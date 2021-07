Comment investir des bitcoins dans des IRA pour la retraite

Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Pour Matthew Roed, la sécurité sociale semble beaucoup moins prometteuse que l’argent qu’il a caché dans son BitcoinIRA.

Roed est un infirmier diplômé vivant à Golden Valley, dans le Minnesota, et il dit avoir passé 16 000 heures à faire des recherches sur tout ce qui concerne le bitcoin. Sa conclusion ? Investir dans la crypto-monnaie est la clé d’une bonne retraite, et la meilleure façon de le faire consiste à utiliser un compte de retraite individuel autogéré et libre d’impôt, ou IRA.

« Étant donné que le bitcoin est légalement classé comme propriété par le gouvernement américain et que ma crypto est à l’intérieur d’un IRA, je savais que je réduirais considérablement mes dépenses imposables en raison d’une croissance exponentielle », a déclaré Roed.

Aux prix d’aujourd’hui, le pari est pour l’instant réussi.

Le diplômé du MBA, le père et le mari ont initialement investi 30 000 $ dans son BitcoinIRA. À l’heure actuelle, il dit que son portefeuille de retraite s’élève à 250 000 $,

Bien qu’il soit en baisse par rapport à son sommet de 500 000 $, Roed se sent toujours justifié dans sa conviction que le bitcoin est l’avenir.

« Personne ne voulait m’écouter à ce moment-là, y compris ma propre famille », a-t-il déclaré. « Je suis devenu reclus et j’ai utilisé ma frustration pour pousser de plus en plus à m’impliquer sur ce marché. »