Comment investir pendant l’inflation

Bien que les obligations n’aient pas bien performé ces derniers temps et soient à la traîne des actions à long terme, les obligations de haute qualité sont généralement plus sûres que les actions. C’est pourquoi ils sont appropriés pour réduire les risques.

J’ai commencé ma carrière dans les années 1970 et j’accepte à contrecœur que je suis plus proche de la fin que du début. Environ 40 % de mon portefeuille est constitué d’obligations, soit plus que ce que j’avais il y a 20 ans et moins que ce à quoi je m’attendais à l’avenir. Après des décennies d’actions, passer progressivement aux obligations et verrouiller certains de ces gains est un réconfort.

Trouvez la combinaison de fonds diversifiés d’actions et d’obligations qui vous convient, selon l’endroit où vous vous trouvez dans la vie. Les nouvelles économiques peuvent être terribles, mais avec un peu de chance et beaucoup de planification, vous pouvez vous en sortir.