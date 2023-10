[Sponsored article] DERNIÈRES NOUVELLES! 2023 confirme une tendance : Paris est devenue la ville la plus recherchée en matière d’immobilier de luxe. A ce titre, la capitale française est une place très prisée pour l’investissement immobilier.

Loin de la morosité ambiante et du contexte économique mondial, le marché immobilier parisien reste très dynamique tant du côté des maisons familiales que des biens d’exception. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les ventes ont augmenté de 40 % sur ce segment du marché immobilier depuis 2019.

Si vous vivez aux États-Unis (ou ailleurs !) et rêvez de vivre et de posséder un pied à terre dans la Ville Lumière, Ventes en ville est là pour vous aider, que vous recherchiez :

votre « home sweet home » en France.

un immeuble de placement.

un lieu de résidence secondaire.

Ventes en ville est une agence immobilière parisienne indépendante, créée pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet immobilier à Paris (vente ou acquisition).

Où que vous soyez, Sales in the City est votre ambassadeur auprès des professionnels de l’immobilier haut de gamme parisiens.

OMS est Des soldes en ville ?

Dès sa création en 2012, l’activité principale de l’agence s’est concentrée sur la recherche immobilière à Paris et en Île-de-France, pour une clientèle privée dont l’agenda chargé ne permettait pas une véritable recherche.

Assez rapidement, ils ont démontré leur capacité à mener à bien leurs mandats de recherche. Ils deviennent rapidement des partenaires uniques auprès des propriétaires parisiens qui leur confient la vente de leurs biens, et des clients investissant dans ce type de biens.

Depuis lors, Ventes en ville opère sur le marché de l’immobilier de prestige (principalement, mais sans s’y limiter) à Paris et en Île-de-France. En effet, ils gèrent également des mandats nationaux et internationaux assez exclusifs.

En un mot, que vous souhaitiez acheter ou vendre un élégant Appartement parisien, un élégant pied à terreun loft unique, un hôtel particulier, un immeuble de rapport, ou si vous souhaitez bénéficier d’une approche immobilière sur mesure, les experts de Sales in the City mettent à profit leur expertise, leur réseau de partenaires et leur passion. pour toi.

Un marché immobilier parisien toujours plus complexe

Dans un marché immobilier qui s’avère incroyablement tendu depuis plusieurs années, les propriétés haut de gamme sont vendues avant d’être promues. Un tel phénomène aggrave les difficultés auxquelles sont confrontés les particuliers et les investisseurs résidant en province.

Les ventes dans le réseau de la Ville s’articulent autour de clients propriétaires et de partenaires professionnels (agences immobilières, notairespromoteurs immobiliers…) et leur permet d’avoir un accès exclusif à la source la plus efficace de propriétés de luxe : le « Off-Market ».

En étant bien connectés au Off Market, les experts de Sales in the City peuvent trouver et référencer des biens très convoités par leurs clients. Ces biens se caractérisent par des attributs typiquement uniques tels que des emplacements exceptionnels, des terrasses incroyablement rares, des vues imprenables, des appartements prestigieux de style haussmannien, des hôtels particuliers Art Déco, des lofts design, etc.

Pourquoi devriez-vous appeler les ventes en ville ?

Avant tout, parce que leur vocation est de ravir leurs clients, la priorité de Sales in the City est de répondre à vos besoins en les comprenant parfaitement.. Ventes en ville vous représente et réalise votre projet immobilier comme si vous étiez présent sur place pour le faire vous-même.

Ils sécurisent les opportunités en temps réel et agissent en votre nom pour réaliser vos objectifs et vos rêves.

Enfin, Sales in the City vous propose une approche consultative, visant à répondre à toutes vos exigences, à travers un service clé en main entièrement personnalisé.

Un projet immobilier à Paris ? Laissez Sales in the City vous accompagner du début à la fin et réaliser votre rêve immobilier en toute sérénité.

Pour démarrer votre projet immobilier parisien, contactez José Citerin de Sales in the City par email à [email protected] ou appelez-le : 07 72 40 31 80.

—————-

Les articles sponsorisés n’appartiennent pas à l’équipe éditoriale de Frenchly. Ils sont fournis ou rédigés à la demande de l’annonceur qui en détermine le contenu.