Comment investir pour la première fois et épargner pour la retraite

On the Money est une nouvelle chronique mensuelle de conseils écrite par Nicole Dieker, une finances personnelles expert qui écrit sur l'argent depuis plus d'une décennie.

Comment les gens normaux investissent-ils dans le bourse? J’ai essayé une application de daytrading, mais toute l’expérience ressemblait à un jeu d’argent. J’ai également ouvert un compte E-Trade, mais j’étais paralysé par la quantité de données qu’il m’offrait et j’avais trop peur pour l’utiliser. Existe-t-il un moyen « fixez-le et oubliez-le » d’investir une partie de mon revenu mensuel sans avoir à microgérer un portefeuille ?

Il existe, en fait, une façon « réglez-la et oubliez-la » d’investir votre argent.

C’est ce qu’on appelle un fonds indiciel à date cible.

Ces fonds sont spécifiquement créés pour gérer la gestion des risques liés à l’investissement à long terme. Disons que vous envisagez de prendre votre retraite dans 30 ans. Tout l’argent que vous mettez dans votre fonds à date cible cette année est susceptible d’être affecté à des investissements à risque plus élevé et à rendement plus élevé – les actions FAANG, par exemple – mais à mesure que la date de votre retraite se rapproche, le fonds à date cible se rééquilibrera automatiquement. votre portefeuille jusqu’à ce qu’une plus grande partie de votre argent soit investie dans des actions et des obligations à faible risque et à faible rendement.

Certaines personnes soutiennent que les fonds indiciels à date cible sont trop chers pour la valeur qu’ils offrent. Cela a à voir avec quelque chose qui s’appelle les ratios de dépenses, dont je ne vais pas parler maintenant car il semble que vous soyez le genre de personne qui veut traiter le moins de chiffres possible. Au lieu de cela, je vais vous dire que les gens qui veulent « régler et oublier » mais qui ne veulent pas payer les frais plus élevés associés aux fonds à date cible choisissent souvent les fonds indiciels boursiers totaux à la place. Ces fonds correspondent à la performance de l’ensemble du marché boursier, et si vous êtes le genre de personne qui croit que, malgré des périodes de volatilité occasionnelles, le marché continuera à augmenter au fil du temps, un fonds boursier total pourrait être votre meilleur pari. .

Maintenant que j’ai répondu à vos questions sur la façon d’investir sans microgérer un portefeuille, je veux revenir à votre question initiale. La vérité est que beaucoup de gens normaux n’investissent pas en bourse. Un peu moins de 40 % des adultes américains n’ont rien investi, selon un sondage de May Gallup, ce qui signifie que vous pouvez mener une vie parfaitement normale sans jamais acheter d’actions ou d’obligations.

La vraie question est de savoir si c’est le genre de vie que vous voulez vivre. Vous avez la chance d’être dans une position où vous disposez de ressources financières supplémentaires, ce qui est souvent en corrélation avec la décision d’investir en bourse, mais ce n’est pas obligatoire. Vous pouvez lire le sondage Gallup dans son intégralité si vous voulez comprendre la relation entre le revenu et l’investissement, mais vous n’avez pas vraiment besoin d’un sondage pour vous dire que plus vous gagnez d’argent, plus vous êtes susceptible d’investir un pourcentage de votre argent. Cela dit, beaucoup de gens ont de l’argent à investir et choisissent toujours de ne pas le faire.

Que font-ils à la place ?

Existe-t-il d’autres moyens d’épargner pour la retraite en plus d’investir dans des actions et des obligations, ou suis-je redevable à la boîte noire qu’est Wall Street ?

Je suis si heureux que vous ayez demandé.

Il existe de très nombreuses façons d’épargner pour la retraite, en particulier une fois que vous avez dépassé l’idée que votre argent de retraite doit être caché dans un véhicule d’épargne fiscalement avantageux comme un IRA ou un 401 (k).

Si vous êtes absolument engagé dans l’ensemble du compte de retraite – les IRA, les 401 (k), les SEP et les Simples et Roths – vous pouvez toujours mettre de l’argent dans ces comptes sans l’investir dans des actions et des obligations. Certaines maisons de courtage cachent automatiquement vos cotisations de retraite dans un compte du marché monétaire, qui est techniquement un investissement et peut perdre de la valeur, mais d’autres maisons de courtage ont commencé à vous permettre de placer vos cotisations dans des comptes d’épargne à haut rendement ou des CD. Toutes ces options rapportent des intérêts et vous permettent de bénéficier d’une croissance composée à long terme.

Placer votre argent dans un IRA ou 401(k) sans l’investir pourrait être une décision intelligente pour les personnes qui se méfient de Wall Street mais qui sont toujours intéressées à accumuler des allégements fiscaux en tant que pigiste ou à tirer le meilleur parti d’un match d’entreprise. C’est aussi une bonne décision pour les personnes qui ont besoin d’un moyen de bloquer leur argent jusqu’à leur retraite. Si vous savez que vous ne pourrez pas résister à la tentation de dépenser chaque centime que vous gagnez, placer vos centimes supplémentaires dans un compte de retraite fiscalement avantageux – après avoir mis de côté suffisamment d’argent pour un fonds d’urgence, bien sûr – est une façon de résoudre le problème. Étant donné que ces types de comptes facturent des impôts et des pénalités sur la plupart des types de retraits anticipés – à quelques exceptions près, bien sûr (et quelques autres exceptions si vous avez un Roth IRA) – stocker votre argent dans un compte de retraite fiscalement avantageux pourrait vous inciter pour le conserver jusqu’à votre retraite.

Mais les IRA et les 401 (k) ne sont pas le seul moyen d’épargner pour la retraite. Vous pourriez également investir dans votre carrière. Une partie de votre fonds de retraite pourrait être dépensée pour devenir le genre d’employé ou de pigiste dont le nom figure en haut de chaque liste d’embauche, ce qui pourrait générer le type de croissance des bénéfices qui bat même les meilleurs rendements boursiers.

D’autres voudront peut-être prendre une partie de l’argent qu’ils auraient économisé pour leur retraite et l’affecter au remboursement de leurs dettes. Si vous payez plus en frais d’intérêts mensuels que vous ne gagnez sur vos investissements, par exemple, il est peut-être temps de revoir temporairement vos priorités.

Vous voudrez peut-être aussi consacrer une partie de votre fonds de retraite à l’immobilier, surtout si vous êtes en mesure d’acheter votre maison pour toujours. Si vous pouvez rembourser votre hypothèque le plus rapidement possible, il vous restera plus d’argent chaque mois, ce qui vous aidera à maintenir votre sécurité financière et à éviter les dettes – et si vous combinez un logement stable avec un style de vie frugal et sans dette et un plan de carrière à l’épreuve de la récession, vous pourriez être en mesure d’atteindre l’indépendance financière.

Beaucoup d’entre nous n’iront pas aussi loin, mais cela ne veut pas dire que notre seule autre option est de placer tout notre argent en bourse. Vous pouvez choisir où vous investissez – dans votre carrière, dans vos relations, dans votre quartier ou dans le potentiel à long terme de l’économie mondiale.

Soixante et un pour cent des adultes américains, selon Gallup, parient sur Wall Street.

