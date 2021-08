Comment investir votre argent avec un compte d’épargne ou de courtage

Investir est souvent un jeu à long terme.

Vos plans, cependant, peuvent vous obliger à aller un peu plus vite. Qu’il s’agisse de vos prochaines vacances ou d’un acompte sur une maison, vous avez probablement quelque chose que vous voulez payer dans un proche avenir.

Si votre objectif est dans les cinq prochaines années, le stationnement de votre argent dans un compte d’épargne standard est une option sûre et liquide, mais elle offrira peu de rendement.

La mise à niveau vers un compte d’épargne à haut rendement peut égaler 10 fois le rendement de votre argent et offrir les mêmes avantages.

Si vous êtes capable de tolérer un peu de risque, vous pouvez déposer l’argent dans un compte de courtage et investir 5 à 10 % pour avoir une chance d’augmenter vos rendements, selon Winnie Soleil, un associé directeur de Sun Group Wealth Partners.

Regardez cette vidéo pour savoir comment investir votre argent pendant 5 à 10 ans et au-delà.

Divulgation : NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.