans la bande de Gaza ?

Plus de 40 pour cent des écoles (288) à Gaza sont gérées par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA), tandis que le reste est soit directement géré par l’Autorité palestinienne, soit géré de manière privée.

Tous sont actuellement fermés car plus de 85 pour cent des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés au milieu de la poursuite de l’offensive terrestre et aérienne israélienne qui a tué plus de 25 000 personnes, dont 10 000 enfants.

Selon les données de l’UNRWA de 2018, Gaza comptait 737 écoles. Au moins 9 367 enseignants travaillent dans les 288 écoles de l’UNRWA.

Combien d’enfants ne sont pas scolarisés à Gaza ?

Aucun élève de Gaza n’a pu fréquenter l’école depuis le 6 novembre 2023, date à laquelle le ministère de l’Éducation a suspendu l’année scolaire 2023-2024 en raison de la guerre qui a vu des attaques aveugles contre des zones résidentielles, notamment des bureaux et des écoles. Israël s’est défendu, affirmant qu’il combattait les combattants du Hamas, mais les groupes de défense des droits humains affirment que Tel Aviv n’a fait que peu d’efforts pour protéger les civils.

OCHA a rapporté le 27 octobre 2023 qu’il y avait plus de 625 000 élèves et plus de 22 500 enseignants à Gaza.

Combien d’écoles ont été ciblées à Gaza ?

Jusqu’à 280 écoles publiques et 65 écoles gérées par l’UNRWA ont été détruites ou endommagées, selon le ministère palestinien de l’Éducation.

Quatre-vingt-dix pour cent des écoles de l’Autorité palestinienne ont subi des dommages directs ou indirects. Environ 29 pour cent des bâtiments scolaires sont hors service après avoir été démolis ou gravement endommagés.

Le directeur de Save the Children pour la Palestine, Jason Lee, a déclaré en octobre : « Les attaques contre les infrastructures civiles, notamment les écoles et les hôpitaux où les enfants cherchent refuge, sont plus qu’inadmissibles. Cette guerre érode l’humanité et devient incontrôlable.

C’est la même histoire avec les écoles privées. « Ce fut un premier mois douloureux car les écoles étaient directement ciblées », a déclaré Amer.

Au moins 133 écoles sont utilisées comme abris pour les Palestiniens déplacés internes dans la bande de Gaza. Ces écoles abritent bien plus de personnes que leur capacité, puisque plus de 1,9 million de personnes ont été déplacées.

Israël a attaqué plusieurs écoles servant d’abris, tuant des Palestiniens déplacés. En novembre 2023, les forces israéliennes ont attaqué le siège géré par l’UNRWA. École Al Fakhoura, tuant au moins 15 personnes. Une semaine plus tard, au moins 25 personnes ont été tuées dans l’école d’Al-Buraq. En décembre 2023, plusieurs personnes ont été tuées lors d’attaques contre l’école Shadia Abu Ghazala.

Pourquoi toutes les universités de Gaza ont été détruites

Ce ne sont pas seulement les écoles qui ont supporté le plus gros de l’attaque israélienne. Les centres d’enseignement supérieur, y compris les universités, ont été complètement paralysés. L’agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que 12 établissements d’enseignement supérieur à Gaza ont été endommagés ou détruits, perturbant complètement l’enseignement universitaire.

L’Observatoire indépendant des droits de l’homme Euro-Med, basé à Genève, a déclaré qu’Israël avait systématiquement détruit toutes les universités de Gaza, par étapes. La première étape comprenait le bombardement des universités islamiques et d’Al-Azhar, a indiqué l’observateur dans un communiqué. déclaration publié samedi.

L’université d’Israa, située au sud de la ville de Gaza, a été démolie par les forces israéliennes, comme en témoigne une vidéo diffusée par les médias israéliens le 17 janvier. Les autorités universitaires ont déclaré qu’Israël avait occupé et utilisé le campus comme base militaire et centre de détention pendant des mois auparavant. le détruisant.





En outre, l’armée israélienne a tué 94 professeurs d’université, a indiqué l’Observatoire Euro-Med des Droits de l’Homme. L’observateur a considéré la destruction des écoles par Israël comme une « destruction intentionnelle des biens culturels et historiques palestiniens ».

« Les universitaires ciblés étudiaient et enseignaient dans diverses disciplines universitaires, et bon nombre de leurs idées ont servi de pierre angulaire à la recherche universitaire dans les universités de la bande de Gaza », a indiqué l’observateur dans un communiqué.

Euro-Med a déclaré qu’il serait très difficile de revenir aux universitaires après la guerre, compte tenu de l’ampleur des destructions de vies et de biens.

Les Palestiniens ont l’un des taux d’alphabétisation les plus élevés au monde, selon le Bureau central palestinien des statistiques en 2018. Les diplômés palestiniens ont fini par obtenir de bons résultats dans des domaines tels que les mathématiques, l’ingénierie et les affaires.

Combien d’étudiants et d’enseignants ont été tués et blessés à Gaza ?

Jusqu’à 4 327 étudiants ont été tués et 7 819 autres ont été blessés au 16 janvier, selon le ministère palestinien de l’Éducation, qui a ajouté que 231 enseignants et administrateurs ont également été tués.

Quand les élèves retourneraient-ils à l’école ?

Il n’est pas certain que les élèves de Gaza reprennent le chemin de l’école alors que la guerre en Israël se poursuit. Il faudra probablement des mois, voire des années, pour réparer tous les bâtiments scolaires endommagés.

Il est prévu de lancer l’apprentissage en ligne pour les élèves des écoles de Gaza. L’enseignement serait cependant dispensé depuis la Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de l’Éducation.

Le modèle d’apprentissage en ligne serait difficile à appliquer à Gaza, où les pannes de télécommunications sont fréquentes et où les étudiants et les enseignants n’ont pas accès à une électricité et à Internet stables. En outre, la plupart des gens ont été contraints de fuir leur foyer et de se réfugier dans des camps de réfugiés.

« Il est impossible qu’il y ait du e-learning. Il n’y a pas d’abri, pas d’internet et pas de conditions convenables », a déclaré Amer, professeur de sciences de Gaza.

Pendant ce temps, les écoles et universités de Cisjordanie occupée se tournent déjà vers un modèle d’apprentissage en ligne avec des cours en ligne alors que les raids et la violence des colons ont considérablement augmenté depuis le 7 octobre. Cela comprend 55 écoles situées dans la « zone de jointure » de Cisjordanie – une zone séparé du reste de la Cisjordanie occupée par le mur de séparation israélien.

La Cisjordanie occupée est sous le choc des attaques croissantes des colons et des forces israéliennes, avec au moins 371 Palestiniens tués par les forces israéliennes et les colons depuis le 7 octobre.

Depuis que son école a été contrainte de fermer ses portes, Amer a rencontré certains de ses élèves en public ou leur a parlé en ligne. Trois de ses étudiants ont été tués pendant la guerre et certains d’entre eux ont perdu leur maison. Les étudiants de Gaza, a-t-elle dit, ont besoin d’un soutien psychologique pour faire face au traumatisme qu’ils subissent à cause de la guerre.

« Je veux les soutenir psychologiquement, mais les circonstances dans lesquelles ils vivent sont difficiles », a-t-elle déclaré.